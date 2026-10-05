Video: rompió un ventanal de una concesionaria, robó una moto y lo atraparon por las cámaras

Secuencia de imágenes registradas por cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Gobierno de Junín.

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La Policía bonaerense detuvo a un sospechoso y recuperó una motocicleta Yamaha XTZ 250 que había sido robada de una concesionaria ubicada en la calle Rivadavia al 1600, de Junín. El rodado fue localizado en el cruce de Lartigau y Circunvalación, luego de una investigación basada en registros de cámaras de seguridad y otras diligencias ordenadas por la Justicia.

El hecho fue advertido durante la mañana por el propietario del comercio. Al llegar al local, constató que personas no identificadas habían roto uno de los vidrios de los ventanales para ingresar. Tras acceder al interior, sustrajeron la motocicleta, con un valor que ronda los 9 millones de pesos, que se encontraba en el establecimiento.

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La denuncia activó la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Junín, que dispuso las primeras medidas para esclarecer el episodio. Entre ellas, ordenó la participación de Policía Científica en el lugar y el relevamiento de dispositivos de videovigilancia de la zona.

Las cámaras permitieron reconstruir el recorrido posterior al robo

La pesquisa quedó a cargo de efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Junín Segunda, que trabajaron con apoyo del sistema de cámaras del Centro de Monitoreo. El análisis de las imágenes permitió determinar el recorrido que habría realizado el autor después de salir de la concesionaria.

A partir de esa secuencia, los investigadores reunieron elementos para avanzar sobre la identidad y la localización del sospechoso. Con la información obtenida, se organizó un operativo policial que concluyó con su aprehensión.

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La investigación continuó después de la detención, ya que el vehículo no había sido recuperado en esa instancia. Las tareas se concentraron en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de establecer dónde había quedado la Yamaha XTZ 250 denunciada como robada.

Junín: rompió un ventanal, robó una moto y lo atraparon por las cámaras

Como resultado de las diligencias posteriores, el rodado fue encontrado en la intersección de Lartigau y Circunvalación. De ese modo, la Policía recuperó la motocicleta que había sido sustraída del comercio de Rivadavia al 1600.

El procedimiento permitió reunir elementos para el esclarecimiento del hecho, que había comenzado con la rotura de un ventanal y el ingreso al local. La intervención de Policía Científica y el análisis de los registros de video forman parte de las actuaciones incorporadas a la causa.

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El sospechoso aprehendido y la motocicleta recuperada quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. La causa permanece bajo la órbita de la UFIJ N° 6, que deberá definir los próximos pasos procesales a partir de las actuaciones remitidas por la Policía.