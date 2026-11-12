Cayó Santino, el hijo del capo narco de Rosario Esteban Lindor Alvarado

Esteban Lindor Alvarado

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Santino Alvarado, hijo del condenado capo narco de Rosario Esteban Lindor Alvarado, fue detenido durante la mañana de este jueves en el marco de los más de 30 allanamientos que realizó la Policía Federal Argentina (PFA) por una investigación conjunta entre la Justicia federal y provincial por narcotráfico, lavado y armas. Los agentes lo encontraron en una casa de la ciudad de Funes, donde se incautaron dos pistolas y una escopeta. Antes de ser esposado, rompió tres celulares.

En la casa en la que fue arrestado, la PFA incautó una pistola calibre 9 milímetros, otra calibre .380 y una escopeta. Aparentemente, Santino era legítimo usuario y tenía documentación sobre cada una de las armas. En los otros procedimientos, llevados a cabo en Rosario, Roldán y San Lorenzo, también se halló una granada de mano, un arma de fuego más, casi 1 kilo de cocaína, balanzas y cartuchos de diferentes calibres.

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El joven estaba investigado por la Procunar –fiscales federales Diego Iglesias y Matías Scilabra–, la Procelac -Diego Velasco y Juan Argibay Molina- y por la unidad fiscal de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego, dependiente de la Fiscalía General de Santa Fe, a cargo de Juliana González. Hace más de un año que seguían sus pasos por posibles vínculos con la jefatura de la barra brava de Rosario Central y la probable continuidad los negocios ilícitos de su padre, que purga sentencias por narcotráfico, homicidio, lavado, extorsiones y balaceras en el penal federal de Ezeiza.

Santino fue noticia la pasada semana, después de que lo mencionaran en carteles mafiosos que fueron arrojados en una escuela y en un jardín de la zona noroeste. Las dos notas fueron halladas en la mañana del 4 de noviembre en un colegio de Pasco al 7200 y en un jardín de Bemporat y Guatemala. Ninguna de las dos instituciones tiene relación alguna con el hijo de Alvarado.

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A partir de la difusión de esos carteles intimidatorios, Infobae pudo conocer que la expareja de Esteban Alvarado había sufrido amenazas de muerte y extorsiones a mediados de octubre, cuando exigieron a su celular dinero a cambio de no atacarla. Fue por esa causa, incluso, que Santino habría brindado una declaración ante fiscales provinciales.

La intimidación a la exesposa de Alvarado fue, según varios investigadores policiales, la consecuencia de una posible pelea entre Santino y un cabecilla de la banda narco Los Menores, que está preso.

El hijo de Lindor Alvarado también quedó fotografiado como posible gerente de la barra brava de Rosario Central después del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, perpetrado el 9 de noviembre de 2024 en inmediaciones del Gigante de Arroyito, cancha del Canalla. Es porque en el partido jugado de local después del homicidio fue captado en el paraavalanchas auriazul junto con el nuevo líder de la barra Lautaro “Laucha” Ghiselli –fue detenido meses después– y el hijo de Francisco Riquelme, condenado como la cara visible de una célula que operó para Alvarado en la zona noroeste de la ciudad.

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