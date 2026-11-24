La sequía retrasa la cosecha de café del ciclo 2026-2027 en las principales regiones productoras de Nicaragua. (REUTERS/Amanda Perobelli)

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La sequía retrasa la cosecha de café 2026-2027 en Nicaragua, donde productores de distintas zonas reportan una maduración más lenta del grano por la escasez de lluvias. El fenómeno también genera preocupación por la posible aparición de antracnosis y otras plagas, mientras el precio promedio de exportación comenzó a bajar.

Según Diario La Prensa, el inicio de la recolección avanza con menor ritmo en varias áreas cafetaleras. La situación, por ahora, redujo la demanda de cortadores, aunque los productores advierten que el retraso puede afectar el desarrollo de la temporada si persisten las condiciones secas.

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La falta de lluvias demoró la maduración del café y postergó el corte pleno en zonas productoras de Nicaragua. Los caficultores consultados señalaron que el menor volumen de grano maduro redujo temporalmente la necesidad de trabajadores, pero expresaron inquietud por la incidencia de enfermedades y por la evolución de los precios internacionales.

Los productores reportan una maduración lenta en varias regiones

Representantes del sector cafetalero de Las Segovias y del norte del país indicaron que la escasez de precipitaciones afectó la maduración del grano. De acuerdo con sus testimonios, muchas fincas todavía atravesaban la fase de granito y esperaban una mayor maduración durante las primeras semanas de diciembre.

“Vamos bien retrasados”, afirmó uno de los productores consultados por Diario La Prensa. El caficultor sostuvo que la recolección podría ganar ritmo si las condiciones permiten que los frutos maduren de forma más acelerada.

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El pago para los cortadores de café se ubica entre 100 y 120 córdobas por lata recolectada. (EFE/Gustavo Amador)

Un productor de Matagalpa describió un escenario de poca lluvia durante octubre y noviembre. También indicó que hubo precipitaciones en los últimos días, aunque consideró que no fueron suficientes para impulsar una maduración adecuada.

El productor añadió que la demora se percibía en las distintas zonas cafetaleras. Desde Jinotega, otro representante del sector coincidió en que el ritmo lento de la cosecha evitó, hasta el momento, una mayor presión por la contratación de mano de obra.

La escasez de cortadores es una dificultad que, según los productores, aumenta cada año durante la recolección. En esta etapa, la menor disponibilidad de café maduro permitió cubrir la demanda existente con los trabajadores disponibles.

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Los caficultores señalaron que el pago a los cortadores se ubicaba entre 100 y 120 córdobas (USD 2.70 a USD 3.24) por lata, además de la alimentación. Ese valor correspondía a una etapa en la que el corte todavía no alcanzaba su máxima intensidad.

La antracnosis y otras plagas preocupan al sector cafetalero

La sequía también genera inquietud por sus posibles consecuencias sanitarias en las plantaciones. Los productores consideran que la falta de humedad puede favorecer el desarrollo de antracnosis y otras plagas que afectan al café.

Un caficultor de Nueva Segovia explicó que el manejo aplicado a las plantaciones durante el año, junto con los precios favorables del ciclo anterior, había generado expectativas de una cosecha normal. La persistencia de condiciones secas introdujo una variable adicional para el sector.

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La falta de humedad en las plantaciones cafetaleras incrementa la amenaza de antracnosis y otras plagas. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El productor señaló que, cuando la antracnosis afecta una planta, la poda puede convertirse en la alternativa disponible. Esa situación puede incidir en el rendimiento de los cafetales, según explicó a la publicación.

Los productores consultados también volvieron a plantear la necesidad de contar con un laboratorio nacional del café. La propuesta busca desarrollar variedades más resistentes y prácticas productivas adaptadas a las nuevas condiciones climáticas.

El sector cuestiona que los aportes realizados al fondo administrado por la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec) no hayan permitido concretar ese proyecto. Según los caficultores, durante más de una década aportaron entre uno y cuatro dólares por cada quintal exportado.

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Los representantes del sector consideran que la creación de un laboratorio podría ofrecer herramientas para enfrentar los desafíos climáticos y sanitarios que afectan a la actividad. También cuestionaron que los recursos se hayan destinado a ferias y concursos, en lugar de priorizar esa iniciativa.

El precio promedio de exportación bajó desde julio

La evolución del mercado internacional constituye otro elemento seguido por los productores. El precio promedio de exportación del café nicaragüense entre enero y septiembre fue de USD 285.60 por quintal.

Durante enero y febrero, el precio medio superó los USD 300 por quintal. Entre marzo y junio se mantuvo cerca de ese nivel, aunque la tendencia cambió en julio, cuando descendió a USD 220.70.

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En septiembre, el promedio se redujo a USD 169.10 por quintal. Los reportes del Banco Central de Nicaragua reflejaron ese retroceso, después de una etapa de precios más altos para el grano.

En 2025, el precio promedio recibido por el café nicaragüense fue de USD 272.50 por quintal. Esa cifra representó un aumento de USD 78.90 respecto de 2024.

El precio promedio de exportación del café nicaragüense descendió a 169.10 dólares por quintal en septiembre. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Entre enero y septiembre de 2026, el valor medio registró una mejora adicional de USD 13.10 por quintal frente al promedio anterior. Pese a ese resultado acumulado, las proyecciones mencionadas en el informe anticipan que la etapa de precios altos podría perder fuerza antes de finalizar el año y extender la baja durante 2027.

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Los productores que no exportan directamente señalaron que, hasta el momento, el descenso internacional no se había trasladado a los precios que reciben de los acopiadores. El pago se ubicaba entre 4,500 y 5,000 córdobas (USD 121.50 a USD 135.00) por quintal pergamino.

Para obtener un quintal de café oro, destinado a la exportación, se requieren unas 230 libras de café pergamino. Esa cantidad equivale a casi dos quintales y medio del producto sin procesar.

Autoridades exportaciones similares a las de 2025

Las autoridades mantienen una previsión de producción favorable para el ciclo 2026-2027. El Régimen calcula una recolección de 66 millones de latas de café uva, que una vez procesadas equivaldrían a unos tres millones de quintales de café oro.

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El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, presentó esa estimación durante el Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera. La proyección oficial plantea que las exportaciones podrían generar ingresos similares a los alcanzados en 2025.

“El café sigue siendo uno de los principales productos de nuestras exportaciones”, dijo Reyes a fines de octubre durante la presentación del plan. El titular del Banco Central señaló que la actividad abarca más de 252,000 manzanas cultivadas y está vinculada con más de 55,000 familias.

Los acopiadores locales compran el quintal de café pergamino a precios de entre 4,500 y 5,000 córdobas. (REUTERS/Amanda Perobelli)

El funcionario agregó que las zonas cafetaleras generan más de 500,000 empleos directos e indirectos. También afirmó que las exportaciones acumuladas hasta septiembre sumaban USD 691 millones.

Según Reyes, esa cifra permite prever que el resultado anual superaría el registro de 2025. En ese año, Nicaragua exportó 3.37 millones de quintales de café oro y obtuvo ingresos por USD 918.4 millones.

Las previsiones oficiales conviven con las advertencias de productores sobre la evolución de las lluvias, la maduración del grano, el riesgo de plagas, la disponibilidad de trabajadores y el comportamiento de los precios internacionales.