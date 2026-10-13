Sociedad

Yacyretá cerró el paso vehicular y peatonal entre Argentina y Paraguay por seguridad

La medida regirá, al menos, hasta el sábado. El organismo que administra la represa adujo razones de seguridad. El caudal de agua es un 40% superior al promedio histórico

La suspensión se extenderá, al menos, hasta el sábado 17 de octubre
La suspensión se extenderá, al menos, hasta el sábado 17 de octubre
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La EBY (Entidad Binacional Yacyretá) comunicó que por motivos de seguridad “el paso fronterizo entre Ayolas (Misiones - Paraguay) e Ituzaingó (Corrientes - Argentina), sobre el coronamiento de la Central Hidroeléctrica permanecerá cerrado al tránsito”. La medida incluye el paso vehicular como peatonal.

La decisión de la EBY, el organismo conjunto de Argentina y Paraguay para administrar la represa, entró en rigor el lunes 12. Se extenderá, al menos, hasta el sábado 17 de octubre. La EBY aclaró que la reapertura “se realizará previa evaluación de la situación generada por las condiciones climáticas”.

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El río Uruguay alcanzó los 11,46 metros en el puerto de Concordia y evitó las evacuaciones masivas proyectadas (Crédito: Diario Río Uruguay)
El río Uruguay alcanzó los 11,46 metros en el puerto de Concordia y evitó las evacuaciones masivas proyectadas (Crédito: Diario Río Uruguay)

El protocolo preventivo que se activó sobre las instalaciones operativas de la presa tuvo otras consecuencias. El Centro de Visitantes resolvió suspender en forma transitoria el programa de recorridas turísticas guiadas hacia el interior de la Central Hidroeléctrica. Lo mismo ocurrió con las obras del Brazo Aña Cuá, informó el diario El Litoral de Corrientes.

Mucha agua

Según notificó la administración binacional del organismo, los caudales afluentes a Yacyretá “se mantienen por encima de los valores promedios desde septiembre (37%) y en lo que va del mes de octubre (40%) 12.339 m³/s y 14.400 m³/s” en forma respectiva.

Luego, agregó: “En los próximos días, como consecuencia de las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca, y del incremento de las descargas de las centrales aguas arriba de Yacyretá, las previsiones hidrológicas indican una tendencia creciente en los caudales afluentes”. Asimismo, se anticipan que las lluvias en la región continuarán al menos hasta el miércoles.

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Las centrales aguas arriba refiere a Itaipú y las 45 presas que Brasil construyó sobre el río Paraná en su territorio.

La EBY mencionó que del análisis efectuado con la información disponible hasta el momento “el caudal afluente previsto para los próximos días estará entre 29.000 a 32.000 m³/s”.

Como consecuencia de las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca, las previsiones hidrológicas indican una tendencia creciente en los caudales afluentes
Como consecuencia de las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca, las previsiones hidrológicas indican una tendencia creciente en los caudales afluentes

Según datos del INA (Instituto Nacional del Agua), Yacyretá entra en alerta cuando el caudal supera los 25 mil m³/s y en rango de evacuación por encima de los 30 mil m³/s.

Debido a esta situación, la represa tuvo que abrir sus vertederos principal y secundario a raíz de la gran cantidad de agua que está recibiendo producto de las lluvias en la cuenca del río Iguazú.

Por esa misma razón, el lunes se cerraron los circuitos turísticos de las Cataratas del Iguazú. La medida alcanza los recorridos Superior e Inferior y se adoptó por razones de seguridad para visitantes y trabajadores.

El estado de situación

Según el relevamiento que realizó Prefectura Naval, el río Paraná continúa creciendo frente a la mayoría de las ciudades costeras. Dos localidades están por encima del umbral de evacuación: Iguazú y Libertador en Misiones.

En el río Uruguay, en tanto, solo Paso de los Libres está en esa situación. Allí hay unas 30 personas alojadas en un complejo del Ejército. Otras están en condición de alerta. Se trata de Panambí (Misiones); Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bonpland (Corrientes); Concordia, Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay en Entre Ríos.

Un sector de la represa de Yacyretá
Un sector de la represa de Yacyretá

En Concordia hay seis familias evacuadas: 12 adultos y 10 niños. El gobernador entrerriano Rogelio Frigerio recorrió durante la mañana del martes la zona. El mandatario destacó el grado de coordinación entre todos los niveles del Estado a fin de atender la situación. “Seguimos a diario los distintos pronósticos que nos van llegando para estar preparados y, si hay que evacuar, hacerlo en seco”, indicó.

Las inundaciones en la región litoral son consecuencia de El Niño. Se trata de un fenómeno que se produce por el calentamiento del océano Pacífico Ecuatorial. Provoca lluvias intensas en Sudamérica y sequías en Australia y África. El Niño ocurre con un intervalo irregular de 2 y 7 años, aunque con mayor frecuencia se registra cada 3 y 5 años.

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