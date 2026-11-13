Un particular casamiento en Río Negro: una pareja eligió a sus 4 perros y su gata como testigos ante el Registro Civil

Luna San Martín y Gabriel Hernández celebran en Cipolletti el primer matrimonio civil de Río Negro con mascotas como testigos de honor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este sábado 14 de noviembre, en la ciudad de Cipolletti, tendrá lugar el primer matrimonio civil en la provincia de Río Negro que incluirá mascotas rescatadas como testigos de honor. La pareja compuesta por Luna San Martín y Gabriel Hernández obtuvo la autorización del Registro Civil para que sus cinco animales —cuatro perros y una gata— participen en la ceremonia, en lo que ya se confirmó como el segundo caso registrado en todo el país.

La celebración estará a cargo de la Delegación Primera del Registro Civil de Cipolletti, bajo la conducción de Erika Araneda, quien confirmó la trascendencia del acontecimiento.

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“Es la primera vez que pasa en Río Negro y la segunda vez en Argentina”, declaró Araneda al medio LM Cipolletti, que tuvo acceso a los detalles de la historia. La solicitud fue presentada formalmente por los futuros esposos y contó con la correspondiente autorización institucional antes de su aprobación.

Lejos de ser una ocurrencia de último momento, la participación de los animales responde al eje central alrededor del cual la pareja construyó tanto su relación como su vida en común. Los cinco nombres que figuran en el documento preparado para la ceremonia son Nina, Kiki, Malú, Benito y Tina, cada uno con una historia que arranca en algún punto de vulnerabilidad o abandono.

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La titular de la Delegación Primera del Registro Civil, Erika Araneda, confirmó la autorización institucional para el segundo caso de este tipo en el país (Gentileza LM Cipolletti)

Nina es una gata de pelaje gris y un año de edad que llegó a la familia tras atravesar una situación crítica y recibir atención veterinaria por graves lesiones. Kiki, en tanto, es una perra mestiza de pelaje barcino y seis años, rescatada siendo cachorra, cuya recuperación implicó numerosas intervenciones veterinarias y cuyo vínculo con Luna fue de los primeros en formarse. Malú, también mestiza, de pelaje negro y seis años, acompañó a Hernández desde su período en Colombia: fue adoptada con apenas 45 días de vida y, cuando él regresó a Argentina, realizó los trámites necesarios para traerla consigo.

La lista continúa con Benito, un perro mestizo tricolor de aproximadamente diez años que fue hallado en situación de calle con una grave infección en una oreja y que, con los cuidados recibidos, consiguió recuperarse.

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Cierra el grupo Tina, una perra mestiza de pelaje dorado y doce años cuya llegada al hogar no fue planificada: apareció en la vivienda un 16 de junio, mientras se disputaba un partido de la Selección Argentina. “Decidimos resguardarla esa noche, pensando que quizás estaba perdida y que su familia estaría buscándola”, contaron San Martín y Hernández. Las publicaciones en redes sociales no generaron ningún reclamo y la perrita quedó definitivamente en el hogar.

La pareja propuso el uso de tinta no tóxica y de fácil remoción para registrar las huellas de las mascotas en un documento complementario (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Martín y Hernández se conocieron en 2024 a través de personas en común en Neuquén. El denominador común que los unió fue una inclinación compartida hacia el rescate de animales que habían atravesado situaciones de abandono. San Martín, abogada recibida en La Plata, ya venía desarrollando una trayectoria en el rescate y tránsito de mascotas, y en ese camino había conocido a Kiki, una galga que necesitaba atención veterinaria por lesiones en sus extremidades. Hernández, de nacionalidad venezolana, llegó al país habiendo adoptado previamente a Malú.

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Cuando la pareja decidió comenzar a convivir, el nuevo hogar reunió en un mismo espacio a todos los animales. Con el tiempo, otros se sumaron. Uno de ellos fue Simón, un perro de edad avanzada rescatado cuando estaba postrado en la vía pública, que recibió tratamientos veterinarios y cuidados especiales hasta su fallecimiento, ocurrido en abril de 2025.

La autorización otorgada por el Registro Civil es precisa en sus alcances: los cinco animales actuarán como testigos de honor en una figura estrictamente simbólica, sin validez legal ni capacidad de reemplazar las firmas humanas que exige la legislación argentina para formalizar un matrimonio civil.

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En la presentación que realizaron ante las autoridades, San Martín y Hernández propusieron utilizar tinta no tóxica, apta para animales y de fácil remoción, para que sus compañeros puedan estampar las huellas de sus patas en un documento complementario durante la celebración. Asimismo, se comprometieron a garantizar condiciones de higiene, seguridad y bienestar animal durante toda la intervención, que se desarrollará bajo supervisión para evitar situaciones de estrés o incomodidad para los protagonistas de cuatro patas.