Se incendió la parrilla de Berazategui que recibió más de mil currículums para 14 puestos de trabajo: “Es un golpe muy duro”

El video que compartió el dueño de la parrilla Los Agüero en redes sociales tras el incendio en el reconocido local.

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La parrilla de Berazategui “Los Agüero”, que se había viralizado porque miles de personas se postularon a poco más de una decena de puestos de trabajo, sufrió un importante incendio que afectó a distintos sectores importantes del establecimiento, lo que le impedirá funcionar en el corto plazo.

El restaurante, inaugurado el pasado 17 de septiembre, había recibido más de mil currículums para una oferta inicial de 14 puestos, pero que luego se elevó a 22 contrataciones antes del incendio. El comerciante todavía está calculando cuántas serán las pérdidas, y señaló que seguían afrontando gastos por el reacondicionamiento del local.

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El incendio se habría iniciado por un cortocircuito en una de las heladeras del salón, luego de que la noche anterior fue una jornada normal de trabajo. Este sábado, los empleados retiraron los restos quemados y limpiaron las instalaciones. El dueño quedó a cargo de definir cómo financiará la recuperación del restaurante.

Desde la cuenta oficial de la parrilla, el propietario difundió un mensaje sobre el estado del local. “Ver nuestro restaurante así es un golpe muy duro. Porque detrás de cada mesa, de cada pared y de cada rincón había muchísimo esfuerzo, sacrificio, trabajo e ilusiones”, comentaron desde el posteo.

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Algunas imágenes del foco de incendio en el local

“Donde hace unos días había música, familias compartiendo una cena, amigos brindando, risas y sueños, hoy solo quedan cenizas, destrucción y un silencio que parte el alma”, agregaron, y recordaron las características del local gastronómico: “Los Agüero nunca fue solamente un restaurante. Fue y seguirá siendo un sueño familiar, un lugar donde quisimos que cada persona se sintiera como en su propia casa”.

“Hoy nos toca atravesar uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Se quemaron cosas materiales, pero no nuestros sueños. Gracias de corazón a cada persona que nos acompaña, que nos escribe y que nos da fuerzas. No sabemos cuánto nos va a costar volver a levantarnos, pero de algo estamos seguros: esta historia no termina entre cenizas”, remarcó el posteo en la red social Instagram.

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El mes pasado, el local se viralizó a partir de un video que registraba una fila de más de cinco cuadras en la calle, a partir de una convocatoria presencial el 14 de septiembre, en Avenida Eva Perón 1464, ex Sevilla, para contratar personal en el nuevo restaurante ante la inminente apertura. Más de 1.500 personas acudieron con sus currículums en busca de una oportunidad laboral para los puestos de parrillero, cocinero, ayudante de cocina, bachero, limpieza y mozo.

Imágenes de la jornada en la que hubo más de cinco cuadras de fila en la parrilla de Berazategui para conseguir trabajo

Por la tarde, el establecimiento todavía regularizaba su situación. Uno de los inconvenientes que se presentan es que el local carecía de una póliza de seguro al momento del incendio. Sin embargo, hubo comentarios en redes sociales que insinuaron una maniobra para cobrar una hipotética cobertura, lo que añadió un mayor malestar a una situación de por sí compleja.

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Así lo reflejó Ezequiel Agüero, otro de los integrantes del negocio familiar. “Para que no quede ninguna duda: EL RESTÓ LOS AGÜERO NO TIENE SEGURO. NO EXISTE NINGÚN SEGURO QUE NOS VAYA A PAGAR POR LO QUE PERDIMOS. Me duele y me indigna tener que salir a aclarar algo así en medio del momento tan triste que estamos atravesando”, expresó, en el mismo muro de Instagram del comercio, y remarcaron que “jamás haríamos algo semejante para obtener un beneficio económico”.

“Somos personas de bien. Somos trabajadores. Somos una familia que simplemente quiere progresar, generar oportunidades, formar buenos equipos de trabajo y construir un futuro mejor, no solamente para nuestras familias, sino también para las familias de quienes trabajan con nosotros. Hoy estamos destrozados. Perdimos muchísimo más que cosas materiales. Perdimos un lugar donde habíamos depositado nuestros sueños y donde tantas personas encontraron una oportunidad laboral”, remarcó Ezequiel.

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Pese al daño económico, el dueño Marcelo Agüero, exvocalista de la banda Los Leales, se mostró convencido de que “por algo suceden las cosas y siempre tratando de emprender y buscarle el lado positivo”. “Lo positivo es que no hay ningún herido, lo positivo es que todo se puede volver a reconstruir y que nunca vamos a darnos por vencidos. Las imágenes hablan por sí solas y nuestro lugar fue totalmente dañado. Así que vamos a rever las cosas. Los queremos mucho”, cerró en el video compartido en redes sociales.