Gran Fondo Argentina 2026 llega a Buenos Aires con una carrera de 129 kilómetros y un proyecto solidario para niños con TEA

La competencia fue declarada de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con el respaldo de organismos públicos y marcas privadas

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El próximo domingo 11 de octubre, miles de ciclistas tomarán las autopistas de Buenos Aires para disputar la cuarta edición del Gran Fondo Argentina. Pero esta vez, el evento lleva consigo algo que va más allá de los kilómetros recorridos: parte de lo recaudado con las inscripciones se destinará a la construcción de una pileta adaptada para niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) que participan de la colonia deportiva del Parque Sarmiento.

La carrera ofrece dos distancias, 129 y 46 kilómetros, por algunas de las principales arterias viales de la ciudad, cerradas al tránsito durante la jornada. El recorrido, que larga desde el Parque Sarmiento a partir de las 6 de la mañana, se enmarca en un fin de semana de actividades que arranca dos días antes y que incluye una expo, una carrera para niños y la presentación oficial del proyecto solidario.

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El medio para canalizar los fondos es la Gran Fondo Asociación Civil, que tiene a su cargo la ejecución de la obra. La pileta, una vez construida, estará pensada para que los chicos que recibieron diagnóstico de TEA y asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento puedan practicar actividades acuáticas junto a sus familias en condiciones adecuadas a sus necesidades.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de TEActiva, organización de la sociedad civil que trabaja para promover la participación plena de las personas con diagnóstico de autismo en la vida social. “Desde TEActiva acompañamos esta iniciativa porque creemos que la convivencia también se construye generando espacios donde todas las personas puedan participar, disfrutar y desarrollarse”, señaló la organización. Y agregó: “Que un evento deportivo deje además un legado concreto para los chicos es una manera muy valiosa de llevar esa mirada a la acción.”

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El Gran Fondo Argentina 2026 se disputa en Buenos Aires con recorridos de 129 y 46 kilómetros por las autopistas de la ciudad, cerradas al tránsito durante la jornada

TEActiva lleva adelante acciones de concientización durante todo el año, entre ellas la Tarjeta Azul, una iniciativa que propone hacer una pausa frente a los prejuicios, la desinformación y las situaciones de discriminación vinculadas al autismo.

Desde la organización plantean que la conversación sobre esta temática necesita salir de los espacios especializados y llegar a ámbitos de la vida cotidiana como el deporte, la educación y la cultura.

Durante la presentación oficial del evento, realizada en la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Matías Gutiérrez Moyano, director ejecutivo de la Asociación Civil Gran Fondo, explicó que la pileta adaptada será el legado social de esta edición. Gutiérrez Moyano subrayó que la organización apunta a que cada edición deje una marca concreta, que persista más allá de la jornada deportiva.

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El Gran Fondo Argentina nació con el objetivo de promover el deporte, la movilidad sustentable y la construcción de comunidad. En esta cuarta entrega, ese propósito se traduce en un proyecto de infraestructura con impacto directo en un grupo de niños. La competencia fue declarada de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y tiene el respaldo de Deportes BA, AUSA, Venzo, Loto Plus y Across Sport Nutrition.

Parte de lo recaudado con las inscripciones se canaliza hacia la construcción de una pileta adaptada para niños con diagnóstico de TEA de la colonia deportiva del Parque Sarmiento

El fin de semana arranca el viernes 9 de octubre con la apertura de la Expo Bici Buenos Aires Ciudad en el Parque Sarmiento. Durante dos jornadas, el predio reunirá a empresas, fabricantes, distribuidores, bicicleterías y marcas del sector del ciclismo, la movilidad, la tecnología, la salud y el bienestar.

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El sábado 10, además de la expo, se realizará la segunda edición del Mini Fondo Kids, una carrera recreativa para chicos de entre 4 y 14 años. La propuesta apunta a que toda la familia tenga su propio espacio dentro del evento, con una instancia pensada específicamente para los más chicos antes de que llegue la jornada central del domingo.

Quienes quieran participar o consultar los detalles de inscripción pueden ingresar a www.granfondoargentina.com.