“Un dolor que no se puede explicar”: la cruda despedida de los papás del bebé de 10 días que murió en un accidente

Un bebé de diez días murió tras un choque múltiple registrado en la localidad de Punta Lara, en el partido de Ensenada

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La familia de Tadeo Ledesma, el bebé de 10 días que murió tras un choque múltiple en Punta Lara, se despidió de su hijo con crudos mensajes en las redes sociales. El papá Iván Leonel Ledesma y su madre Yasmín Jason publicaron imágenes junto al pequeño y palabras que reflejan el dolor de la familia destruida por el fatal siniestro.

“Mi negro, no puedo creerlo. Vola alto amorcito, que la abuela te está esperando arriba, mi bebé. Qué poco nos conocimos, pero qué lindos momentos vivimos, hijito. Te fuiste con tu corte hermoso que te hizo papá, amorcito, te voy a amar muchísimo”, escribió en una de sus historias Iván, acompañada de una foto del niño solo.

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En otra historia, esta vez junto a una foto en la que él aparece con Tadeo, el padre comentó: “Mi príncipito, no entiendo por qué nos toca vivir esto hoy, amorcito. Te amo mucho, me cuesta aceptar tu despido, hijo. Te voy a amar toda mi vida, chanchito de papá. Voy a extrañar que duermas en mi pecho y que estés tranquilito. Que te dé hipo y te rías durmiendo, mi ángel, por Dios, amor vola alto, que la abuela te espera arriba, mi vida”.

Iván Leonel Ledesma, el padre del bebé, publicó mensajes de despedida en sus historias de Instagram

Hubo también una historia con una foto de la hermana mayor junto al bebé, en la que Iván escribió: “Mi vida entera en esta foto: mis bebés, mi familia, son y van a ser mi todo siempre. Tú hermana mayor te ama, hijo”.

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“Hoy me toca despedirte, hijo de mi vida, mi príncipe, mi todo. Nos dejás un vacío enorme en nuestros corazones, un dolor que no se puede explicar con palabras. Gracias de corazón a todos los que nos dejaron un mensaje, a quienes nos acompañaron, nos abrazaron y nos hicieron llegar sus fuerzas desde cada rincón. Hoy las necesitamos más que nunca”, publicó el padre. El texto cierra: “Papá, mamá y Justi, tu hermanita mayor hijito. Hasta siempre, mi príncipe”.

Además de los mensajes de Ledesma, también su mamá se volcó a las redes en las horas que siguieron a la tragedia. En su muro de Facebook, la madre de Tadeo escribió a comienzos de la tarde del lunes: “Mi vida, mami no estaba lista para esto, te arrancaron de mis brazos injustamente... Mi loquito de la tetita, tengo el alma partida. Solo dame fuerzas hijito que estoy destruida. Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo”.

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Yasmín Jaimon, la madre de Tadeo, expresó su dolor en Facebook tras la pérdida de su hijo

El accidente que terminó con la vida de Tadeo ocurrió alrededor de las 22:00 del domingo en la intersección de Almirante Brown entre las calles 106 y 108, en Punta Lara. Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, una camioneta Ford EcoSport conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, vecino de Ensenada y trabajador de Aguas Bonaerenses, colisionó contra un Volkswagen UP y una camioneta Fiat Fiorino en circunstancias que la justicia todavía investiga.

En el Volkswagen UP viajaba la familia: Yasmín Jaimon, de 24 años, junto a sus dos hijos, una niña de 3 años identificada como J.L., y Tadeo, el bebé de apenas 10 días de vida. Varios ocupantes resultaron heridos y los dos menores fueron trasladados de urgencia al Hospital de Niños de La Plata. Allí, Tadeo falleció a causa de las heridas que sufrió en el impacto.

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El vehículo en el que viajaban Tadeo y su familia

Tras el choque, una concentración de personas se formó en el lugar. De acuerdo con el informe policial, efectivos debieron proteger al conductor de la EcoSport ante el tumulto, mientras un grupo arrojaba objetos contra los móviles policiales y les provocaba daños.

Pacheco quedó demorado en la Comisaría 2° de Ensenada de la Policía Bonaerense y fue imputado de forma inmediata. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone.

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que Pacheco recuperó la libertad tras ser fichado. El delito de homicidio culposo es excarcelable según la legislación argentina, de modo que el conductor, de 66 años, no quedó formalmente detenido, sino apenas demorado según los registros.

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Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, recuperó la libertad porque el delito de homicidio culposo es excarcelable en la legislación argentina

Entre los tres imputados que figuran en el reporte policial está también Iván Leonel Ledesma, el padre de la víctima, que también está registrado como esposo de Yasmín en documentos oficiales. La información disponible no precisa si Tadeo o su hermana viajaban en silla de seguridad al momento del impacto, un punto que podría resultar relevante para la investigación.

La investigación continúa a cargo de la UFI N° 10 platense, que trabaja para esclarecer la mecánica del choque múltiple en Punta Lara que le arrebató la vida a un bebé de 10 días.