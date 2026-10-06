Sociedad

Dos ramales del tren Mitre no funcionarán durante el fin de semana largo de octubre

Se debe a una serie de obras que obligarán a interrumpir la circulación de los servicios que van a las estaciones de José León Suárez y Bartolomé Mitre

Dos ramales del tren Mitre estarán cerrados por obras durante el fin de semana largo de octubre
Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre del tren Mitre interrumpirán su servicio del 9 al 12 de octubre por obras en un puente ferroviario
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Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea del Tren Mitre quedarán sin servicio entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre inclusive, como consecuencia de obras de reemplazo del puente ferroviario ubicado sobre la avenida Luis María Campos, en la Ciudad de Buenos Aires.

La interrupción responde a trabajos que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria y que apuntan a incrementar los niveles de seguridad operacional, además de sostener estándares de confiabilidad y calidad en la prestación del servicio para los pasajeros. La obra en cuestión implica el desmonte de la estructura existente por la que circulan las formaciones de ambos ramales, seguido de la instalación de la nueva estructura.

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El tramo afectado se encuentra entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza. Se trata de un punto clave del recorrido de ambas líneas, razón por la cual la intervención hace necesario el corte total del servicio durante el período indicado.

El ramal Tigre del tren Mitre no prestará servicio durante el último fin de semana de septiembre
La empresa AUSA instalará pilotes entre las estaciones Drago y Urquiza para la construcción del paso bajo nivel Álvarez Thomas

En simultáneo con esas tareas, la empresa AUSA llevará adelante trabajos de instalación de pilotes en zona de vías, correspondientes a la estructura del futuro túnel del paso bajo nivel Álvarez Thomas, que se emplazará entre las estaciones Drago y Urquiza. La coincidencia de ambas intervenciones concentra las afectaciones en un único período.

El ramal Tigre de la línea Mitre no se verá afectado por los trabajos y mantendrá sus frecuencias habituales durante las cuatro jornadas. Quienes utilicen ese ramal podrán viajar sin modificaciones en sus recorridos.

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Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas resultaran desfavorables. Ante esa posibilidad, Trenes Argentinos puso a disposición de los pasajeros dos canales para mantenerse informados: la página oficial del Gobierno y la aplicación móvil de Trenes Argentinos.

El tren Sarmiento tampoco prestará servicios el fin de semana largo

Durante cuatro días, la línea Sarmiento permanecerá sin circulación de trenes. La suspensión completa de todos sus ramales fue dispuesta por Trenes Argentinos entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre inclusive, debido a la realización simultánea de obras de señalamiento y vías.

La línea Sarmiento suspenderá la circulación de trenes en todos sus ramales desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre
La línea Sarmiento suspenderá la circulación de trenes en todos sus ramales desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre

Haedo concentra la principal intervención. En ese sector de la red, Trenes Argentinos Infraestructura cambiará la mesa de mando de señales, que tiene más de 40 años de antigüedad y opera como centro de control.

Este equipo dispone de cuatro vías, está conectado con la salida del depósito de locomotoras y vincula las vías de las líneas San Martín y Roca. Esa complejidad explica, de acuerdo con la empresa, que se requiera un plazo de cuatro días para reemplazarlo y efectuar las pruebas necesarias antes de la reanudación del servicio.

La renovación de la mesa de Haedo completará el ciclo previsto por Trenes Argentinos Infraestructura para las tres mesas de señales del ferrocarril. Las correspondientes a Castelar y Moreno fueron modernizadas durante etapas previas, mientras que Haedo era la pendiente. Según comunicó oficialmente la empresa, el programa de señalamiento apunta a reforzar el sistema en los puntos más sensibles, con foco en la seguridad de los pasajeros y el uso eficiente de los recursos públicos.

La interrupción abarcará más trabajos. En el sector Liniers-Villa Luro, la empresa renovará las señales, mientras que en Caballito sustituirá aparatos de vías; ambos son sectores de alta circulación del ramal eléctrico. También se renovará la vía sexta de la playa de maniobras de la terminal de Once y se harán tareas de señalamiento en el paso a nivel Rojas.

Continuarán, a la vez, los trabajos sobre el andén central de Ramos Mejía y el andén 2 de Morón. Estas tareas forman parte de una restauración de mayor alcance que ejecuta la empresa. La cabina de señales de Castelar también recibirá obras civiles.

AUSA será responsable de renovar la vía cuarta, realizar trabajos complementarios en el paso bajo nivel Lorca e intervenir en cuestiones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen. Trenes Argentinos Operaciones, en tanto, mejorará el paso a nivel Goya, hará obras civiles en el andén central de Ciudadela, atenderá el sistema eléctrico de la subestación de Castelar y restaurará el tendido de vías en el kilómetro 26.500 de San Antonio de Padua.

Todas las estaciones recibirán tareas de mantenimiento durante el plazo. El desmalezado, la limpieza de plataformas y la limpieza de la zona de vías se extenderán a cada parada del ramal eléctrico Once-Moreno y de los ramales diesel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos —este último limitado actualmente entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías en curso—.

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