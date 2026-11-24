Paloma Gallardo y Josué Salvatierra fueron asesinados a fines de enero de 2025

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El Gobierno bonaerense difundió una recompensa de $10 millones para quien aporte datos fehacientes que ayuden a esclarecer los homicidios de Paloma Gallardo y Josué Josué Salvatierra, los adolescentes asesinados en un descampado de Florencio Varela, el 30 de enero de 2025.

La medida fue comunicada este martes por la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas. El ofrecimiento alcanza a mayores de edad, con excepción de funcionarios y empleados públicos, además de integrantes en actividad, retirados o ex miembros de fuerzas armadas, de seguridad o de inteligencia.

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Quienes tengan información pueden comunicarse al 221 429-3015. La repartición provincial informó que los datos y el trámite de cobro tienen carácter confidencial y de acceso restringido. También aseguró la reserva de identidad de los testigos.

Además, recordaron que, para acceder a la recompensa, la persona debe expresar, desde su primera declaración ante las autoridades, que brinda la información motivada por ese ofrecimiento. El monto se distribuirá entre quienes aporten datos que resulten útiles para avanzar en la causa, según el mérito que les asignen los investigadores.

El pedido de recompensa

El expediente está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 Descentralizada de Florencio Varela y, a 663 días del hecho, no tiene detenidos ni imputados.

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Paloma tenía 16 años y Josué, 14. Eran vecinos, estudiaban en la Escuela Secundaria N°63 de Bosques y mantenían una relación. Aquella tarde salieron de sus casas con la versión de que irían al gimnasio, aunque en realidad iban a verse en secreto, querían estar a solas. Dos días después, el 1° de febrero de 2025, un vecino encontró sus cuerpos en un terreno cercano al puente de Bosques, junto a las vías del ferrocarril Roca.

Las autopsias establecieron que ambos murieron a causa de traumatismos graves de cráneo provocados con un objeto contundente. A los adolescentes les faltaban sus celulares y un morral con dinero, por lo que la principal hipótesis de la fiscalía apuntó a un robo que terminó en homicidio, sin descartarse un crimen cometido para ocultar ese delito.

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La investigación recorrió distintas líneas durante estos casi 22 meses. Fueron analizadas personas en situación de calle que solían permanecer en el descampado, una congregación religiosa que funcionaba cerca de la escena y registros de teléfonos y redes sociales. Ninguna de esas medidas aportó hasta ahora un vínculo concreto con los asesinatos.

Las cámaras de seguridad captaron a los adolescentes previo al ataque

También hubo un sospechoso identificado como H.C. Un vecino admitió haberlo señalado por comentarios escuchados en el barrio y en televisión, sin recordar la fuente. Otro matrimonio declaró solo transmitir lo que pensaba un familiar, sin haber presenciado los hechos.

Más allá de la falta de indicios concretos, la Policía igualmente allanó su vivienda, sin hallar los celulares ni pertenencias de las víctimas, ni ropa compatible con las observadas en los videos. Tampoco se encontraron rastros biológicos, ADN ni huellas que lo vinculen de manera directa con la escena del crimen o con las víctimas. Lo mismo sucedió con cada persona investigada.

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Las cámaras de seguridad tampoco arrojaron pistas claras. Registraron a varias personas en los alrededores del descampado. Sin embargo, las diferencias entre las prendas que vestían los hombres filmados y las contradicciones entre algunos testimonios impidieron establecer una identificación concluyente.

Más imágenes de los adolescentes caminando juntos antes de ser asesinados aquella tarde del 30 de enero del 2025

En medio de todo ello, el caso además atravesó momentos de tensión entre los familiares de las víctimas, que tuvieron versiones enfrentadas sobre lo que ocurrió. Omar Gallardo, padre de Paloma, afirmó que el hecho podría estar relacionado con su actividad como pastor y su lucha contra el narcotráfico. La hermana de Josué, Julieta Salvatierra, sostuvo que se trató de un ataque premeditado y cuestionó la postura de Gallardo.

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