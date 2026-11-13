Sociedad

El Niño: diez ciudades del litoral continúan con el agua en niveles de evacuación y son más de 4.500 las personas afectadas

La mayor parte de quienes debieron dejar sus hogares pertenecen a la cuenca del río Paraná. Se espera que la crecida ceda un poco en las próximas semanas

Estructuras de madera con techos de paja y árboles parcialmente sumergidos en agua turbia ante edificios y una cúpula
Itatí es la localidad correntina más afectada por las crecidas de los ríos
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La Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó que aún hay unas 4.500 personas afectadas por las inundaciones causadas por El Niño en el litoral. La mayoría de ellas, en la cuenca del río Paraná. El Instituto Nacional del Agua prevé que la crecida ceda un poco en las próximas semanas.

Según los datos relevados por Prefectura Naval Argentina, hay una decena de ciudades costeras donde el agua superó los niveles de evacuación. Nueve están a la vera del río Paraná. Se trata de Barranqueras (Chaco), Goya y Esquina (Corrientes). También Reconquista y San Javier (Santa Fe). A ellas se suman cuatro puntos en Entre Ríos: La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.

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El escenario se completa con la Isla del Cerrito, en Chaco, zona situada en la convergencia entre el río Paraguay y el Paraná.

Los números que maneja la AFE marcan que las localidades donde las aguas afectaron a la población son 26. La diferencia entre un dato y otro es que, por ejemplo, la Ciudad de Santa Fe está en nivel de alerta, pero la crecida obligó a reubicar a 166 personas.

La zona más afectada es la llamada “Vuelta del Paraguayo”, sobre la cuenca del río Santa Fe. Este curso de agua es un brazo natural del río Paraná. Reconquista, en tanto, informó que son 33 las personas afectadas.

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Aún hay más de 4500 personas fuera de sus hogares por las inundaciones en el litoral (Foto: Facebook/7Paginas)
Aún hay más de 4500 personas fuera de sus hogares por las inundaciones en el litoral (Foto: Facebook/7Paginas)

Algo similar ocurre en la Ciudad de Corrientes. La bajante registrada cambió el estatus de evacuación a alerta. Sin embargo, la AFE contabiliza aún 690 vecinos con sus hogares anegados.

Las localidades correntinas con mayor nivel de evacuados son Itatí con 518; Paso de la Patria, con 228; e Isla Apipé, con 211.

Según la AFE, las personas que se autoevacuaron o debieron ser evacuadas suman 4.547. Corrientes y Chaco concentran la mayor parte, pero hay familias anegadas también en Entre Ríos

Las autoridades chaqueñas llevaron asistencia a la Isla Soto durante el jueves. En el paraje rural cercano a Puerto Vilelas (parte del Gran Resistencia) hay familias aisladas por la crecida del río Paraná. El área quedó sin suministro eléctrico por eso el Comité Provincial de Emergencia llevó grupos electrógenos.

En Entre Ríos, en tanto, los datos oficiales consignan que hay 65 familias evacuadas o autoevacuadas. Paraná concentra la mayoría. Allí hay 36 núcleos familiares autoevacuados mientras que otros 22 se encuentran en los refugios oficiales. Las autoridades están entregando materiales y asistencia a estas personas. Además, se realiza un seguimiento a través del área de salud para evitar enfermedades vinculadas con la creciente.

Aguas en baja

El agua frente al puerto de Corrientes podría tener un descenso marcado en las próximas semanas, de acuerdo al relevamiento del INA. El nivel de evacuación en ese punto es de 7 metros. Hoy está en 6,72 mt. La proyección del organismo es que la semana próxima baje a 6,60 mt. y que en 10 días se ubique en una franja de entre 6,14 y 5,40 mt.

El río Uruguay, en tanto, mantiene un nivel fluctuante que no afecta a las poblaciones costeras. En el tramo superior se registra un crecimiento producto de las lluvias que se acumularon en el sur de Brasil durante los últimos días. Pero desde Panambí (Misiones) hasta Bompland (Corrientes) se encuentra estacionario o a la baja.

El segmento del Uruguay comprendido en forma mediata aguas arriba de la represa de Salto Grande (Monte Caseros - Federación) crece, por el contrario.

La situación cambia aguas abajo de la central hidroeléctrica. En mayor parte, el río se muestra estacionario o la baja, salvo en algunos puntos donde aún se siente la onda por la crecida de días atrás.

Excepto Paso de los Libres, ninguna localidad a la vera del curso de agua se encuentra en niveles de alerta o de evacuación. El registro frente a la ciudad correntina es de alerta pero a la baja.

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