De Juan Pablo II a León XIV: padre e hijo fueron bendecidos por dos papas con casi 40 años de diferencia

Nicolás Canale y su hijo Cruz María recibieron la bendición de dos pontífices en la Argentina con casi cuatro décadas de diferencia

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Dos fotografías, dos generaciones y casi cuatro décadas de diferencia. Nicolás Canale tenía un año y siete meses cuando Juan Pablo II lo recibió en sus brazos. Ahora, su hijo Cruz María, de seis meses, protagonizó una escena similar durante la visita de León XIV a la Argentina. El encuentro quedó registrado en una imagen que volvió a unir a la familia con la historia de dos pontificados.

En diálogo con Infobae al Regreso, Canale reconstruyó cómo se produjo el encuentro con el actual pontífice y recordó el antecedente familiar que convirtió la experiencia en un momento especialmente significativo.

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La primera fotografía fue tomada durante una visita de Juan Pablo II. El acercamiento fue posible gracias a su tío abuelo, monseñor Canale, quien entonces se desempeñaba como obispo auxiliar de Buenos Aires.

“Me contaban mis viejos que un día así, medio de golpe, en una hora tienen que estar acá y lo pueden saludar a Juan Pablo II”, recordó.

Nicolás no conserva recuerdos propios de aquella jornada, pero las imágenes siempre estuvieron presentes en su historia familiar. “Me alzó, me miró. Tengo una serie... Esa es una de las fotos que tengo”, contó. Hace algunos años, sus padres le entregaron las fotografías originales, que todavía conserva.

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El primer acercamiento familiar con Juan Pablo II ocurrió gracias a la intervención del obispo auxiliar de Buenos Aires (Infobae en Vivo)

Cómo fue el encuentro de Cruz María con León XIV

La posibilidad de repetir aquella escena surgió durante la visita de León XIV. Canale asistió con su familia a la primera misa del pontífice en el Monumento de los Españoles. Llegó a las cinco de la mañana y también tuvo una participación profesional en la jornada: su productora, Farah Films, había realizado dos videos que se proyectaron en las pantallas del encuentro.

La familia sabía que el Papa solía detenerse para recibir a los bebés durante sus recorridos en el papamóvil. El lunes intentaron acercarse, pero no lo consiguieron. Al día siguiente, Canale decidió probar nuevamente con Cruz María.

Su esposa, Eugenia, le propuso que se acercara a las vallas con el bebé. La respuesta de quienes estaban en el lugar fue inmediata: comenzaron a abrirle paso para que pudiera llegar hasta el recorrido.

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“Me acerqué y la gente no hubo uno que se opusiera. ‘Vení, pasá, pasá por acá’. ‘Viene con un bebé, viene con un bebé’. Llegué hasta el fondo”, relató.

La espera duró entre 40 y 45 minutos, en medio del calor y de una multitud que aguardaba el paso del pontífice. Las personas que estaban alrededor también colaboraron para llamar la atención del equipo de seguridad y advertir que había un bebé entre el público.

León XIV tomó en brazos al bebé de seis meses e hizo contacto visual para saludar a sus progenitores (Infobae en Vivo)

“Todo el acompañamiento durante los 40, 45 minutos que estuvimos esperando ahí fue impresionante”, destacó.

Cuando el papamóvil se acercó, Cruz María ya estaba inquieto por el tiempo que llevaba entre la gente. Su padre contó que lo levantaba para distraerlo y permitirle recibir algo de aire. Finalmente, León XIV lo tomó en brazos. El bebé estaba llorando y las personas que rodeaban a Canale comenzaron a llamar la atención del pontífice.

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“La gente empezó a gritar: ‘Cruz, Cruz, Cruz, acá hay un bebé’, y toda la gente que estaba cerca empezó a gritar”, recordó.

Para Canale, hubo un detalle que hizo todavía más especial el encuentro: León XIV también buscó saludar a los padres del pequeño.

“No es que lo bendijo y siguió camino, sino que me buscó a mí, buscó al padre, a la madre, al que estuviera con el chico. Cruzamos miradas y yo lo saludé”, contó.

Después del encuentro, comenzó a recibir fotografías y videos de personas que habían registrado la escena desde distintos lugares. También recibió mensajes de una mujer que había presenciado los intentos de la familia durante las dos jornadas y que se emocionó al enterarse de que finalmente habían conseguido acercarse al Papa.

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Nicolás Canale destacó la continuidad pastoral entre los pontificados de Francisco y León XIV respecto a la juventud (Infobae en Vivo)

El significado de la bendición para la familia

Canale explicó que nunca había pensado en reproducir deliberadamente el encuentro que tuvo con Juan Pablo II. La conexión entre ambas experiencias apareció después de que León XIV recibiera a Cruz María.

“Nunca pensamos lo de Cruz ahora vincularlo con eso. El lunes dijimos: ‘Bueno, probamos’, no se dio; el martes se dio. Fue como: ‘Ah, mirá, repetimos la historia’”, relató.

Católico practicante, definió el episodio como una experiencia de especial significado para su fe. “Para mí es el Papa, es el vicario de Cristo. Sabemos que no es Cristo, pero Cristo lo tenemos todos los días en la eucaristía, en la misa”, expresó.

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Durante la entrevista, también se refirió a la continuidad que observa entre los pontificados de Francisco y León XIV. Consideró que existe una línea común entre ambos y vinculó el acercamiento de los jóvenes a la Iglesia con distintos acontecimientos sociales de los últimos años.

El pañuelo scout que Cruz María llevó ante León XIV

El encuentro con el Papa tuvo un detalle particular que también quedó registrado en las imágenes: Cruz María llevaba un pañuelo scout que le prestó una joven que estaba junto a su padre.

Nicolás Canale destacó la continuidad pastoral entre los pontificados de Francisco y León XIV respecto a la juventud (Infobae en Vivo)

Poco antes de la llegada del papamóvil, la chica se acercó a Canale y le ofreció el accesorio para que se lo colocara al bebé.

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“Me da su pañuelo scout y me dice: ‘¿Se lo podés poner?’. Digo: ‘Sí, claro, pongámoslo’. Se lo pusimos”, recordó.

Más tarde, Canale descubrió que la joven era hija de una mujer a la que había entrevistado en la calle durante esa misma jornada. La madre le había contado que había llevado a su hija a la vigilia de los jóvenes.

La familia de la scout decidió conservar el pañuelo que había acompañado a Cruz María durante el encuentro con León XIV y le regaló otro al bebé.

“Se quedaron con ese pañuelo ellos y le regalaron otro a Cruz”, contó.

Casi 40 años después de aquella primera fotografía con Juan Pablo II, Nicolás Canale sumó una nueva imagen a su historia familiar. Esta vez, el protagonista fue su hijo, recibido por León XIV en una escena que terminó uniendo dos generaciones y dos pontificados.

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