La última carta en la Corte Suprema del terrorista italiano que se fugó en San Telmo y el rol de su mujer alemana

La fuga del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi en San Telmo

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A sus 74 años, Leonardo Bertulazzi corre una insólita carrera contra el tiempo. El ex terrorista oriundo de Italia, ex miembro de las Brigate Rosse, condenado en rebeldía en su país a 27 años de cárcel por el secuestro de un empresario, se fugó de su departamento en San Telmo esta semana, en plenas tratativas oficiales para ser extraditado de vuelta a su país en una causa a cargo de la jueza María Romilda Servini, luego de más de 20 años de permanecer en Argentina, donde fue considerado refugiado y pagó su monotributo sin falta hasta fines de 2025.

El Gobierno lo busca, con una recompensa de $20 millones para quien lo entregue. La Policía Federal también, con allanamientos realizados en las últimas horas a activistas feministas y militantes de izquierda vinculados a Bertulazzi. La PFA regresó ayer al departamento del prófugo en Defensa al 600. Allí, le quitaron el teléfono celular a Betina Köpcke, la pareja de Bertulazzi, oriunda de Alemania, según afirmó a este medio Rodolfo Yanzón, abogado de Bertulazzi.

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“La fuga es solo la decisión desesperada de una serie de violaciones a derechos esenciales, tanto del gobierno como del sistema judicial”, continúa el abogado. Sin embargo, le quedaba una carta en su pelea para no volver a su país. El martes 3 de este mes, una semana antes de la fuga, Bertulazzi había introducido un recurso de queja en la Secretaría N°4 de la Corte Suprema.

Su pareja, según documentos, pagó la tasa para presentar el recurso, con una transferencia de $1,4 millones.

2018: Bertulazzi en Plaza de Mayo, en una manifestación por los derechos mapuches

El recurso fue presentado luego del rechazo a otra presentación de abogados de Bertulazzi, dictado por la Sala V de la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Guillermo F. Treacy Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Moran a comienzos del mes pasado. Allí, Bertulazzi intentó pelear la revocación de su status de refugiado, reconocida años atrás por la CONARE, lo que fue clave para arrestarlo y finalmente aprobar su extradición, convalidada en 2025, justamente, por la Corte Suprema.

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El recurso extraordinario federal fue presentado por la Defensoría Pública Coadyuvante de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación. “La sentencia de este Tribunal se sustentó en la valoración de los hechos y de la prueba de la causa, sin que resultara decisiva la interpretación de normas federales”, aseguraron los jueces. En su presentación, los abogados oficiales apuntaron a “el supuesto reacogimiento voluntario del actor a la protección de Italia”.

Bettina Köpcke, pareja de Bertulazzi, en foto de su DNI

Ahora, Köpcke, que ya había acompañado a Bertulazzi en su reclamo original en la Corte en 2003, se vuelve un posible blanco, según los cálculos del abogado Yanzón.

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“Para el derecho internacional, el terrorismo es un concepto sumamante vidrioso y lábil que se utiliza caprichosamente según los intereses. Yo agrego que es un concepto de clase, el patrón siente terror ante la organización de los trabajadores, y éstos, de las acciones del patrón y del Estado gendarme que lo protege. Las dictaduras y sus amanuenses lo han utilizado para desconocer derechos a los perseguidos. Hoy buena parte de los medios lo utilizan con similar criterio”, asegura el abogado.

La fuga fue “de película”, asegura una alta fuente oficial al tanto del tema. Este martes último, Bertulazzi logró quitarse su tobillera electrónica sin que suene en la central de alarmas del Servicio Penitenciario Federal: la envolvió en un tensiómetro con carne de cerdo. Así, saltó cinco pisos hacia un baldío con un arnés y caminó por la calle Bolívar, con la Policía Federal que custodiaba su puerta.

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