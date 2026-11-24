El Ministerio de Gobernación de Guatemala inauguró un centro de formación técnica para capacitar a fuerzas de seguridad y operadores de justicia en el manejo de drogas. (Ministerio de Gobernacion)

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala inauguró un espacio de formación técnica en el Complejo de Precursores y Sustancias Químicas para capacitar a policías, militares, fiscales y jueces del país y de otras naciones de la región en la identificación, el manejo seguro y la disposición final de drogas y compuestos empleados por estructuras del narcotráfico.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, mediante su Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, conocida por las siglas INL. La sede diplomática estadounidense informó en sus redes sociales que financió la construcción de las instalaciones.

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La Embajada presentó el proyecto como parte de la cooperación bilateral contra el narcotráfico y sostuvo: “¡Juntos hacemos más seguras nuestras comunidades y nuestra región!”. El nuevo sector de prácticas está destinado al personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y a otras unidades especializadas de la Policía Nacional Civil.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala inauguró un centro de formación técnica para capacitar a fuerzas de seguridad y operadores de justicia en el manejo de drogas. (Ministerio de Gobernacion)

Tres escenarios para ejercicios tácticos y de seguridad

La infraestructura dispone de tres escenarios diseñados para ejercicios prácticos y simulaciones de operativos tácticos y de seguridad. El Ministerio de Gobernación indicó que los espacios permitirán entrenar a las fuerzas policiales bajo condiciones controladas.

Las prácticas se concentrarán en intervenciones vinculadas con la delincuencia organizada y el crimen transnacional. Los agentes podrán perfeccionar procedimientos para actuar frente a drogas, precursores y otras sustancias químicas que pueden aparecer durante las operaciones antinarcóticos.

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La capacitación abarcará el manejo y la eliminación segura de sustancias naturales y sintéticas. El objetivo es que las instituciones participantes desarrollen herramientas para reducir los riesgos asociados con estos materiales durante los procedimientos.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, sostuvo que el valor de las instalaciones no depende únicamente de la infraestructura, sino de los conocimientos que los agentes incorporen y de su aplicación ante situaciones reales. El funcionario afirmó: “Desde el Ministerio de Gobernación tenemos una responsabilidad más allá de exigir resultados, ya que debemos proporcionar a nuestros policías la preparación, los conocimientos y las herramientas necesarias para cumplir su misión y regresar con seguridad a sus hogares”.

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El viceministro de Antinarcóticos, Víctor Cruz Reynoso, explicó que las jornadas permitirán fortalecer las habilidades necesarias para evaluar riesgos, desarrollar procedimientos y aplicar los protocolos establecidos para el manejo de drogas. La formación busca que policías, militares y operadores de justicia actúen con criterios comunes ante la detección y disposición de estas sustancias.

El director de la INL, Ryan Karnes, señaló durante la inauguración que el entrenamiento y la tecnología aportados darán herramientas a las fuerzas del orden para enfrentar las amenazas del narcotráfico. La cooperación incluye el respaldo estadounidense para la construcción del área destinada a las simulaciones.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala inauguró un centro de formación técnica para capacitar a fuerzas de seguridad y operadores de justicia en el manejo de drogas. (Ministerio de Gobernacion)

Nuevas acciones de cooperación en seguridad

El centro se incorpora a otras iniciativas desarrolladas entre Guatemala y Estados Unidos en materia de seguridad y control antinarcóticos. En febrero de 2026, La Hora informó sobre la habilitación de instalaciones para las unidades caninas K-9 de la Policía Nacional Civil, también con apoyo de la INL.

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Aquellas instalaciones para los equipos caninos estuvieron orientadas a reforzar los controles antinarcóticos en los puertos del país. La nueva área de prácticas amplía el trabajo con unidades que intervienen en la detección, análisis y tratamiento de sustancias vinculadas a las redes criminales.

En junio, el Ministerio de Gobernación recibió además tres vehículos donados por Estados Unidos para tareas preventivas, de inteligencia y operativas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. La entrega se realizó dentro del programa de cooperación establecido mediante la Carta de Acuerdo entre ambos gobiernos.