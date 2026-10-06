Crimen y Justicia

El conductor que mató al bebé de 10 días quedó libre

Se trata de Oscar Pacheco, el hombre de 66 años que protagonizó el accidente que le costó la vida a Tadeo Ledesma en Punta Lara. El padre del chico fallecido fue imputado por el hecho y también recuperó la libertad

La camioneta Fiat Fiorino donde viajaban Tadeo y su familia
La camioneta Fiat Fiorino donde viajaban Tadeo y su familia
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Fuentes oficiales confirmaron que el conductor que causó la muerte de un bebé de diez días en un accidente de tránsito quedó libre.

Se trata de Oscar Luciano Pacheco, que conducía la camioneta Ford Ecosport gris plata que impactó en la noche del domingo último en la zona de Punta Lara contra el vehículo en donde viajaban Tadeo Ledesma y su familia, una camioneta Fiat Fiorini. Yasmín Jaimon, de 24 años, la madre del chico, se encontraba entre los pasajeros, así como una hermana de Tadeo, de tres años, que resultó herida. Ambos fueron trasladados al Hospital de Niños platense, donde Tadeo finalmente falleció.

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La información obtenida por este medio no detalla si Tadeo o su hermana viajaban en una silla de seguridad al momento del impacto.

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Pacheco, un hombre de 66 años, vecino de Ensenada, trabajador de Aguas Bonaerenses, recuperó la libertad tras ser fichado en la Comisaría 2° de Ensenada de la Policía Bonaerense, cuyo personal intervino en el hecho, que ocurrió en el cruce de las calles Almirante Brown y 106, un choque múltiple que involucró a un Volkswagen Up con otros tres ocupantes.

Pacheco no fue detenido, sino apenas demorado, según registros. El reporte policial de la jornada marca tres imputados: uno de ellos es Iván Leonel Ledesma, vecino de Punta Lara, el padre del chico, registrado como esposo de Yazmín en documentos oficiales.

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El expediente del caso es por el delito de homicidio culposo, excarcelable según la ley argentina. La investigación está a cargo de la UFI N°10 platense de delitos culposos con el fiscal Carlos Vercellone, que intenta esclarecer la mecánica del hecho.

Tadeo Ledesma y su mamá, Yazmin Jaimon
Tadeo Ledesma y su mamá, Yazmin Jaimon

El mensaje de la madre de Tadeo

Yazmín Jaimon se volcó a su muro de Facebook tras la muerte de su hijo. Allí, escribió a comienzos de la tarde del lunes:

“Mi vida, mami no estaba lista para esto, te arrancaron de mis brazos injustamente... Mi loquito de la tetita, tengo el alma partida Solo dame fuerzas hijito que estoy destruida. Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy Perfecto para estar en este mundo”.

Horas del accidente, la madre de Tadeo había posteado otra serie de fotos, donde amamantaba al bebé tras un baño. “¡Estoy enamorada de vos, hijo! Me llenaste el corazón con tu llegada. Tadeo, sos único mi vida", escribió.

Tadeo Ledesma, en una foto posteada por su mamá horas antes de su muerte
Tadeo Ledesma, en una foto posteada por su mamá horas antes de su muerte

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