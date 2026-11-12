Identificaron a un argentino entre los detenidos del narco mexicano “R2”, líder regional del CJNG: “Es bartender y no lo dejaron salir”

Jordan Alejandro trabajaba como jefe de barra del restaurante-bar Sabea donde fue detenido El R2 del Cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridaes detuvieron a 20 personas y están determinando su relación con el grupo o si sólo son empleados del lugar Foto: Fracebook Jordan Alejandro

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Sabrina Rivero denunció que su esposo, el argentino Jordan Alejandro C. (cuyo apellido se reserva conforme al criterio que rige en México para proteger la identidad de los detenidos), fue detenido durante el operativo contra Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, un importante líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue detenido en el restaurante Sabea, ubicado entre los límites de Zapopan y Guadalajara, Jalisco.

La mujer sostuvo que su esposo trabajaba como jefe de barra cuando ocurrió el operativo encabezado por la Secretaría de Marina. Según su relato, otros empleados del bar también permanecieron dentro del lugar porque no se les permitió salir antes del enfrentamiento entre civiles armados y militares.

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Los mensajes difundidos por familiares y amigos refieren que Jordan llevaba aproximadamente un mes en el restaurante, tiempo que tiene abierto el negocio. Sabrina Rivero afirmó que perdió contacto con él cerca de las 14 horas del domingo 8 de noviembre y que, tras su detención, no pudo verlo ni comunicarse con él.

La esposa aseguró que es incorrecto que se les llame “delincuentes” a los detenidos junto con Álvarez Ayala, ya que incluyeron a personas que, según su versión, sólo cumplían con su jornada laboral. “Él está entre los detenidos que se llevaron del staff del restaurante; es el jefe de barra. Los privaron de su libertad. Sólo estaban haciendo su trabajo, y a pesar de los diferentes intentos por irse, siempre se los negaron”, escribió en redes sociales.

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Rivero acusó que la detención de su esposo no fue notificada a la embajada de Argentina en México ni a un consulado de su país. La familia pidió una investigación individualizada y el respeto al debido proceso, al sostener que el trabajador no tenía vínculos con la persona buscada por las autoridades.

Imágenes captadas en Zapopan, Jalisco, registran el despliegue de unidades tácticas blindadas de la Policía Estatal y el traslado en camilla de una persona lesionada bajo resguardo de elementos de seguridad, tras un enfrentamiento armado contra presuntos integrantes del crimen organizado.

El operativo dejó detenidos a presuntos mandos, empleados y músicos

El operativo se desarrolló en el restaurante Sabea, ubicado en avenida México 2789, en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara, cerca de los límites con Zapopan. Rafael Álvarez Ayala, “R2″, llegó al sitio alrededor de las 18:00 horas del sábado 7 de noviembre, acompañado por su círculo de seguridad y otros presuntos integrantes de “Los Rs”, célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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Jordan Alejandro, de 32 años, tiene una hija de tres años y se dedicaba desde hace varios años a la mixología en restaurantes, declaró su esposa Foto: Especial

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el grupo permaneció cerca de 20 horas en el establecimiento, donde había una fiesta amenizada por la agrupación norteña Los Arras. Al mediodía del domingo, trabajadores habrían pedido a los asistentes que se retiraran, pero Álvarez Ayala presuntamente se negó y habría impedido la salida de quienes se encontraban en el lugar.

Una grabación muestra la movilización de fuerzas de seguridad en una avenida comercial del municipio de Zapopan, Jalisco. En las imágenes se observa el tránsito vehicular y a elementos uniformados desplazándose a pie por la vía pública. El despliegue formó parte de un operativo federal para capturar a Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, hecho que dejó un saldo de personas heridas.

Cerca de las 14:00 horas, elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Semar ingresaron al restaurante tras labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y datos compartidos por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. El grupo que acompañaba a “R2” respondió con disparos, lo que desencadenó un enfrentamiento sobre la avenida México.

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El narcotraficante mexicano recibió al menos tres impactos de bala en el abdomen, el brazo derecho y la pierna izquierda. Un elemento de la Marina también resultó lesionado; posteriormente se informó que su evolución era favorable. Dentro del restaurante fueron aseguradas armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, 30 envoltorios con metanfetamina y tres vehículos.

La FGR trasladó a 19 detenidos hacia Puente Grande

Autoridades federales de seguridad de México escoltan a un detenido durante un operativo —apoyado por información de inteligencia compartida por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos— que condujo a la captura de Rafael "N", alias "R2" —presunto líder de la facción "Los Rs" del Cártel Jalisco Nueva Generación— y de otras 19 personas en Zapopan, estado de Jalisco, México, el 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Michelle Freyria

Tras el operativo, las autoridades mexicanas informaron, en un primer momento, sobre la detención de 21 personas, entre ellas presuntos mandos regionales del CJNG, empleados del restaurante, músicos y personal técnico de la agrupación.

La Fiscalía General de la República trasladó el 11 de noviembre a 19 detenidos desde sus instalaciones en Guadalajara hacia el penal de Puente Grande, Jalisco, bajo un despliegue integrado por vehículos blindados, tanquetas, motocicletas, elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y Policía estatal.

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El traslado se realizó luego de que un juez federal ampliara de 48 a 96 horas el plazo de retención ministerial solicitado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La investigación fue atraída por esa fiscalía debido a que el caso estaría relacionado con delincuencia organizada.

Entre las personas llevadas al centro penitenciario figuraban Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix” o “El Prángana”, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG en Uruapan, Michoacán, y Ángel Gabriel Durán Vergara, alias “El Cumby”, a quien se señaló como presunto jefe regional en Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga. También fue mencionado Uriel Rodrigo Muñoz Quevedo, alias “El Uri” o “El Oaxaco”, señalado como colaborador cercano de “R2”.

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Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros, un argentino y un hombre de California Foto: FGR

Rafael Álvarez Ayala no formó parte de ese traslado porque permaneció internado en terapia intensiva del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde fue sometido a cirugías por las heridas que sufrió durante su captura. Un convoy federal se desplegó en los accesos del hospital para movilizarlo a Puente Grande, pero el traslado fue suspendido debido a su condición médica.

Familiares y conocidos de los empleados insistieron en que varios de los detenidos prestaban servicios en el restaurante y desconocían la identidad de los clientes. Además de Jordan Alejandro C, señalaron a Jonathan Axel Sandoval, jefe de piso; Josué Hernández y Ángel Jaziel Rivera, meseros; Jaime Ramos, bartender, y Eduardo Araujo Jr., gerente del negocio.

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Miembros de las fuerzas de seguridad montan guardia tras un operativo que derivó en un enfrentamiento armado y la detención de Rafael "N", alias "R2" —identificado como el líder de "Los Rs", una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, en Zapopan, Jalisco, México, el 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Michelle Freyria

Los allegados de esos trabajadores pidieron que las autoridades determinen la situación jurídica de cada persona de manera individual. Rivero afirmó que ella y la familia de Jordan Alejandro, tanto en México como en Argentina, buscaban demostrar su inocencia para que pudiera volver con su esposa y su hija de tres años.