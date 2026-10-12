El Niño golpea el litoral: abrieron las compuertas de la represa de Itaipú y preocupa su impacto en el río Paraná

El río Uruguay alcanzó los 11,46 metros en el puerto de Concordia y evitó las evacuaciones masivas proyectadas (Crédito: Diario Río Uruguay)

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El día a día de cómo El Niño impacta en el Litoral trajo alivio por un lado y preocupación por el otro.

En primer lugar, las 500 evacuaciones previstas en Concordia para este lunes no se produjeron. La razón es que el río Uruguay no alcanzó los 13 metros de altura frente al puerto local que se habían vaticinado. Se ubicó en 11,46 metros según el registro de Prefectura Naval. Por su parte, la administración de la represa de Salto Grande informó que se mantendrá en esos guarismos al menos hasta mañana a la tarde.

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Este lunes, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, dijo a Infobae que la mejora del clima y las maniobras que realizó Salto Grande evitaron el impacto de la creciente. “Tenían el lago bajo. El agua que llegó la contuvieron allí”, señaló.

A mitad de la semana pasada, Azcué había alertado: “Se pronostica que para el 12 el río llegaría a 13 mt. Ahí ya tendríamos 500 personas evacuadas”. Las condiciones climáticas, sobre todo aguas arriba de la cuenca del río Uruguay, fueron favorables y ese escenario no se registró.

Por eso, solo hubo que reubicar 6 familias. Sus integrantes son 12 adultos y 10 niños según el recuento oficial.

La represa, en tanto, mantuvo abiertos sus vertederos desde hace días. La maniobra buscó vaciar el embalse para atenuar los picos de crecida. Si bien no puede evitar la inundación, Salto Grande cuenta con la capacidad de disminuir sus efectos aguas abajo.

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El lago que forma la represa tiene 80 mil hectáreas de extensión. Su altura antes de atravesar el complejo se mantuvo cerca de 32 mt. Ahora está llegando a los 33 mt. El límite es de 35 mt. Eso permitió que el río no superara los niveles de evacuación en Concordia y en otras ciudades costeras.

La Comisión Técnica Mixta (CTM) que administra Salto Grande anticipó que el agua frente al puerto concordiense no superará los 11,70 mt hasta mañana a la tarde.

Por otro lado, en el río Uruguay, varias localidades ubicadas sobre territorio argentino permanecen en situación de alerta, según el reporte de Prefectura. Esto significa que no han llegado al límite de evacuación de sus zonas costeras, pero están cerca.

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Entre ellas figuran Panambí (Misiones); Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres y Bonpland (Corrientes); Concordia, Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay en Entre Ríos.

Las lluvias y el factor Itaipú

La represa de Salto Grande mantuvo el nivel de su embalse por debajo del límite máximo para contener la crecida (Crédito: Diario Río Uruguay)

Por otro lado, la gran cantidad de agua caída en la cuenca del río Iguazú, afluente del Paraná, obligó a la apertura de las compuertas de la megarepresa de Itaipú.

Al igual que Salto Grande, tanto el complejo binacional entre Paraguay y Brasil y Yacyretá son presas de llanura que pueden atenuar pero no impedir una inundación.

La EBY (Entidad binacional Yacyretá) debió abrir sus vertederos. En principio se activó el Aña Cuá, el secundario. Pero este lunes, durante las primeras horas de la tarde, debió hacer lo mismo con el principal.

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El objetivo, según informó, fue “atenuar los efectos del aumento de las descargas de las centrales aguas arriba y las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca”. Además de Itaipú, Brasil tiene 45 presas más emplazadas en su territorio sobre el río Paraná.

El efecto inmediato de la apertura de los vertederos fue la suba del río frente a la localidad correntina de Ituzaingó. Las aguas, según datos de Prefectura, llegaron a 3,10 mt este lunes y el río sigue creciendo. El registro se ubica muy cerca del nivel de alerta establecido en 3,50.