Sociedad

Padres de un colegio de Santa Fe pactaron retrasar la entrega de sus primeros celulares a sus hijos

El acuerdo parental, que también busca acortar el tiempo de exposición a pantallas, se realizó a partir de la propuesta de las autoridades del Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe y apunta principalmente a los alumnos de jardín y primer ciclo de primaria

El uso excesivo del celular en los niños puede provocar problemas
La medida adoptada en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe podría involucrar a alrededor de 600 familias (Foto: EFE/J.M. García)
Guardar

Cada vez que una familia decide cuándo entregar el primer celular a un hijo, lo hace, en la mayoría de los casos, sin saber qué decidió el resto de las familias del mismo grado. Esa soledad en la toma de decisiones es, para el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, uno de los problemas centrales detrás del acceso cada vez más temprano de los niños a los dispositivos digitales. Con ese diagnóstico como punto de partida, la institución lanzó una propuesta voluntaria de acuerdo entre familias para postergar la entrega del primer teléfono personal, demorar la apertura de perfiles en redes sociales y establecer límites al tiempo frente a las pantallas.

La iniciativa está dirigida principalmente a los alumnos de jardín y primer ciclo de primaria, un universo que incluye niños de entre tres y cuatro años que aún no cuentan con un dispositivo propio. Según detalló el rector de la institución, Emanuel Sicre, la propuesta podría involucrar a unas 600 familias, lo que representa aproximadamente la mitad de la matrícula del colegio. “Se trata de un acuerdo que el Colegio les propone a las familias para que puedan postergar la entrega del dispositivo personal, retrasar el perfil en una red social y, en los más chicos, acordar un tiempo de pantalla que sea prudente”, explicó Sicre en declaraciones a Veo Noticias.

PUBLICIDAD

Lo que distingue a esta iniciativa de otras medidas habituales en el ámbito educativo es su carácter colectivo. En lugar de pedirle a cada hogar que tome una posición individual frente a la tecnología, el colegio propone que las familias de una misma sala o grado construyan criterios compartidos. La lógica es que un acuerdo grupal resulta más sostenible que una decisión aislada, especialmente cuando los chicos conviven con pares que ya tienen acceso a esas herramientas.

Para que el pacto pueda activarse en un grupo, deberá contar con la adhesión de más del 50% de las familias que integran esa sala o grado. La participación es completamente voluntaria: el acuerdo no constituye un contrato ni genera obligaciones legales, y el colegio no prevé mecanismos de control sobre su cumplimiento. Si una familia considera que necesita modificar su posición o dejar de sostener el compromiso, puede hacerlo en cualquier momento. Sicre aclaró, además, que la propuesta no tiene carácter retroactivo: está pensada para quienes todavía no entregaron un teléfono personal a sus hijos ni abrieron perfiles individuales en redes sociales, no para revertir situaciones que ya están en curso.

PUBLICIDAD

El acuerdo se organiza en torno a dos compromisos centrales. El primero es postergar la entrega de un smartphone personal con acceso a internet hasta el ingreso al nivel secundario. Esto no implica que los chicos queden desconectados: el documento contempla la posibilidad de que utilicen un teléfono básico sin acceso a internet, un dispositivo familiar bajo supervisión o herramientas vinculadas a una actividad escolar o particular específica. El segundo eje apunta a las redes sociales. La propuesta sugiere demorar el acceso individual a plataformas de exposición pública hasta los 13 o 14 años, con una incorporación gradual y acompañada por la familia hasta consolidar una mayor autonomía alrededor de los 16. Entre las plataformas mencionadas en el acuerdo figuran Instagram, TikTok, Snapchat, Roblox, Discord, Twitch y Fortnite. En el caso de herramientas de comunicación como WhatsApp, el documento plantea que puedan usarse cuando exista una necesidad concreta y con seguimiento familiar.

Los Angeles prohibe celulares en escuelas
El acuerdo parental incluye el retraso del uso de redes sociales hasta comenzada la adolescencia (Imagen ilustrativa)

Para los alumnos de los niveles más pequeños, la propuesta suma un tercer componente: establecer tiempos de exposición a pantallas adecuados para cada edad. La intención no es fijar una cantidad de horas determinada, sino que cada familia pueda ordenar ese uso de acuerdo con las características y necesidades de sus hijos. Como criterio general, el acuerdo propone priorizar el juego, el descanso, el movimiento y los encuentros presenciales durante las edades más tempranas. “El objetivo es ofrecer una plataforma de acuerdos para que las familias puedan regular de manera conjunta el acceso al mundo digital, donde no haya un abandono en las pantallas ni tampoco una prohibición que después no se pueda cumplir”, sostuvo Sicre.

En esa misma línea, el rector señaló que la preocupación no recae únicamente sobre los hábitos de los niños. “La dependencia es de todos. Los niños son espejo de lo que los adultos hemos creado”, afirmó.

Sicre planteó que el uso intensivo de dispositivos puede afectar distintos planos de la vida cotidiana de los chicos: “La dependencia repercute en el juego, en el aprendizaje, en los vínculos y en las formas en las que se concibe el mundo y nos relacionamos entre nosotros”, sostuvo. En ese sentido, la propuesta apunta a que los adultos recuperen un papel activo en la regulación del acceso infantil al entorno digital.

“Hay un espacio en donde los chicos no pueden decir que no y los adultos sí tenemos que aprender a decir que no y ayudarlos en eso”, expresó.

El acuerdo no está pensado únicamente para padres y madres. Uno de sus puntos específicos establece que las familias que adhieran deberán comunicar las pautas adoptadas a otras personas que participen de la crianza del niño o la niña. Abuelos, tíos, hermanos mayores y otros adultos cercanos deberían conocer los criterios acordados para evitar que lo establecido en el hogar sea contradicho por el entorno inmediato. “La familia se compromete a informar al entorno del menor, porque toda esa gran familia también hace a la atmósfera de crianza de un chico o una chica”, explicó Sicre. De esa manera, la iniciativa busca construir una red de acompañamiento con criterios comunes sobre el momento de acceder al primer teléfono, la llegada a las redes sociales y el tiempo destinado al uso de pantallas.

El pacto contempla, además, una revisión anual para que las familias puedan evaluar su funcionamiento y adaptarlo a medida que los chicos crecen y cambian las condiciones tecnológicas y sociales del contexto. El objetivo declarado por la institución es que la incorporación al mundo digital sea gradual, con límites sostenibles y con una participación activa de los adultos en cada etapa del proceso.

Temas Relacionados

Santa FePantallasredes socialesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Suspendieron la medida de fuerza en la línea A del subte prevista para esta tarde

El sindicato informó que finalmente no se interrumpirá el servicio durante la tarde de este martes. El acuerdo al que llegaron con EMOVA que evitó el corte de servicio

Suspendieron la medida de fuerza en la línea A del subte prevista para esta tarde

Tragedia en Corrientes: un adolescente de 13 años murió tras un accidente en cuatriciclo

Felipe Nicolás Carlino salió a pasear en cuatriciclo por el campo familiar en Monte Caseros y no regresó. Su padre fue a buscarlo y lo encontró debajo del vehículo volcado, ya sin vida, en el kilómetro 9 de la Ruta Provincial N° 25

Tragedia en Corrientes: un adolescente de 13 años murió tras un accidente en cuatriciclo

Piden agravar la imputación contra el vecino de Nordelta que disparó contra los carpinchos: podría recibir hasta 3 años de prisión

La Defensoría del Pueblo bonaerense se presentó en la causa contra Sebastián Favre y pidió que el episodio también sea investigado como un delito contra la fauna silvestre. El nuevo encuadre contempla penas de cárcel e inhabilitación

Piden agravar la imputación contra el vecino de Nordelta que disparó contra los carpinchos: podría recibir hasta 3 años de prisión

Dos ramales del tren Mitre no funcionarán durante el fin de semana largo de octubre

Se debe a una serie de obras que obligarán a interrumpir la circulación de los servicios que van a las estaciones de José León Suárez y Bartolomé Mitre

Dos ramales del tren Mitre no funcionarán durante el fin de semana largo de octubre

Trágico accidente en Bolívar: dos autos chocaron de frente y cuatro personas murieron en la Ruta Provincial 65

El choque fue a la altura del kilómetro 318 en la mañana de este lunes. Las víctimas fueron identificadas y la causa quedó caratulada como homicidio culposo

Trágico accidente en Bolívar: dos autos chocaron de frente y cuatro personas murieron en la Ruta Provincial 65

DEPORTES

El micro de la selección argentina partió rumbo al estadio para la despedida de Lionel Messi: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber

El micro de la selección argentina partió rumbo al estadio para la despedida de Lionel Messi: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber

La banda de cumbia de la que es fanático Lionel Messi y se volvió a unir para su despedida

Con los históricos y una de las caras nuevas: la formación de Argentina para la despedida de Messi

Un ex combatiente de Malvinas cantará el himno en la despedida de Messi con la bandera del Mundial: su “primicia” sobre el show sorpresa

La contundente revelación de Nicolás Tagliafico sobre la final del Mundial entre Argentina y España

TELESHOW

Valentina Pergolini reveló por qué dejó Popstars: “Me dio mucha lástima tener que irme”

Valentina Pergolini reveló por qué dejó Popstars: “Me dio mucha lástima tener que irme”

Emilia Attias se mostró por primera vez en redes con su novio: "A vos, feliz todo"

Habló Francisco Liotta Hernández, el rugbier al que apuntan como tercero en discordia ente Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Pampita recordó su paso por Rebelde Way con un video vintage

Graciela Alfano recordó cuando Ernesto Sábato la disuadió de dejar Ingeniería: “Dedicate al espectáculo, te vas a divertir más”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala lanza una licitación para contratar 600 MW de energía firme y proyectos de gas podrían superar US$1 mil millones desde 2032

Guatemala lanza una licitación para contratar 600 MW de energía firme y proyectos de gas podrían superar US$1 mil millones desde 2032

Casi la mitad de los docentes de primaria tiene un nivel inicial de habilidades digitales en Costa Rica

Panamá se corona campeón centroamericano de sóftbol

Estados Unidos y Colombia lideran la llegada de viajeros a Panamá en 2026

Cómo un gen hallado en un gusano podría aportar pistas para entender el Parkinson