Rosario: un hombre llenó el tanque de su auto en una estación de servicio y huyó sin pagar

El hecho ocurrió en la esquina de avenida Eva Perón y calle Camilo Aldao, el conductor de aproximadamente 25 años nunca descendió del vehículo, esperó en el habitáculo hasta que el surtidor cortó de forma automática y se fue con $65000 en nafta sin dar tiempo a ninguna reacción

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Un joven llegó a una estación de servicio en el oeste de la ciudad de Rosario a bordo de un auto sin patente, le pidió al playero que llenara el tanque, esperó en el habitáculo sin bajar en ningún momento y, en cuanto el surtidor cortó de forma automática, aceleró y desapareció. En total, se llevó $65.000 en nafta sin pagar.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana, poco después de las 7, en la esquina de la avenida Eva Perón y calle Camilo Aldao, en un horario de escaso tránsito. Las cámaras de seguridad de la estación registraron cada movimiento: el auto sin identificación trasera visible, el conductor que nunca descendió del vehículo, el playero que retiró la manguera al finalizar la carga y, acto seguido, la aceleración del Peugeot por Camilo Aldao para retomar luego hacia Eva Perón.

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El conductor todavía no pudo ser identificado. Según el relato de los testigos, se trataría de un joven de aproximadamente 25 años que no dejó ningún margen de reacción al empleado. La secuencia fue breve: ordenó que completaran el tanque, aguardó dentro del auto y partió en cuanto tuvo oportunidad.

La ausencia de patente en la parte trasera y de la tapa del tanque de combustible —detalle que llamó la atención desde el primer momento— quedó documentada por las imágenes captadas en el lugar.

Desde la estación de servicio informaron a De 12 a 14 (El Tres) que el robo de combustible no es una modalidad cotidiana, aunque señalaron que este tipo de situaciones se repite varias veces al año.

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Video: rompió un ventanal de una concesionaria, robó una moto y lo atraparon por las cámaras

Secuencia de imágenes registradas por cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Gobierno de Junín.

La Policía bonaerense detuvo a un sospechoso y recuperó una motocicleta Yamaha XTZ 250 que había sido robada de una concesionaria ubicada en la calle Rivadavia al 1600, de Junín. El rodado fue localizado en el cruce de Lartigau y Circunvalación, luego de una investigación basada en registros de cámaras de seguridad y otras diligencias ordenadas por la Justicia.

El hecho fue advertido durante la mañana por el propietario del comercio. Al llegar al local, constató que personas no identificadas habían roto uno de los vidrios de los ventanales para ingresar. Tras acceder al interior, sustrajeron la motocicleta, con un valor que ronda los 9 millones de pesos, que se encontraba en el establecimiento.

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La denuncia activó la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Junín, que dispuso las primeras medidas para esclarecer el episodio. Entre ellas, ordenó la participación de Policía Científica en el lugar y el relevamiento de dispositivos de videovigilancia de la zona.

La pesquisa quedó a cargo de efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Junín Segunda, que trabajaron con apoyo del sistema de cámaras del Centro de Monitoreo. El análisis de las imágenes permitió determinar el recorrido que habría realizado el autor después de salir de la concesionaria.

A partir de esa secuencia, los investigadores reunieron elementos para avanzar sobre la identidad y la localización del sospechoso. Con la información obtenida, se organizó un operativo policial que concluyó con su aprehensión.

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La investigación continuó después de la detención, ya que el vehículo no había sido recuperado en esa instancia. Las tareas se concentraron en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de establecer dónde había quedado la Yamaha XTZ 250 denunciada como robada.

Como resultado de las diligencias posteriores, el rodado fue encontrado en la intersección de Lartigau y Circunvalación. De ese modo, la Policía recuperó la motocicleta que había sido sustraída del comercio de Rivadavia al 1600.

El sospechoso aprehendido y la motocicleta recuperada quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. La causa permanece bajo la órbita de la UFIJ N° 6, que deberá definir los próximos pasos procesales a partir de las actuaciones remitidas por la Policía.

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