El recuerdo del paso de Christopher Reeve por la Argentina: tenis con Ova Sabatini, un caballo olímpico y una cena con Nacha Guevara

Dany Mañas recuerda su amistad con Christopher Reeve (Gentileza Dany Mañas)

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Los argentinos lo veían como a una estrella inalcanzable. Es que para todos era Superman, el Hombre de Acero, el superhéroe que había conquistado Hollywood. Sin embargo, el reconocido autor y productor Dany Mañas tuvo la posibilidad de descubrir a Christopher Reeve, el hombre detrás del personaje que lo había marcado para siempre. No solo logró convencerlo de venir a la Argentina, sino que terminó compartiendo con él anécdotas y enseñanzas inolvidables, que hoy decidió compartir con Infobae.

—¿Cómo lo conoció?

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—Fue cuando yo vivía en Los Ángeles. Susana Giménez quería estrellas internacionales para su programa y yo tenía un amigo en común con el agente de Chris. Luego de insistirle varias veces, accedieron a un almuerzo y él eligió el mítico restaurante Polo Lounge del Beverly Hills Hotel.

—¿De qué año está hablando?

—1992.

—¿Qué impresión se llevó de ese primer encuentro?

—La presentación fue formal, luego de elegir en el menú, me dijo: “Entonces, ¿querés que yo vaya a Argentina?”. “Sí, le dije, lo vas a pasar muy bien. La estrella que te va a entrevistar es amiga mía, hicimos una obra de teatro juntos”. “Ah, trabajaste en teatro, ya me caés mejor, antes de Superman yo era una rata de teatro”. Mejor no me pudo caer, nos reímos mucho y le dije que el resto del tiempo me iba a ocupar de que lo pase muy bien en Buenos Aires. Cuando le pregunté en qué fecha podía, me dio una respuesta que con el tiempo iba a tomar un significado especial: “La agenda de los actores es como las camas de un hospital, si una queda vacía, aprovechamos”. Semanas después su agente me avisó la fecha y organicé el viaje. Vinimos juntos en clase Business y hablamos todo el viaje. Al llegar, nos esperaba un auto y fuimos directo al Alvear Palace, donde se hospedó.

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Reeve en una escena de Superman (File Photo)

—¿Cómo lo describiría en lo personal?

—Era un hombre con los pies en la tierra, no el típico galán estrella de Hollywood. Era relajado, te hacía sentir su par y todo le interesaba, estaba ilusionado de visitar Argentina. Cinco años antes, había ido a Santiago de Chile, al enterarse de que el gobierno de Augusto Pinochet había amenazado y quería expulsar del país a 78 actores. La repercusión internacional de la visita y el apoyo de “Superman” logró que los actores amenazados pudieran quedarse en el país. Me lo contaba con mucho orgullo. Era un hombre de una enorme conciencia social y no descartaba, en un futuro, dedicarse a la política.

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—¿Y cuántas veces vino a la Argentina?

— Su única visita al país fue esa.

—¿Se puede saber qué hizo durante su estadía?

—Para cumplir con mi promesa de que lo iba a pasar muy bien, le pregunté qué le gustaría hacer aquí. “Jugar al tenis, practicar equitación y conocer colegas”. Así fue que, en el momento más estelar de Gabriela Sabatini, hablé con Osvaldo, su hermano, que estaba en Buenos Aires luego de acompañar a Gaby a un torneo y jugaron un partido en el Buenos Aires Lawn Tennis. Quedó feliz, aunque ganó Ova. A través de una gestión que hice con Andrés Percivale y el productor de cine Luis Scalella, jinetes del Club Hípico Argentino en ese entonces, se le permitió montar y saltar con el caballo olímpico que había representado al país. Chris no lo podía creer, era como un chico con juguete nuevo. Cuando tuvo el accidente no pude dejar de pensar si le hubiese ocurrido aquí.

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—Increíble...

—Una de las noches salimos a caminar y pasamos por la casa de Susú Pecoraro. Le conté de “Camila”, le tocamos el portero eléctrico y a los 5 minutos estábamos abajo en un bar charlando. Otra noche, salimos a comer con Nacha Guevara, que había vivido en Nueva York y él disfrutó mucho de la inteligencia de ella. Un año más tarde, Nacha salía de una prueba en Broadway para protagonizar en Viena “El Beso de la Mujer Araña” y el gran director Harold Prince la eligió. Nacha salió confundida, no sabía si quería vivir un año en Austria y en ese momento se topó con Chris en la calle y él le dijo: “I remember you” (te recuerdo). Luego la invitó a un café porque la notó preocupada y le aconsejó que siguiera lo que le dictara su corazón.

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Christopher Reeve con su amigo Robin Williams

—¿Llegó a hacerse amigo de Reeve?

—Era imposible no hacerse amigo de él, porque además, él te daba ese lugar.

—¿Y le hablaba de su vida profesional o privada?

—Una noche comimos los dos solos en un “reservado” del Edelweiss y me abrió su corazón. Me dijo que su padre, un escritor e intelectual, que quería que él fuera un actor de teatro clásico, se burlaba de él por hacer “Superman”. Mientras el mundo lo aclamaba, su padre minimizaba su éxito. Y por ese motivo hizo la película “Lo que queda del Día”, de James Ivory, para que su padre viera que también lo elegían para proyectos prestigiosos. Y para superar la tristeza de esa historia, me contó que estudió teatro dos años en la escuela Juilliard, del Lincoln Center, y como tenía de compañero de cuarto a Robin Williams, ¡no durmió nunca de lo que lo hizo reír! Años después, ya parapléjico, Robin entró a su habitación del hospital, vestido de médico, haciendo acento ruso y diciéndole que era un proctólogo que le venía a hacer el famoso examen. Dicho por Chris, fue la primera vez que volvió a reírse desde el accidente. En otros momentos del viaje, me había hablado de lo feliz que era con Dana Morosini, su segunda mujer, con quien se había casado hacía pocos meses. Es más, una famosa de aquí, me mandó un mensaje que quería “tener algo con él” y Chris me dijo: “Me halaga, porque es muy linda, pero no le haría eso a Dana”.

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—¿Qué pasaba con los fans cuando se lo encontraban?

—Un día, nos esperaba un auto en la puerta del Alvear. Al salir, un fan le pidió que le firme una carpeta. En un momento, desde el auto le grité: “Nos están esperando”. Chris me hizo un gesto que tenga paciencia y cuando subió al auto, me aclaró: “Era un fan de los de verdad, no un cholulo, tenía fotos de toda mi carrera”. Me dió una lección que no olvidé.

—¿Cómo se enteró de su accidente?

—Me enteré por una amiga de su mujer. No lo podía creer. Cuando salí del shock, pensé: “Si hay un Superman que va a sobrevivir y lograr algo bueno con esto, ese es Chris”. Y así fue, junto con Dana crearon un Centro de Investigación para pacientes con heridas en la médula espinal, que salvó e hizo mejor la convalecencia de miles de personas.

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Reeve con su esposa Dana y sus tres hijos

—Era alérgico a los caballos y lo superó con medicación para hacer la película Anna Karenina. También había hecho el film Libre de sospecha en el que encarnaba a un policía que quedaba en silla de ruedas...

—Demasiadas premoniciones...

—¿Cómo se enteró usted de su muerte con apenas 52 años?

—Aquel 10 de octubre de 2004, yo estaba en Buenos Aires y al enterarme de la noticia, pensé “Gracias Chris, fui un privilegiado en conocerte. Tu paso por la vida no fue muy largo, pero hiciste el bien como si hubieses vivido mil años. Descansá, nos dejás un hermoso legado” . Y así lo recuerdo hoy.

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—¿Algo más?

—Mirá: él había cobrado 25.000 dólares por el viaje. Telefé puso solamente 20.000. Los otros 5.000 los iba a poner Poli Armentano que le hizo “la noche de Superman” en Trumps. Nunca los pagó. Yo perdí 5 mil dólares. Pero me sentí millonario por haberlo conocido.