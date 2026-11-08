Tras enfrentamiento, detienen en Jalisco a Rafael Álvarez Ayala, alias “el R2”, cabecilla de “Los Rs” del CJNG

Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG. SEMAR

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Fuerzas federales mexicanas detuvieron a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, señalado como mando de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Zapopan, Jalisco. Junto a él fueron detenidas otras 19 personas.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de su Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), y por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Fuerzas federales ejecutan el operativo en Zapopan

La detención de Álvarez Ayala en Zapopan, Jalisco, se logró mediante una operación conjunta de la Marina, la SSPC y el Ejército mexicano, apoyados en inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e información compartida por la agencia antidrogas de Estados Unidos. En el operativo fueron capturadas 20 personas en total, incluido el señalado jefe de “Los Rs”.

La localización del detenido fue resultado de trabajos de inteligencia del CNI, combinados con datos aportados por la DEA. Esta colaboración binacional permitió ubicar a “R2” en territorio jalisciense, donde operaba su célula.

El CJNG como organización terrorista y el peso de esa etiqueta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la acción se registró un enfrentamiento armado en el que el R2 resultó herido. El detenido recibe atención médica, según se informó tras el operativo.

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Las autoridades precisaron que la información disponible hasta el momento es preliminar y será actualizada conforme avancen las investigaciones correspondientes.

Quién es Rafael Álvarez Ayala y qué orden de aprehensión enfrenta

Rafael Álvarez Ayala, identificado con el alias de “el R2”, es señalado como un importante generador de violencia y como mando de “Los Rs”, célula vinculada al CJNG con presencia en los estados de Jalisco y Michoacán.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán. A esa orden se suma otra con fines de extradición a Estados Unidos, lo que abre la posibilidad de que enfrente proceso judicial en ese país. Además, se le vinculo directamente con el homicidio de Carlos Manzo.

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La doble condición jurídica de Álvarez Ayala, con causas abiertas tanto en México como en Estados Unidos, posiciona su detención como un golpe con implicaciones binacionales contra la estructura del CJNG en el occidente del país.

Los delitos atribuidos a la célula “Los Rs”

“Los Rs” opera principalmente en los estados de Jalisco y Michoacán como parte de la estructura del CJNG. Se le atribuyen delitos de extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra autoridades.

Entre las víctimas de extorsión señaladas por esta célula se encuentran empresarios y productores de aguacate, uno de los sectores agrícolas con mayor relevancia económica en la región michoacana.

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Los delitos atribuidos a la célula “Los Rs”. ESPECIAL

La presencia de esta célula en zonas productoras de aguacate la vincula con un patrón de extorsión ya documentado en otras estructuras criminales que operan en Michoacán, estado donde el cultivo de este producto representa una fuente económica significativa y, a la vez, un blanco recurrente de cobro de piso por parte de grupos del crimen organizado.

El papel de la inteligencia binacional en la captura

La localización de Álvarez Ayala no fue resultado de un operativo aislado, sino de un trabajo de inteligencia sostenido entre instituciones mexicanas y estadounidenses. El CNI aportó la información de ubicación que permitió activar el operativo en Zapopan, mientras que la DEA compartió datos que contribuyeron a precisar el paradero del detenido.

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Esta coordinación entre agencias de ambos países se suma a la existencia de la orden de aprehensión con fines de extradición, lo que sugiere que las autoridades estadounidenses mantenían interés previo sobre las actividades atribuidas a “el R2” y su célula.

Las autoridades no detallaron, hasta el momento, el estado procesal en el que se encuentran las otras 19 personas detenidas durante el mismo operativo, ni se precisó si enfrentan cargos específicos además de los atribuidos al presunto líder de “Los Rs”.

Acusación formal en Estados Unidos y vínculo con su hermano “R1”

Rafael Álvarez Ayala, de 42 años, es hermano de Ramón Álvarez Ayala, de 44 años y alias “R1”, quien ya se encontraba detenido en México. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos eran comandantes regionales del CJNG en Michoacán. Rafael es identificado además con el alias de “Rafa”.

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Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó el 26 de agosto de 2026 una acusación formal contra los dos hermanos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina con fines de importación a Estados Unidos, además de posesión de armas de fuego, incluida una ametralladora, para facilitar el narcotráfico. Los hechos imputados abarcan el período comprendido entre 2004 y diciembre de 2023.

Fotografía antigua de los hermanos Álvarez Ayala tras una detención en el año 2012. Ambos capturados. (Crédito: especial)

De ser declarados culpables, cada uno de los hermanos Álvarez Ayala enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una pena máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas. El documento recuerda que el 20 de febrero de 2025 el Secretario de Estado de Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera.

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El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó: “Al atacar a estos comandantes regionales, damos un paso más hacia el cumplimiento de ese compromiso de erradicar el flagelo de cárteles como el CJNG”. Por su parte, Cindy Marx, agente especial a cargo y subdirectora del Centro Nacional de Coordinación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, señaló que la agencia “persigue a los líderes, facilitadores, financistas y cómplices corruptos de organizaciones narcoterroristas y los lleva ante la justicia en Estados Unidos a niveles sin precedentes”.

El caso es investigado por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles. El Departamento de Justicia agradeció al Gobierno de México por la detención de Ramón Álvarez Ayala y enmarcó el proceso dentro de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159.

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Ambos hermanos ya habían sido detenidos en 2012

Rafael y Ramón Álvarez Ayala no eran una captura nueva para las autoridades mexicanas. El Ejército Mexicano ya los había detenido el 6 de septiembre de 2012, según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en una operación simultánea realizada en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.

La acción de 2012 estuvo a cargo de personal militar de Fuerzas Especiales, con apoyo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, en respaldo a la entonces Procuraduría General de la República. Ramón fue detenido en un departamento en condiciones precarias de la Zona Minerva, Sector Hidalgo, en Guadalajara, que utilizaba como casa de seguridad, junto con cinco hombres de su confianza.

Rafael, identificado también como “el Barbas”, fue detenido en una zona residencial de Zapopan junto a dos colaboradores que fungían como su escolta, entre ellos su hermano Jesús Santiago Álvarez Ayala, quien recientemente había compurgado una pena en prisión por el delito de robo de vehículo.

EL R1 al momento de su ultima captura. Especial.

Según el comunicado castrense, Ramón se desempeñaba entonces como el segundo hombre en importancia dentro del CJNG y había asumido ese rol tras la detención de Nicolás Balcázar López, alias “el Bronco”, ocurrida en junio de ese año. Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del cártel, lo había responsabilizado del control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y el norte de Jalisco.

Al momento de su detención, Ramón responsabilizó a los líderes de “Los Caballeros Templarios” por la colocación y difusión de mantas en Guadalajara que aludían a una supuesta fractura entre el CJNG y el Cártel del Pacífico. “El R-1” contaba además con dos órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y estaba vinculado a cuatro averiguaciones previas ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

EL R1 al momento de su ultima captura. Especial.

Rafael, por su parte, fungía como presunto lugarteniente de la organización y dirigía las células del CJNG que operaban en Jalisco, además de proveer vehículos para las actividades ilícitas del grupo. Al ser detenido, señaló que recibía órdenes directas de “el Mencho” y que colaboraba con su hermano Ramón en el envío de droga sintética a Estados Unidos. “El R-2” contaba con una orden de reaprehensión por daños y lesiones, además de estar vinculado a dos averiguaciones previas ante la SIEDO.

En el operativo de 2012 fueron aseguradas cuatro armas largas, dos armas cortas, seis vehículos, equipo de comunicación y documentación diversa. Los hermanos Álvarez Ayala fueron señalados además como presuntos responsables de organizar bloqueos e incendios de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Colima, ocurridos el 25 de agosto de ese año. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO.