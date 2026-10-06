Tragedia en Corrientes: un adolescente de 13 años murió tras un accidente en cuatriciclo

Felipe Nicolás Carlino tenía 13 años y era alumno de segundo año de la EFA Mocoví IS 23, en Colonia Las Flores

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Felipe Nicolás Carlino, de 13 años, murió en el campo de su familia en Monte Caseros, Corrientes, tras volcar el cuatriciclo que conducía. Su padre fue a buscarlo al notar su ausencia y lo encontró debajo del vehículo, sin vida.

El hecho se registró el pasado domingo 4 de octubre, alrededor de las 18, en el kilómetro 9 de la zona rural conocida como “2 Vías”, sobre la Ruta Provincial N° 25. Felipe había salido a recorrer la estancia familiar, ubicada a la vera de esa traza, a bordo de un cuatriciclo C Force 450 L.

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Cuando los minutos pasaron y el adolescente no regresaba, sus padres se inquietaron. Fue entonces cuando Nicolás Carlino, reconocido empresario de la localidad y padre del menor, decidió salir a buscarlo.

Lo que encontró fue el vehículo volcado y a su hijo debajo de él, con heridas de gravedad. De inmediato llamó a la Policía y solicitó una ambulancia, describiendo lo sucedido como un accidente en su estancia.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 9 de la Ruta Provincial N° 25, en la zona rural conocida como "2 Vías", en Monte Caseros

Sin embargo, para cuando los servicios de emergencias y las fuerzas de seguridad llegaron al lugar, Felipe ya había fallecido. El personal sanitario constató el deceso en el sitio, producto de las múltiples lesiones que sufrió durante la caída.

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La Policía llevó adelante las pericias de rigor en el lugar del siniestro para determinar con precisión la mecánica del accidente. El cuatriciclo fue secuestrado de manera preventiva con el fin de someterlo a peritajes mecánicos.

Hasta el momento, las circunstancias exactas que provocaron el vuelco del rodado no habían sido establecidas de forma concluyente.

Felipe Nicolás Carlino era hijo de Nicolás Carlino y Romina Rodríguez, y hermano de Lautaro, Pilar y Martina. Cursaba segundo año en la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) Mocoví IS 23, ubicada en Colonia Las Flores, donde era conocido afectuosamente como “Feli” y se destacaba entre sus compañeros.

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La comunidad educativa de la EFA Mocoví expresó sus condolencias y recordó a Felipe como un alumno destacado dentro de la institución

La institución fue una de las primeras en expresar públicamente su dolor. “Su paso por nuestra escuela, sus momentos compartidos y su recuerdo quedarán siempre guardados en el corazón de quienes formamos parte de la EFA”, expresó la comunidad educativa en un mensaje que circuló ampliamente en redes sociales.

La familia Carlino tiene un peso relevante en la vida empresarial, social y deportiva de Monte Caseros, lo que explica la velocidad con que las condolencias se multiplicaron en distintas plataformas digitales. Los restos de Felipe fueron velados desde las 21 horas del lunes 5 de octubre en la Sala “A” de la Casa Mortuoria de la Asociación Mutual Galco, en calle Entre Ríos 556. El sepelio se realizó el martes.

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Conmoción en Punta Lara: un bebé de 10 días murió después de un brutal choque entre tres autos

Imágenes de una cámara de seguridad registran el paso de un automóvil rojo por una calle urbana iluminada durante la noche. En el video se observan otros vehículos estacionados a un costado y luminarias públicas encendidas a lo largo de la vía.

La localidad bonaerense de Punta Lara fue escenario de un trágico accidente de tránsito que terminó con la vida de un bebé de apenas 10 días. El pequeño, identificado como Tadeo Ledesma, viajaba con su madre y su hermana de 3 años cuando tres vehículos colisionaron en una calle del partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires.

El siniestro se produjo alrededor de las 22:00 de este último domingo, en la intersección de Almirante Brown entre las calles 106 y 108. Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, una camioneta marca Ford EcoSport que era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, colisionó contra un auto Volkswagen UP y una camioneta Fiat Fiorino en circunstancias que aún son materia de investigación.

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En el UP viajaba la familia Ledesma-Jaimon: Yasmín Jaimon, de 24 años, junto a sus dos hijos, J.L., la niña de 3 años, y Tadeo, el bebé de 10 días. A raíz del impacto, varios de los ocupantes resultaron heridos, pero los más afectados fueron los dos menores que terminaron trasladados al Hospital de Niños de La Plata. Finalmente, allí Tadeo falleció a causa de las heridas sufridas en el choque.

Pacheco quedó demorado e imputado de inmediato. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 10 de La Plata, que dispuso las medidas necesarias para avanzar con las actuaciones.

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Tras el accidente, una concentración de personas se formó en el lugar. De acuerdo con el informe policial, efectivos debieron resguardar al conductor de la EcoSport ante el tumulto, mientras un grupo arrojaba objetos contra los móviles policiales y les provocaba daños.