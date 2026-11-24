Patricia Bullrich confía en que este jueves el Senado apruebe la reforma electoral propuesta por el Gobierno

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La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, manifestó este martes su confianza en que la Cámara alta apruebe este jueves la reforma electoral propuesta por el Gobierno, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

“Los votos están para la reforma electoral el jueves”, aseguró la ex ministra de Seguridad en una entrevista con Bloomberg News.

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El proceso electoral con PASO, de acuerdo a los resultados de las primarias, ha provocado más de una vez incertidumbre en los mercados, con sus correspondientes impactos en la economía argentina. Por ello, Bullrich destacó: “El país vive en elecciones todo el tiempo, eso no está bien. Por eso, acortar una de las vueltas, que son las PASO, significa que al menos a nivel nacional el proceso electoral no empieza hasta septiembre”.

La eliminación de las PASO, al menos en las próximas elecciones presidenciales, también obliga al peronismo, que se encuentra dividido y con múltiples pujas puertas adentro, a encarar una dura interna para definir a su candidato.

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“Muchas veces, en las PASO nadie competía contra nadie y se transformaban en un sistema electoral de tres vueltas. A mí me parecen mucho mejores las primarias de Estados Unidos, donde cada uno compite en un momento diferente y las personas que quieren competir pueden inscribirse”, señaló la legisladora.

Patricia Bullrich en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que logró el dictamen (Foto: Sofía Areco/Comunicación Institucional Senado)

Por otro lado, las turbulencias que intenta despejar el Gobierno acortando el período electoral a nivel nacional, contrasta con la decisión de varias provincias de desdoblar sus comicios.

“Me gustaría que el país tuviera un día de elecciones como tienen en Brasil. Aquí, cada provincia separa sus elecciones y las hace cuando quiere”, lamentó Bullrich.

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Quien fuera candidata presidencial en 2023 recordó también el impacto que produjo en las elecciones de 2019 la caída en las PASO del por entonces presidente Mauricio Macri, quien buscaba la reelección.

“Nadie en el gobierno se dio cuenta de que Macri podía perder por 14 puntos, lo que fue un golpe devastador. Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo”, afirmó.

El Gobierno tuvo que ceder para lograr el dictamen para la reforma electoral.

El dictamen con las once firmas

Tras largas horas de tensión y de volteretas varias, el oficialismo libertario logró el pasado miércoles sellar a aliados y dictaminó la reforma política que el Gobierno quiere, por sobre todas las cosas, para suspender las PASO 2027. Al final, no habrá colectoras y, como suele ocurrir con la actual administración, la iniciativa original llega al recinto fileteada, manoseada y aún con ciertas dudas de cara a la sesión que está pensada para este jueves.

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Las rúbricas en cuestión -como corroboró Infobae-, fueron de los seis mileístas: Patricia Bullrich (Capital Federal), Agustín Coto (el fueguino es titular de la comisión), su coprovinciana María Belén Monte de Oca, Nadia Márquez (Neuquén), Luis Juez (Córdoba) e Ivanna Arrascaeta (San Luis).

A ellos se sumaron los radicales Eduardo Vischi (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). Los últimos tres fueron en disidencia: parcial del también UCR Flavio Fama (Catamarca, se fue a la tarde y volvió para firmar), y simple de los peronistas disidentes Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba). De diez necesarios, se arribó a once.

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La frenética jornada tuvo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al comando del operativo para salvar el asunto.

En concreto, el borrador final al que tuvo acceso Infobae, que luego se convirtió en el despacho de mayoría, impone en sus cláusulas transitorias del artículo 17: “Suspéndanse durante el año 2027 las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias previstas en el Título II de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral N° 26.571 y sus modificatorias, que instituye el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y todas las obligaciones emanadas de la legislación vigente referidas a su organización y realización".

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Parte de los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales (Foto: Sofía Areco/Comunicación Institucional Senado)

La designación de candidatos a cargos públicos electivos nacionales -artículo 20-, en tanto, “se llevará a cabo de acuerdo con las cartas orgánicas de los partidos políticos y, en el caso de las alianzas, con su reglamento electoral, con sujeción a lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298 y sus modificatorias y por el Código Electoral Nacional“.

Para Ficha Limpia, se habla de la imposibilidad a personas “condenadas por delito dolosos” en “segunda instancia o en instancia de revisión, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos UNO (1) de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”.

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Además, “en caso de que la condena confirmada fuera dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral".

Por otra parte y, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, los servicios de comunicación y de televisión por suscripción ahora estarán “obligados a ceder en forma gratuita el dos coma cinco por ciento (2,5%) del tiempo total de programación para fines electorales”. En la actualidad, es del 5%. O sea, disminuye a la mitad.

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En cuanto a la definición de los parlamentarios del Mercosur, Bullrich explicó que virará ahora a que los 24 representantes por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. Sin embargo, para los 19 del distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y siete, por el Senado.

Un área con modificaciones será la del debate presidencial, que será recién antes de un posible balotaje. En ese sentido, se destaca: “La Cámara Nacional Electoral organizará debates preelectorales públicos entre los candidatos a Presidente de la Nación que alcanzaren la instancia de la segunda vuelta electoral prevista en el artículo 96 de la Constitución Nacional, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de las agrupaciones políticas. El debate presidencial tendrá lugar dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de la elección”. La duda es si será optativo u obligatorio.

Otro punto importante. En los supuestos de simultaneidad de comicios provinciales o municipales con las nacionales, “las categorías provinciales y, de corresponder, municipales, podrán incorporarse en la Boleta Única de Papel en la que se eligen categorías de cargos nacionales, debiendo mantenerse los parámetros y especificaciones técnicas establecidos por el artículo 62 bis de la Ley N° 19.945 (Código Electoral Nacional) y sus modificatorias, o las normas complementarias que dicte la Cámara Nacional Electoral".