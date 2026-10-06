Sociedad

Uno de cada cinco adolescentes se siente solo: por qué las redes sociales no siempre alcanzan para sentirse acompañado

La analista María Migliore explicó las diferencias entre soledad y aislamiento y señaló el impacto de las pantallas, la falta de tiempo compartido y la necesidad de recuperar espacios de encuentro

Uno de cada cinco adolescentes de entre 13 y 17 años manifiesta sentirse solo a nivel mundial
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En un escenario en el que las redes sociales multiplican los contactos, pero no siempre la cercanía, la soledad adolescente alcanza a uno de cada cinco jóvenes de 13 a 17 años en el mundo. La percepción de desconexión atraviesa la salud mental, los vínculos cotidianos y la experiencia escolar, y plantea interrogantes sobre los espacios que tienen los chicos para encontrarse fuera de las pantallas.

La analista María Migliore advirtió en Infobae A las Nueve que el fenómeno merece una mayor atención social. “Hay uno de cada cinco adolescentes del mundo que dice sentirse solo”, afirmó al referirse a los registros que ubican a esa franja etaria entre las más afectadas.

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La especialista distinguió la soledad del aislamiento físico. Mientras el aislamiento remite a una situación objetiva —tener pocos vínculos o escasas oportunidades de ver a otras personas—, la soledad refiere a una vivencia subjetiva: la distancia entre la conexión que alguien espera y la que percibe en su vida cotidiana.

Por eso, un adolescente puede sentirse solo aun si asiste a la escuela, participa de actividades o conversa a diario en redes sociales. Para Migliore, el problema obliga a revisar cómo se relacionan los jóvenes, qué lugar ocupan los adultos y qué ámbitos de pertenencia encuentran.

Un joven de espaldas sentado en un banco de madera ante un gran ventanal de cristal, con personas caminando al fondo y rascacielos fuera.
La analista María Migliore diferencia la soledad subjetiva del aislamiento físico en los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desconexión puede aparecer aun entre vínculos y actividades

La soledad es mucho más subjetiva”, explicó la analista. Según sostuvo, esa sensación aparece cuando los vínculos disponibles no alcanzan el nivel de cercanía que una persona necesita.

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Migliore remarcó que los indicadores más altos se concentran entre los 13 y los 17 años y señaló que las dificultades que aparecen durante esa etapa pueden prolongarse en la adultez. “Hay que terminar de ponerlo en el radar”, planteó.

También mencionó investigaciones que asocian esa sensación con un menor rendimiento académico, aunque aclaró que no hay una relación directa entre ambas variables. Los jóvenes con peores resultados escolares, señaló, suelen manifestar con mayor frecuencia problemas ligados a la desconexión social, que a su vez puede reforzar el autoaislamiento.

Las pantallas modificaron la forma de encontrarse

Migliore ubicó a las redes sociales y a los videojuegos en línea como parte de un cambio más amplio en las formas de socialización. Evitó atribuirles por sí solos el aumento de la soledad: recordó que durante la pandemia permitieron sostener relaciones y acercar a quienes no podían verse.

Una mujer joven de perfil sentada en un banco de madera de un parque, con transeúntes en movimiento y árboles al atardecer.
Las investigaciones vinculan los problemas de desconexión social con un menor rendimiento académico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta, según Migliore, surge cuando el vínculo digital desplaza el encuentro presencial. “¿Estás con alguien o estás solo?”, planteó al describir las relaciones que transcurren a través de una pantalla.

No hay una causa única, advirtió. Entre los factores que mencionó aparecen los cambios en el uso del tiempo libre, la menor autonomía de los adolescentes y las transformaciones en la vida familiar. Antes era más frecuente que los jóvenes pasaran tiempo en plazas, clubes o calles sin una actividad organizada; hoy muchos permanecen más horas en sus casas o bajo supervisión adulta.

Los chicos empiezan a tener mucho menos tiempo de no hacer nada”, señaló. Para Migliore, las agendas programadas y el teléfono reducen los momentos de aburrimiento, intercambio espontáneo y construcción de vínculos entre pares.

Los adultos también forman parte del problema

La soledad adolescente no depende solo de las relaciones entre jóvenes. Migliore puso el foco en las condiciones de vida de madres, padres y cuidadores, atravesadas por jornadas extensas, más de un trabajo y ritmos cotidianos acelerados.

¿Dónde estamos los adultos?”, preguntó. Algunos adultos, sostuvo, disponen de menos tiempo para acompañar a los adolescentes; otros concentran la supervisión en los movimientos fuera del hogar, pero cuentan con pocas herramientas para comprender lo que ocurre en el entorno digital.

Hombre de espaldas sentado en una cama frente a un ventanal iluminado por las luces nocturnas de una ciudad.
El desplazamiento del encuentro presencial por el vínculo digital modifica la socialización de los adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrevistada describió una paradoja entre el control del espacio público y los riesgos de la virtualidad. “Controlamos esa parte y después en la virtualidad no tenés ni idea qué hacer”, afirmó.

En algunos hogares, además, hay menos adultos disponibles durante el día y los adolescentes pasan más horas sin compañía. Para Migliore, el sentimiento de soledad puede expresar una demanda de atención. “Es un pedido de ayuda, es un pedido de acá estamos, mírennos”, dijo.

Clubes, escuelas y espacios públicos como lugares de pertenencia

Frente a ese panorama, Migliore propuso recuperar ámbitos de vida compartida, como escuelas, clubes, centros culturales, bibliotecas y espacios públicos. La clave, señaló, es que no se limiten a actividades reguladas, sino que también habiliten tiempo para conversar y estar con otros sin un objetivo específico.

Un joven sentado en el suelo de una habitación oscura mira un teléfono móvil, la luz de la pantalla ilumina su rostro. Se ve una cama y una mesa en el fondo.
La reconstrucción de la vida en comunidad contempla el uso de clubes, escuelas y espacios públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que tenemos que hacer es reconstruir la vida en común”, afirmó. Esos espacios, consideró, pueden complementar a las familias ante las exigencias laborales y cotidianas, con una crianza más colectiva y la presencia de adultos de referencia.

Migliore indicó además que las mujeres de 13 a 17 años dicen sentirse más solas que los varones de la misma edad y que también usan más redes sociales. No dio una explicación concluyente sobre esa diferencia, aunque señaló que el lugar de Instagram y TikTok requiere un análisis más profundo.

Al recordar su caminata de Moreno a Luján durante la peregrinación, la entrevistada dijo haber visto una amplia presencia de jóvenes y una búsqueda de pertenencia en experiencias colectivas. “En lo religioso, en los clubes, en lo cultural, en el espacio público, donde sea”, enumeró.

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