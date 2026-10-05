Conmoción en Punta Lara: un bebé de 10 días murió después de un brutal choque entre tres autos

Imágenes de una cámara de seguridad registran el paso de un automóvil rojo por una calle urbana iluminada durante la noche. En el video se observan otros vehículos estacionados a un costado y luminarias públicas encendidas a lo largo de la vía.

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La localidad bonaerense de Punta Lara fue escenario de un trágico accidente de tránsito que terminó con la vida de un bebé de apenas 10 días. El pequeño, identificado como Tadeo Ledesma, viajaba con su madre y su hermana de 3 años cuando tres vehículos colisionaron en una calle del partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires.

El siniestro se produjo alrededor de las 22:00 de este último domingo, en la intersección de Almirante Brown entre las calles 106 y 108. Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, una camioneta marca Ford EcoSport que era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, colisionó contra un auto Volkswagen UP y una camioneta Fiat Fiorino en circunstancias que aún son materia de investigación.

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En el UP viajaba la familia Ledesma-Jaimon: Yasmín Jaimon, de 24 años, junto a sus dos hijos, J.L., la niña de 3 años, y Tadeo, el bebé de 10 días. Varios ocupantes de los vehículos resultaron heridos a raíz del impacto; los dos menores fueron derivados al Hospital de Niños de La Plata, donde Tadeo falleció a causa de las heridas sufridas en el choque.

Pacheco quedó demorado e imputado de inmediato. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 10 de La Plata, que dispuso las medidas necesarias para avanzar con las actuaciones.

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Tras el accidente, una concentración de personas se formó en el lugar. De acuerdo con el informe policial, efectivos debieron resguardar al conductor de la EcoSport ante el tumulto, mientras un grupo arrojaba objetos contra los móviles policiales y les provocaba daños.

Choque múltiple en la Ruta 2: murió un joven conductor tras impactar contra una camioneta y un camión

Los ocupantes de la camioneta y del camión resultaron ilesos tras la colisión en el partido de Castelli (NA)

Un joven de 29 años murió durante la madrugada de este sábado cuando el automóvil que conducía chocó con otros dos vehículos a la altura del kilómetro 176 de la Ruta 2, en el partido bonaerense de Castelli.

La víctima mortal fue identificada como Lucas Matos. El choque involucró tres rodados: un automóvil Volkswagen Voyage, una camioneta Ford Ranger y un camión Volkswagen 13.180. Fuentes policiales informaron a la agencia de noticias NA que el impacto causó la muerte en el lugar del joven, residente en Castelli. Los mismos voceros dijeron que el camión era conducido por una persona cuyas iniciales son G.M.C, de 46 años, domiciliado en San Vicente, provincia de Buenos Aires; en tanto que quien manejaba la camioneta solo fue identificado con las iniciales, M.C. Ambos resultaron ilesos.

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Como resultado de la colisión, y según consignó 0223, los tres vehículos terminaron en el cantero central de la Autovía 2, sin llegar a obstruir los carriles de circulación. Una ambulancia de alta complejidad UTIM del Hospital de Castelli se hizo presente en la escena. El personal médico revisó a los ocupantes de la camioneta y al conductor del camión, aunque ninguno de ellos requirió traslado dado que no presentaban lesiones.

Mientras el lugar permanecía preservado, se aguardó la llegada del personal de la Policía Científica para llevar adelante las pericias necesarias que permitan determinar la mecánica del accidente. Las circunstancias exactas que derivaron en el choque múltiple continúan bajo investigación.

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La causa quedó caratulada como homicidio culposo, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores, que inició las actuaciones correspondientes al hecho.