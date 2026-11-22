Manos estilizadas de diversas etnias retiran piezas de un rompecabezas con la silueta de Argentina, simbolizando la fragmentación y el control externo sobre los recursos estratégicos del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras controlar en gran medida los mercados y precios de materias primas como la soja, el hierro y el litio, dominar la pesca mundial a través de los más de 3.000 buques de su “flota de aguas distantes”, mejorar su posición relativa en el mercado petrolero, con Rusia como proveedor casi cautivo, y convertirse en factoría del mundo a fuerza de subsidios y dumping, China avanza de un modo cada vez más peligroso, advirtió la Comisión Bipartidaria y Bicameral del Congreso de Estados Unidos sobre temas de economía y seguridad en la relación con Beijing.

En su informe, la Comisión prestó especial atención a lo que llama la “diplomacia depredadora” de China en América Latina, tema al que brinda un entero capítulo, en el que la Argentina aparece consignada 48 veces. Allí, Estados Unidos advierte que si bien Beijing se presenta como proveedor de infraestructura y oportunidades, “sin condicionamientos políticos ni interferencias domésticas”, estableció de hecho un “patrón colonial”: le compra materias primas y le vende bienes terminados.

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Además, afirma el documento, un “China Shock.2” en marcha y específico para la región abarca desde mecanismos de financiamiento a control de puertos, líneas energéticas, telecomunicaciones e infraestructura digital y espacial convertidas en palancas de presión política a favor de China y “vulnerabilidad estratégica” de los países latinoamericanos.

Control de los precios mundiales

El capítulo 6 del informe, titulado “El precio de todo: el intento de China para reconfigurar los mercados de materias primas” analiza cómo Beijing usa su predominio físico en cadenas de suministro para manipular la formación de precios globales.

China busca crear alternativas que le permitan condicionar contratos, precios, monedas de liquidación y estándares de entrega

China, que ya ocupa una posición decisiva como comprador, productor, importador, refinador o procesador de numerosas materias primas, busca construir así un sistema paralelo de bolsas de futuros, índices de referencia, depósitos de entregas físicas, redes logísticas y mecanismos de pago en renminbi (la moneda china), dice la Comisión, que presenta la estrategia como un intento de reducir el rol de los mercados financieros occidentales, del dólar y de índices formados en Chicago, Londres, Nueva York o Singapur, y crear alternativas que permitan a Beijing condicionar contratos, precios, monedas de liquidación y estándares de entrega.

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La infografía de abajo, en la que Infobae aunó datos del informe sobre el peso de China como comprador de materias primas de la región y su red de inversiones directas, ilustra la estrategia de comercio e inversiones de Beijing para manejar los precios.

Otro objetivo es ampliar ese control a esferas estratégicas y de seguridad, como infraestructura digital, telecomunicaciones e Inteligencia Artificial.

Según el informe, China aún no controla los precios internacionales de muchas materias primas, pues las Bolsas occidentales conservan ventajas por su liquidez, fiabilidad, modos de resolución de disputas y el dólar como moneda global, pero avanzó en rubros en los que domina la demanda, procesamiento o manufactura posterior. Ya lo hizo con el hierro, el litio y parcialmente con la soja, y trabaja en instrumentos similares para aumentar su influencia sobre los precios del cobre y el petróleo.

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La preocupación de Estados Unidos es que los precios formados en mercados bajo jurisdicción china respondan a directivas del Partido Comunista Chino (PCCh) vía órdenes a empresas estatales, límites administrativos, prioridades de entrega, regulaciones sesgadas y cambios de reglas para fragmentar mercados, dificultar las coberturas financieras de productores y consumidores y fortalecer la presión económica china.

El informe recuerda al respecto que en 2012 la Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) adquirió la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange), que desde entonces aprobó más intervención de China, profundizó las relaciones con las industrias metálicas chinas y admitió el uso del renminbi, la moneda del gigante asiático, como “margen” en operaciones bursátiles.

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Un depósito de almaceamiento de cobre, una obsesión de China (Foto: Bloomberg)

En 2020, precisa el informe, China permitía a inversores extranjeros acceder a solo 6 contratos de futuros y a ninguno de opciones, pero ahora admite en conjunto más de cien. Como ejemplo de dominio, cita que los contratos de litio en la bolsa de Futuros de Guangzhou son hoy una referencia (benchmark) global. Además, usó a CMRG (China Mineral Resources Group), una empresa estatal, para consolidar los precios del hierro y el petróleo y liquidar operaciones en renminbi, lo que eventualmente le permitirá evadir sanciones en mercados occidentales.

Del hierro al “acero que no vemos”

De hecho, Beijing creó CMRG en 2022 para gestionar las compras de mineral de hierro de las siderúrgicas chinas, consolidar su poder de mercado, desplazar otras referencias de precios y así emitir directivas para que las acerías boicotearan a ciertos proveedores con el respaldo del estado chino vía inspecciones más estrictas de cargamentos y tarifas más caras por almacenamiento en puertos, reforzando su poder de negociación, lo que le permitió dominar la industria siderúrgica mundial y con ello dominar también otras industrias, como la automotriz y la de la construcción.

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De hecho, en la semana que pasó, Ezequiel Tavernelli, director de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) que recientemente reunió en México a las principales productores de acero de la región, señaló que junto a países de la OCDE se está estudiando el exceso de capacidad siderúrgica y el impacto chino en América Latina. “Entre 2019 y 2025 las importaciones del acero que no vemos, el que ingresa incorporado en maquinaria, vehículos y productos manufacturados, estas importaciones indirectas de acero de China, aumentaron 152%; ninguna empresa ni país puede resolver esto por sí solo. El problema es sistémico y nuestra respuesta debe ser igualmente integral”.

La crisis del níquel

Otro ejemplo de manipulación que señala el informe del Congreso de EE.UU. es “la crisis del níquel” (otro mineral clave de la transición energética) de 2022. Tras la invasión rusa de Ucrania, el precio del metal aumentó más del 250% y activó una fuerte presión sobre posiciones cortas, entre ellas la de una siderúrgica china.

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La LME suspendió las operaciones y anuló transacciones por hasta USD 12.000 millones favoreciendo a la empresa china y a otros miembros de la bolsa que habrían enfrentado pérdidas multimillonarias, alegando que buscó evitar el colapso de su cámara de compensación y del mercado. La autoridad financiera británica multó posteriormente a la LME con 9,2 millones de libras por fallas de control. Según el informe del Congreso de Estados Unidos, el episodio muestra la sensibilidad que genera la creciente presencia china en instituciones donde se forman los precios de metales.

Obsesionados por el cobre

En particular, la nueva obsesión china en materia de control es el cobre, que en el capítulo sobre control de precios aparece mencionado 75 veces. Un gráfico muestra cómo a través de la adquisición del Mercado de Metales de Londres (LME), el Shanghai Futures Exchange (SHFE), el Shanghai International Energy Exchange (INE), una filial del SHFE autorizada por la Comisión Reguladora de Valores de China y operaciones en la Bolsa de Chicago, China ya se convirtió en el principal actor del mercado de transacciones mundiales de cobre.

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En 2025, China concentró el 59% del valor de las importaciones globales de concentrado de cobre y cerca del 50% de la fundición, etapa inicial del procesamiento.

En 2025, China concentró el 59% del valor de las importaciones globales de concentrado de cobre y cerca del 50% de la fundición

Otro frente es el acceso a yacimientos en el exterior. El informe recuerda que la Iniciativa de la Franja y la Ruta financió la adquisición de una mina ubicada en Perú que hoy figura entre las más grandes del mundo y que Beijing creó además el China Smelters Purchase Team, que negocia con mineras extranjeras en representación de fundiciones chinas, para comprar más barato.

El cobre es fundamental como materia prima y vector de desarrollo de la industria de vehículos eléctricos y de la Inteligencia Artificial (Foto: Reuters)

Cabe consignar que el cobre es fundamental como materia prima y vector de desarrollo de la industria de vehículos eléctricos y de la Inteligencia Artificial (IA). Por cada MW de capacidad un Data Center, pulmón de las empresas de IA, requiere cerca de 30 toneladas de cobre. Solo dos Data Centers, el Anthropic-Amazon New Carlisle, en Indiana, y el Colossus 2, de xAI (de Elon Musk), en Memphis, requieren en conjunto más de 60.000 toneladas de cobre.

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En el caso de los vehículos eléctricos la diferencia de requerimientos con los convencionales es abismal: a tamaño similar, un auto eléctrico requiere entre 250% y 300% más de cobre que uno a combustión: según la Agencia Internacional de Energía, mientras este último requiere 22 a 25 kilos de cobre, un eléctrico comparable requiere entre 55 y 70 kilos, y en 2025 China exportó al resto del mundo más de un auto por segundo.

El cobre es, precisamente, el mineral que concentra el grueso de inversiones presentadas para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

El miércoles, en el Marval Legal Forecast 2027, el secretario de Minería de la Argentina, Luis Lucero, destacó como algo inédito en el mundo, que una sola provincia argentina, San Juan, concentre tres grandes proyectos (El Pachón, Vicuña y Los Azules) del metal rojo, amén de uno de tamaño medio (Altar). En cobre, por ahora la apuesta china en el país se limitaría al 18,5% de participación de Jiangxi Copper en First Quantum Minerals, titular del proyecto Taca Taca, en Salta, uno de los siete proyectos grandes del “metal rojo”.

En cobre, por ahora la apuesta china en el país se limitaría al 18,5% de participación de Jiangxi Copper en First Quantum Minerals, titular del proyecto Taca Taca, en Salta (Lucero)

Según Lucero, a partir de los mismos la Argentina podría producir en la próxima década entre 1,5 y 1,6 millones de toneladas anuales de cobre.

China es, además, el principal destino de las exportaciones de litio de la Argentina y, según precisa el informe, 72% de los proyectos de inversión en ese mineral presentados al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) tiene vinculación con capitales chinos.

Vista aérea de barcos chinos y la obra en contrucción de una terminal portuaria soja de Cofco, el trader chino, en Brasil (Foto: Reuters)

En cuanto a la soja, el informe destaca que a medida que China fue cambiando sus compras de Estados Unidos a América Latina, el mercado mundial se va fragmentando entre el que tiene como referencia las cotizaciones de Chicago y el que se contrata en el Dalian Commodity Exchange, de China.

Las gigantescas agrícolas estatales chinas, resalta, están invirtiendo en América Latina en capacidad de almacenamiento, crushing y puertos para manejar mejor la dinámica de precios en cada eslabón de la cadena.

China ha sido cada vez más reacia a comprar aceite y harina de soja pues prioriza el “agregado de valor” en su territorio

Como informó Infobae cuando a principios de año precisó que el déficit bilateral del comercio argentino con China acumulado desde 2008 ya excedía los USD 100.000 millones (y hacia fin de 2026 rozará los USD 110.000 millones), China ha sido cada vez más reacia a comprar aceite y harina de soja pues prioriza el “agregado de valor” en su territorio. La compra de poroto la hace en gran medida vía Cofco (China National Cereals Oil & Foodstuffs Co), en origen un holding estatal dedicado a compra de granos y la producción y comercio de alimentos.

En 2014, cuando Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping firmaron la “Asociación Estratégica Integral”, Cofco adquirió el 51% de Nidera y el 51% del Noble Group, dos traders a los que absorbió por completo entre 2015 y 2016 para constituir en la Argentina una red de origen con 9 plantas de acopio, 3 de molienda de granos y una de biodiesel, y se afirmó como una de las grandes traders en la Argentina.

Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping firmaron en 2014 la “Asociación Estratégica Integral” (Foto: EFE)

El caso de la pesca

El capítulo sobre “el precio de todo” y la obsesión por controlar los mercados de materias primas no incluye la pesca, referida en el capítulo sobre la “diplomacia depredadora” de Beijing, en el que subraya sus “costos significativos” en materia de soberanía, medio ambiente y economía.

Un pasaje del informe afirma que China “opera la mayor flota pesquera de aguas distantes del mundo, con embarcaciones que operan en torno de Argentina, Perú, Chile y Ecuador, a menudo cerca o dentro de las zonas económicas exclusivas de los países”, que se trata del “principal infractor del mundo” y estima en USD 2.300 millones anuales las pérdidas económicas totales de esos cuatro países por la pesca “no declarada y no reglamentada” de China.

Un tablero de control de Prefectura sobre la actividad de buques extranjeros, casi todos chinos, al borde o al interior del Mar Argentino

Por un lado, cita que Chile, Colombia, Ecuador y Perú expresaron en 2020 su “preocupación por la presencia recurrente de flotas de buques pesqueros con bandera extranjera”, pero no se animaron a mencionar a China. Por el otro, recuerda que en enero de 2025 “Argentina desplegó a sus fuerzas militares para vigilar una enorme flotilla de buques pesqueros compuesta en su mayoría por embarcaciones con bandera china que operaban frente a la costa sur del país, lo cual puso de relieve las implicancias de seguridad de la flota pesquera china de aguas distantes”.

Una preocupación que permea el informe es el activismo de la diplomacia “subnacional” de Beijing, operando a nivel de provincias, localidades e incluso empresas o cooperativas argentinas, como el caso de las operaciones litíferas con participación china en la provincia de Jujuy y el de la cooperativa eléctrica CALF, en Neuquén, que generó una dura respuesta del embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, por un contrato con Huawei, una empresa de telecomunicaciones china vinculada al Estado y el gobierno chinos.

Una preocupación clave es el activismo de la diplomacia china a nivel subnacional, operando a nivel de provincias, localidades e incluso empresas o cooperativas argentinas

Por eso, una recomendación política central de la Comisión bicameral y bipartidaria del Congreso de Estados Unidos (lo que demuestra que en este tema no hay fisuras entre demócratas y republicanos), es la creación de FIRST (por Foreign Investment Rapid Screening Team), un equipo de revisión rápida de inversiones extranjeras, en la Argentina y otros países de América Latina, para cortar el avance de la agenda e intereses chinos no detectados por los radares políticos, económicos y diplomáticos habituales.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, busca contrarrestar el activismo "subnacional" de China recorriendo las provincias. En la foto, con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo

La capilaridad del activismo diplomático y comercial de China en la Argentina, que Lamelas busca neutralizar en recorridas por el interior del país, incluyó, solo en octubre, entre otros, los siguientes eventos:

Del 2 al 4 de octubre se realizó en el predio Ferial de Costa Salguero la primera edición de Expo Auto Chino, con la participación de 26 marcas chinas, y la llamativa ausencia de BYD.

UnionPay International, la red de pagos más grande de China, anunció la emisión de tarjetas digitales en la Argentina vía un acuerdo con un proveedor local; podrán conectarse a las plataformas chinas WeChat Pay y Alipay, a Huawei Wallet y a algunos relojes inteligentes.

Bull Tractors anunció la importación de 140 tractores provenientes de China. Se trata de una marca china que se comercializa y ensambla con participación local. Los equipos son fabricados en China por Tianjin Tractor Manufacturing .

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó al Ministerio de Defensa una propuesta para reactivar el proyecto del radiotelescopio CART (China-Argentina Radio Telescope) paralizado desde mediados de 2025, cambiándole el nombre a FARO (Félix Aguilar Radio Observatorio) y pasar de un mecanismo de cooperación bilateral China-Argentina a un esquema de consorcio científico internacional con la participación de España, Sudáfrica, Italia, mecanismos de supervisión e intervención del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el propio Ministerio de Defensa.

En Chengdu se anunció el establecimiento del nodo argentino de la Red de Transferencia Tecnológica Internacional de la Franja y la Ruta de la Región Chengdu -Chongqing, acto del cual participaron representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y empresas de biogás y, por China, representantes de departamentos de gobierno, universidades e institutos de investigación de Sichuan.

En el marco de una gira por China, Singapur y Turquía, una delegación de Puerto Dock Sud visitó el Puerto de Nansha, en la región de Guangzhou, y firmó una carta de intención para establecer relaciones de Puertos Amigos, mantuvo reuniones con las áreas de la flota Panamax y buques multipropósito de Cofco para “explorar oportunidades vinculadas a la carga general” y visitó el puerto de Shenzhen “para explorar posibilidades de cooperación”

El ministro de Hacienda y Finanzas de CABA, Gustavo Arengo, y el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibañez, asistieron en China a la entrega de la primera de las 224 formaciones compradas a China Railway Construction Corporation (CRCC) para la red de subterráneos porteña.