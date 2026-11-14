Una foto de Facebook lo vinculó con un crimen y pasó casi cuatro años preso: un jurado popular lo declaró no culpable

Así fue el reencuentro de Pablo con su familia tras cuatro años privado de la libertad

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“Lo primero que hice fue abrazar a mi hija, porque fue la que más sufrió en estos cuatro años”, le contó Pablo O. a Infobae.

Tiene 25 años y hace unos días recuperó la libertad después de pasar casi cuatro detenido por un crimen que siempre negó haber cometido. El video que encabeza esta nota muestra el momento en que salió del penal de Magdalena, donde lo esperaban sus familiares y su hija, que era una bebé cuando lo arrestaron y hoy tiene cuatro años. En las imágenes se ve el emotivo abrazo en el que se fundieron cuando el joven abandonó la cárcel.

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“Un perejil”, lo definió ante este medio Liz Barrionuevo, su abogada defensora. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también cuestionó la investigación y advirtió sobre graves irregularidades en las pruebas utilizadas para vincularlo con el homicidio.

Pablo fue detenido en febrero de 2023, acusado de participar en un asesinato ocurrido tres meses antes en la localidad bonaerense de José C. Paz. La acusación se apoyó, entre otros elementos, en una fotografía de Facebook en la que aparecía junto a su tío, también imputado por el crimen. Sin embargo, después de un juicio por jurados ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Martín, el joven fue declarado no culpable y quedó libre.

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La cuadra donde ocurrió el crimen en la localidad bonaerense de José C. Paz

El crimen y la foto que lo involucró

El 16 de noviembre de 2022, alrededor de las 10.30 am, Marcelo Carlos Valdez fue asesinado a tiros en una vivienda de la calle Alsina al 5100, en José C. Paz. Su pareja, Mirta Noemí Ibáñez, también recibió varios disparos, pero sobrevivió.

La Fiscalía sostuvo que Abel Hernán González, su novia Débora Antonella Verón y un tercer hombre habían actuado de manera coordinada. Según la acusación, Valdez intentó retirarse del lugar, pero dos de los atacantes se lo impidieron. El fiscal Carlos Ezequiel Hermelo atribuyó a Pablo el primer disparo, que habría impactado en el pecho de la víctima. Luego, de acuerdo con esa reconstrucción, González efectuó otros dos tiros.

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Los agresores también intentaron matar a Ibáñez y se llevaron un Audi A4 en el que trasladaron el cuerpo de Valdez. El vehículo fue abandonado posteriormente en Cuartel V, partido de Moreno.

La identificación del supuesto tercer participante fue uno de los puntos más controvertidos de la investigación. En su primera declaración, Mirta Noemí Ibáñez describió a ese hombre como morocho, delgado y de pelo negro corto. Al día siguiente, manifestó que sospechaba que podía tratarse de uno de los hermanos de González.

La foto de Facebook que involucró a Pablo en el crimen

Casi un mes después, el 15 de diciembre, la sobreviviente aportó una fotografía que había encontrado en Facebook. Mientras revisaba los perfiles de González y Verón, vio una imagen en la que Abel aparecía acompañado por un joven. Un comentario que decía “tío y sobrino” le permitió establecer el vínculo familiar. La mujer aseguró que reconocía a ese muchacho como el tercer agresor.

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Era Pablo, sobrino de González, a quien Ibáñez no conocía personalmente.

El 6 de febrero de 2023, cuando tenía 21 años, Pablo se presentó ante la Policía. Según explicó en su declaración judicial, sabía que lo estaban buscando porque habían allanado la casa de una tía y decidió entregarse después de enterarse de que Abel González había sido capturado.

“Fui de manera voluntaria. Como era inocente, quería que se sepa la verdad. Jamás pensé que iban a detenerme”, recordó ante Infobae.

Al declarar ante la Fiscalía, le exhibieron la fotografía que había aportado la sobreviviente del ataque. Pablo reconoció que era él quien aparecía junto a su tío, pero explicó que creía que la imagen había sido tomada durante uno de sus cumpleaños, varios años antes. Además, negó haber participado en el crimen y aseguró que ese día se encontraba trabajando en Capital Federal.

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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elaboró un informe en el que advirtió sobre distintas irregularidades en la investigación

Las pruebas cuestionadas y el juicio

Mientras permanecía preso, primero en el Complejo Penitenciario San Martín y luego en el Penal de Magdalena, Pablo insistió en que el día del homicidio estaba trabajando en la CABA, en una empresa dedicada al ploteo de vehículos.

Su defensa aportó testimonios de compañeros que respaldaron su versión y planillas de ingreso y egreso de una empresa de Barracas, donde había realizado tareas de ploteo el 16 de noviembre de 2022. Una pericia caligráfica confirmó que una de las firmas de esos registros le pertenecía. También presentó fotografías almacenadas en su celular, tomadas presuntamente durante aquella jornada, pero la Fiscalía rechazó el pedido de realizar una pericia informática para verificar su fecha, horario y geolocalización.

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En febrero de 2025, la CPM elaboró un informe en el que advirtió sobre distintas irregularidades en la investigación. Entre ellas, cuestionó la identificación realizada a partir de una única fotografía de Facebook y señaló que se habían desestimado elementos favorables a Pablo.

El organismo también advirtió que no se había investigado la información aportada por los otros dos imputados sobre un supuesto tercer participante del crimen, conocido como “Jony”, pese a que habían proporcionado referencias sobre su identidad y el lugar donde podía ser localizado.

La CPM también detectó lo que calificó como un “gravísimo error” del juez de Garantías Alberto Ramón Brizuela, quien atribuyó a Pablo huellas dactilares halladas en la escena del crimen que, en realidad, correspondían a su tío, Abel González, según los informes periciales.

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Liz Barrionuevo, abogada de Pablo, confirmó que iniciará acciones contra el Estado por los tres años y ocho meses que permaneció detenido

El caso finalmente llegó a un juicio por jurados ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Martín. Durante cinco jornadas, se analizaron las pruebas reunidas en la causa.

La abogada defensora Liz Barrionuevo explicó a Infobae que durante el debate declararon responsables de la empresa y compañeros de trabajo de Pablo. También se presentaron datos de geolocalización del vehículo laboral que conducía el día del crimen, con los que la defensa buscó demostrar que se encontraba lejos de José C. Paz.

Al finalizar el juicio, el jurado popular declaró a Pablo no culpable. En cambio, Abel González y su pareja, Débora Antonella Verón, fueron declarados culpables y continúan detenidos.

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“Sentí algo lindo porque sabía que había salido la verdad a la luz y podía volver a estar con mi familia, volver a trabajar y seguir siendo el sostén de mi familia”, contó Pablo sobre el momento del veredicto.

El reencuentro de Pablo con su hija, tras recuperar la libertad

La vida después de la cárcel

Pablo volvió a trabajar en la empresa de ploteo de vehículos en la que se desempeñaba antes de su detención. Recuperar la rutina, sin embargo, no fue sencillo. “Al principio me sentía raro, me sentía extraño. Me costaba salir a la calle, viajar, ir a trabajar”, relató.

Durante su encarcelamiento, lo que más le pesó fue la separación de su hija y de su pareja. “Yo era el único sostén de ellas y no podía estar para darles lo que precisaban”, expresó.

Liz Barrionuevo confirmó, además, que Pablo iniciará acciones contra el Estado por los tres años y ocho meses que permaneció detenido.

Por estos días, Pablo intenta reconstruir su vida. La primera imagen de esa nueva etapa quedó grabada a la salida del penal: su hija corriendo hacia él, el abrazo frente al portón y su familia esperándolo.