Más de 1.500 personas, cinco cuadras de fila y horas de espera para postularse a 14 puestos de trabajo en Berazategui

Más de cinco cuadras de fila en Berazategui para conseguir trabajo

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Una fila de más de cinco cuadras se formó en Berazategui, provincia de Buenos Aires, durante una convocatoria presencial de un nuevo restaurant, que buscó incorporar personal para antes de su inminente apertura. Más de 1.500 personas acudieron con sus currículums y esperaron una entrevista en busca de una oportunidad laboral.

La cita fue el lunes 14, a las 10, en Avenida Eva Perón 1464, ex Sevilla, donde abrirá en los próximos días Los Agüero Resto Bar. El aviso estableció que el proceso sería únicamente presencial y pidió a cada postulante que llevara el CV completo. Desde la firma indicaron que se buscan cubrir 14 puestos de trabajo con un salario base de $800.000 mensuales.

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En diálogo con Infobae en Vivo, Marcelo Agüero, uno de los propietarios del establecimiento, reconoció que la convocatoria “se desbordó” desde las primeras horas de la madrugada y que incluyó a personas de entre 18 y 55 años.

“Me ha sorprendido mucha gente que me dijo que trabaja de lo que sea porque necesita alimentar a su familia, pagar el alquiler y porque no llega a fin de mes. Hay personas que hace meses que no tienen trabajo. Las historias son muy fuertes”, relató.

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A propósito del contexto, el entrevistado opinó: “La crisis se nota mucho. Te das cuenta que hay mucha falta de trabajo. Pero la alegría es que acá está la gente que quiere trabajar. Si se les ofrece trabajo, va a pasar en muchos lugares lo que pasó acá”.

Más de cinco cuadras de fila en Berazategui para conseguir trabajo

Y continuó: “Esto se parece al 2001. Yo lo viví y es mucha la tristeza. La pandemia fue de otra manera porque uno estaba encerrado y no podía salir. Me comí todos mis ahorros. Tratamos de pasarla de la mejor manera y de seguir adelante. Pero, para mí, esto es muy parecido al 2001. A la gente le cuesta viajar y muchos me dijeron que prefieren estar cerca de su casa para ahorrar en el transporte”.

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La búsqueda se vinculó a la apertura de la parrilla de los músicos locales Los Agüero. La convocatoria se dirigió a hombres y mujeres y contempló entrevistas para conocer la experiencia y la disponibilidad de quienes se presentaron. La convocatoria ocurrió antes de la inauguración del comercio, prevista para el jueves que viene.

La concentración se produjo en la zona de Eva Perón y calle 114. La fila superó las cinco cuadras y la imagen de los postulantes comenzó a circular en redes sociales.

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El texto difundido por el local señaló que buscaba conocer a cada aspirante, su experiencia y su disponibilidad. La publicación informó que se buscan cubrir los siguientes puestos: parrillero, cocinero, ayudante de cocina, bachero, limpieza y mozo.

“Estamos buscando hombres y mujeres con ganas de trabajar, crecer y formar parte de este nuevo comienzo. Debido a la gran cantidad de consultas, queremos aclarar que la entrevista será únicamente presencial, porque queremos conocerte, saber un poco de vos, tu experiencia y tu disponibilidad”, reza el texto publicado por el local.

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Caída del empleo privado formal

El empleo privado registrado volvió a caer en junio, con una baja mensual de 0,1 por ciento. Los asalariados privados registraron el mismo retroceso y mantienen una trayectoria casi ininterrumpida de descensos desde junio de 2025, salvo febrero de este año, cuando se mantuvieron estables.

Un gráfico elaborado por Invecq a partir del SIPA muestra variaciones del empleo privado asalariado registrado que alcanzan hasta un -5,5% en sectores perdedores. (Invecq)

Desde diciembre de 2025 se perdieron cerca de 46.000 puestos asalariados privados registrados y, frente a noviembre de 2023, la reducción llegó a 246.300 empleos. Así se desprende del último informe de la consultora Invecq.

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Para la firma de análisis macroeconómico y financiero, parte de esa caída se explica por la composición sectorial del empleo. En 2025, los rubros que los analistas de Invecq describieron como “perdedores” —industria, construcción y comercio— concentraban cerca del 50% de los asalariados privados registrados, mientras que los sectores “ganadores” —agro, minería y petróleo, intermediación financiera y actividades inmobiliarias— reunían alrededor del 23 por ciento. Desde junio de 2025, los primeros perdieron cerca de 93.000 puestos, frente a unos 18.100 en las actividades con mayor dinamismo.

Al mismo tiempo, el reporte señaló que los sectores “ganadores” dejaron de mostrar una tendencia sostenida a la baja desde comienzos de año y alternaron meses de aumentos y descensos. En junio, el empleo en ese grupo se ubicó 0,2% por encima de diciembre de 2025, con subas de 1,2% en agro y de 0,9% en minería y petróleo. Pese a ello, el nivel todavía permanecía por debajo de noviembre de 2023.

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Hacia adelante, el análisis planteó que la recuperación del empleo privado aparece condicionada por la evolución de la actividad económica, en especial en los segmentos que asoman como más demorados. La economía acumuló un crecimiento interanual de 1,9% durante el primer semestre de 2026, aunque en junio se ubicó 1,1% por debajo de diciembre de 2025, sin estacionalidad. Los primeros indicadores del tercer trimestre, según la consultora, no mostraron un cambio de tendencia.

En julio, la industria manufacturera cayó 5% mensual en términos desestacionalizados, la construcción retrocedió 4,6% y la minería y el petróleo, 0,9 por ciento. En el caso de la industria, el descenso llevó la producción a su nivel más bajo desde junio de 2024 y acumuló una baja interanual de 2,6% entre enero y julio. La construcción registró un crecimiento cercano a 1,7% en los primeros siete meses del año, aunque volvió al menor nivel desde marzo. Minería y petróleo, que acumulaban una expansión interanual de 7,7%, también anotaron bajas mensuales tanto en junio como en julio.

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