La volatilidad de los negocios de Wall Street volvió a condicionar a los activos argentinos.

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La euforia que transitaron los mercados el lunes -mientras la Bolsa porteña no operó por un feriado- pareció haberse disipado rápido, con tomas de ganancias generalizadas. En el ámbito local también marcó el pulso de los negocios la suba del dólar, con precios récord nominales.

En el caso de los activos argentinos, los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- promediaron una pérdida de 2,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan recuperó la baja del lunes y trepó 62 unidades para la Argentina, en los 1.094 puntos básicos, un nuevo máximo desde el 22 de octubre del año pasado (1.123 puntos). Por la mañana alcanzó los 1.108 puntos básicos.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, consignó que “las bolsas de Nueva York mostraron un comportamiento dispar durante la jornada de este martes, diluyendo la euforia de la sesión previa tras la sorpresiva restitución de Jensen Huang como CEO de Nvidia. La toma de ganancias en el sector tecnológico y de Inteligencia Artificial (IA), agravada por reportes sobre posibles nuevos aranceles de EE. UU. a China y la caída de Anthropic por debajo de su precio de IPO, contrastó con el avance del sector industrial, que se vio respaldado por un salto en la confianza del consumidor estadounidense a máximos de 22 meses, mientras el dólar retrocedió desde picos de casi 20 meses”.

“En la plaza local, los activos argentinos operaron con presión bajista ante el mal contexto global y las dudas domésticas sobre la dinámica cambiaria. Los títulos públicos en dólares registraron retrocesos mayoritarios en ambas legislaciones, lo que impulsó el riesgo país”, añadió Vlassich.

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“La corrección abarató las acciones globales y elevó los rendimientos de los activos argentinos. Eso abre oportunidades, aunque todavía hace falta convivir con la volatilidad”, afirmó Sergio González, jefe de la Oficina de Inversiones de Cohen.

Después de haber registrado una importante escalada de precios el lunes, las acciones de Wall Street ajustaron su nivel a la baja, con mayor empuje de parte de las acciones tecnológicas. El panel Nasdaq cedió 1,5%, con bajas destacadas en los títulos de Nvidia (-5,9%), Anthropic (-8%), SpaceX (-5,7%), AMD (-8,9%) y Tesla (-0,2%).

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York reaparecieron las bajas, encabezadas por Satellogic (-5,3%), YPF (-4,4%, a USD 31,71) y Cresud (-4,1%). Del lado ganador destacó el rebote de Globant (+9,9%).

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En el ámbito local, los inversores se mantuvieron expectantes al debate del proyecto para la reforma electoral y al resultado de la actividad económica (Estimador Mensual de Actividad Económica del Indec) de septiembre, que arrojó una suba de un 1,1% frente al mes previo, en la medición desestacionalizada,

En el contexto internacional, los precios del crudo rebotaron cerca de 2%, aunque igualmente en zona de mínimos de tres meses, por indicios de un aumento de la oferta y la posibilidad de un excedente en el mercado, pese a los continuos riesgos para el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz. El contrato futuro del barril de Brent del Mar del Norte para entregar en enero terminó pactado a USD 90,85 (+1,7%).

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El índice accionario argentino, el MSCI Merval de Buenos Aires, avanzó un 0,8% en pesos, 81.324 puntos, luego de finalizar la semana previa con una merma de 5,4 por ciento.

Dólar récord y mucho volumen operado

El dólar finalizó negociado en alza este martes y reafirmó una tendencia que se estuvo acentuando en el último mes, a partir de la devaluación del real.

La fuerza de la demanda fue tal que a pesar del muy elevado monto de negocios, por USD 801,3 millones en el segmento de contado, el BCRA no absorbió divisas del mercad y el dólar mayorista ganó 13 pesos en el día o 0,8%, a $1.593, un máximo nominal.

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“El volumen operado hoy en el segmento de contado es el más elevado de noviembre, solo superado por lo registrado a fines de septiembre pasado”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“La demanda continuó firme, con mayor intensidad que la observada durante la semana pasada, impulsando nuevamente los precios hasta alcanzar un máximo intradiario de $1.595. En ese nivel finalmente apareció resistencia y la cotización logró frenar el avance”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Las reservas internacionales brutas cedieron en USD 618 millones, a USD 48.744 millones, en una sesión con caída de 2,6% en el precio del oro, a USD 3.557,40 la onza.

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El tipo de cambio oficial anota en noviembre un incremento de 59 pesos o 3,8%, una tasa que podría superar holgadamente la inflación prevista para el mes en curso.

El BCRA informó que el techo del régimen de bandas cambiarias se amplió en la fecha a 1.981,64 pesos. Así, el dólar mayorista quedó a 388,64 pesos o 24,4% de ese límite teórico para la flotación administrada de la divisa.

La suba del dólar en la Argentina no es ajena a lo que sucede en Brasil, país vecino y principal socio comercial en base al volumen del intercambio de bienes y servicios.

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El dólar en Brasil operó a 5,90 reales por unidad. A partir del 25 de octubre -cuando Lula da Silva se impuso en el balotaje que lo habilitó a un cuarto mandato presidencial- la divisa de EEUU avanzó 94 centavos o un 19% en un mes.

El dólar al público ganó también 20 pesos o 1,3%, a $1.615 para la venta, según la pantalla del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.619,10 para la venta y $1.566,10 para la compra.

En tanto, el dólar blue operó con un incremento de 25 pesos o 1,5%, a precio récord de 1.700 pesos.

También operaron con ganancias las cotizaciones financieras del dólar, derivadas de los precios de acciones y bonos que son negociados en simultáneo en pesos en la plaza local y en divisas en el exterior. La variante del “contado con liquidación” a través de acciones alcanzó los $1.798, tras haber anotado un máximo histórico en los $1.812 por la mañana.

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De esta manera no solo subieron los distintos precios formales e informales del dólar, también se mantuvo alta la brecha entre las cotizaciones, que llegó a 205 pesos o 12,9% entre el dólar oficial mayorista y el “contado con liqui”, la más grande desde el 11 de abril de 2025 (24%), es decir el último día de “cepo” para la demanda de individuos.

La brecha cambiaria actual incluso superó el “tope” de octubre de 2025, cuando hubo una “corrida” antes de las elecciones legislativas, que obligó a la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos en el mercado local para evitar que la divisa rompa el techo de la banda cambiaria oficial.