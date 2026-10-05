Sociedad

Rosario: un hombre llenó el tanque de su auto en una estación de servicio y huyó sin pagar

El conductor, que todavía no pudo ser identificado, nunca descendió del vehículo, esperó hasta que el surtidor cortó de forma automática y se fue con $65000 en combustible

El hecho ocurrió en la esquina de avenida Eva Perón y calle Camilo Aldao, el conductor de aproximadamente 25 años nunca descendió del vehículo, esperó en el habitáculo hasta que el surtidor cortó de forma automática y se fue con $65000 en nafta sin dar tiempo a ninguna reacción
Guardar

Un joven llegó a una estación de servicio en el oeste de la ciudad de Rosario a bordo de un auto sin patente, le pidió al playero que llenara el tanque, esperó en el habitáculo sin bajar en ningún momento y, en cuanto el surtidor cortó de forma automática, aceleró y desapareció. En total, se llevó $65.000 en nafta sin pagar.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana, poco después de las 7, en la esquina de la avenida Eva Perón y calle Camilo Aldao, en un horario de escaso tránsito. Las cámaras de seguridad de la estación registraron cada movimiento: el auto sin identificación trasera visible, el conductor que nunca descendió del vehículo, el playero que retiró la manguera al finalizar la carga y, acto seguido, la aceleración del Peugeot por Camilo Aldao para retomar luego hacia Eva Perón.

PUBLICIDAD

El conductor todavía no pudo ser identificado. Según el relato de los testigos, se trataría de un joven de aproximadamente 25 años que no dejó ningún margen de reacción al empleado. La secuencia fue breve: ordenó que completaran el tanque, aguardó dentro del auto y partió en cuanto tuvo oportunidad.

La ausencia de patente en la parte trasera y de la tapa del tanque de combustible —detalle que llamó la atención desde el primer momento— quedó documentada por las imágenes captadas en el lugar.

Desde la estación de servicio informaron a De 12 a 14 (El Tres) que el robo de combustible no es una modalidad cotidiana, aunque señalaron que este tipo de situaciones se repite varias veces al año.

PUBLICIDAD

Video: rompió un ventanal de una concesionaria, robó una moto y lo atraparon por las cámaras

Secuencia de imágenes registradas por cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Gobierno de Junín.

La Policía bonaerense detuvo a un sospechoso y recuperó una motocicleta Yamaha XTZ 250 que había sido robada de una concesionaria ubicada en la calle Rivadavia al 1600, de Junín. El rodado fue localizado en el cruce de Lartigau y Circunvalación, luego de una investigación basada en registros de cámaras de seguridad y otras diligencias ordenadas por la Justicia.

El hecho fue advertido durante la mañana por el propietario del comercio. Al llegar al local, constató que personas no identificadas habían roto uno de los vidrios de los ventanales para ingresar. Tras acceder al interior, sustrajeron la motocicleta, con un valor que ronda los 9 millones de pesos, que se encontraba en el establecimiento.

La denuncia activó la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Junín, que dispuso las primeras medidas para esclarecer el episodio. Entre ellas, ordenó la participación de Policía Científica en el lugar y el relevamiento de dispositivos de videovigilancia de la zona.

La pesquisa quedó a cargo de efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Junín Segunda, que trabajaron con apoyo del sistema de cámaras del Centro de Monitoreo. El análisis de las imágenes permitió determinar el recorrido que habría realizado el autor después de salir de la concesionaria.

A partir de esa secuencia, los investigadores reunieron elementos para avanzar sobre la identidad y la localización del sospechoso. Con la información obtenida, se organizó un operativo policial que concluyó con su aprehensión.

La investigación continuó después de la detención, ya que el vehículo no había sido recuperado en esa instancia. Las tareas se concentraron en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de establecer dónde había quedado la Yamaha XTZ 250 denunciada como robada.

Como resultado de las diligencias posteriores, el rodado fue encontrado en la intersección de Lartigau y Circunvalación. De ese modo, la Policía recuperó la motocicleta que había sido sustraída del comercio de Rivadavia al 1600.

El sospechoso aprehendido y la motocicleta recuperada quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. La causa permanece bajo la órbita de la UFIJ N° 6, que deberá definir los próximos pasos procesales a partir de las actuaciones remitidas por la Policía.

Temas Relacionados

RosarioRobosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es el vecino de Nordelta filmado mientras disparaba contra carpinchos y la multa millonaria que pagó

Sebastián Favre tiene 49 años y es ex piloto de avión. Vecinos contaron a Infobae que ya había protagonizado otros conflictos de convivencia

Quién es el vecino de Nordelta filmado mientras disparaba contra carpinchos y la multa millonaria que pagó

Conmoción en Punta Lara: un bebé de 10 días murió después de un brutal choque entre tres autos

El siniestro ocurrió en la calle Almirante Brown al 100 y un hombre quedó imputado. Además, una niña de 3 años también resultó herida y fue trasladada al Hospital de Niños de La Plata

Conmoción en Punta Lara: un bebé de 10 días murió después de un brutal choque entre tres autos

El Vaticano anunció que publicará "el diario personal del papa Francisco", una biografía realizada por un cardenal cercano

El texto fue escrito por Víctor Manuel Fernández, quien supo ser un estrecho colaborador, y llevará apuntes escritos por el sumo pontífice desde 1994 hasta el 2024. Cuándo será el lanzamiento mundial del libro

El Vaticano anunció que publicará "el diario personal del papa Francisco", una biografía realizada por un cardenal cercano

Imputaron por abuso sexual y femicidio al acusado de matar a Aixa en Tigre: se negó a declarar

Alejandro Daniel Sofía permanece detenido en Vicente López mientras la fiscalía espera pericias complementarias. Su abuela también se negó a declarar y quedó presa por encubrimiento agravado

Imputaron por abuso sexual y femicidio al acusado de matar a Aixa en Tigre: se negó a declarar

Las 15 mejores fotos aéreas de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

Tras la lluvia del sábado, el sol acompañó a miles de fieles que llegaron el domingo a los alrededores de la Basílica de Luján

Las 15 mejores fotos aéreas de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

DEPORTES

Del lujo de Zidane a los tres goles en 10 minutos de Francia: las perlitas de una nueva jornada de la Nations League

Del lujo de Zidane a los tres goles en 10 minutos de Francia: las perlitas de una nueva jornada de la Nations League

Argentina se postuló para ser sede del Mundial de rugby 2035: los estadios elegidos y los países que acompañan la candidatura

“Catástrofe”: el duro análisis de dos estrellas del fútbol sobre el escándalo de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal

A pura sonrisa, Messi disfrutó de su último entrenamiento en el predio de Ezeiza con la selección argentina

El increíble video de los autos de F1 a 30 km/h en el GP de Baréin: la reacción de los fanáticos y la explicación de la Máxima

TELESHOW

Plim Plim inició su primera gira teatral por Estados Unidos y prepara su debut en Nueva York

Plim Plim inició su primera gira teatral por Estados Unidos y prepara su debut en Nueva York

Maxi Ghione habló tras recuperar la libertad: “La verdad la va a decir la Justicia”

El emotivo posteo de Fito Páez a David Lebón por su cumpleaños: “Un ser de una generosidad y entrega absoluta”

Los particulares vinilos que eligió Mario Pergolini para la nueva decoración de su oficina

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: nuevo parte médico desde el sanatorio donde permanece internada

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil

Cuba impone límites estrictos a la entrada de teléfonos y equipos tecnológicos: ¿Cómo afecta a los viajeros?

El posible hallazgo médico que un grupo de especialistas detectó en tres cuadros de Rubens conservados en el Prado

Arzobispo de Panamá pide responsabilidades ante decisiones que afecten a las comunidades

Un 80% del territorio hondureño se mantiene bajo alerta por sequía