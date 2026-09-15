La nueva longevidad: cómo prepararse para poblaciones que lleguen a los 100 años, según los especialistas

The Shift Forum reunió en Buenos Aires a especialistas para debatir los efectos de una vida más extensa (Adrián Escandar)

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La posibilidad de vivir hasta los 90 o 100 años dejó de ser una excepción para convertirse en una variable que redefine decisiones personales, empresariales y públicas.

La longevidad modifica la duración de las carreras laborales, los sistemas de ahorro, las demandas de cuidado, la formación profesional y los hábitos de consumo. A la vez, obliga a revisar modelos construidos para trayectorias más breves y etapas de vida delimitadas entre estudio, empleo y retiro.

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Con ese debate como punto de partida, The Shift Forum reunió en Buenos Aires a referentes empresariales, académicos y especialistas de distintos ámbitos para analizar las consecuencias del cambio demográfico.

Andrea Falcone abrió el foro con un llamado a adaptar empresas, Estados y personas al cambio demográfico

Impulsado por The Shift, la plataforma global de inteligencia demográfica, el encuentro puso el foco en una proyección que anticipa la magnitud del desafío: para 2080, la población mundial mayor de 65 años superará a la de menores de 18.

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El encuentro buscó trasladar una discusión que suele quedar ligada a los sistemas previsionales hacia las decisiones que hoy enfrentan empresas, gobiernos y personas frente a una población que vive más años. Ese cambio altera modelos construidos sobre trayectorias vitales más cortas y lineales.

La abogada y especialista en seguridad social Andrea Falcone, cofundadora y directora ejecutiva de The Shift abrió el encuentro remarcando que el recorrido tradicional de formación, empleo y retiro pierde vigencia ante carreras laborales de cuatro o cinco décadas, vidas que pueden alcanzar los 90 o 100 años y mercados integrados por consumidores con nuevas necesidades.

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La longevidad, la caída de la natalidad y el cambio tecnológico centraron la agenda del encuentro

“Nacen menos niños y vivimos más. Y eso cambia todas las reglas del juego. ¿Por qué no nos llamamos más Silver Economy? Porque nosotros nacimos trabajando para la generación más 50, porque creíamos que ahí estaba el mayor conflicto y las mayores oportunidades para crear. Y entendimos, en el proceso, que hoy es un tema que cruza todas las generaciones, las cuales están atravesadas por el cambio demográfico y tecnológico con la misma vulnerabilidad. Acá hay un trabajo para hacer para integrar todas esas generaciones", sostuvo Falcone.

Desde 2022, el encuentro reúne a líderes de compañías, gobiernos, organismos internacionales, universidades y organizaciones que trabajan en esta agenda.

Antes se llamó Silver Economy Forum y pasó a denominarse The Shift Forum, con una propuesta centrada en la adaptación institucional a la transformación demográfica.

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“Elegimos llamarnos The Shift, que es el cambio: el cambio de mentalidad, demográfico”, sostuvo, antes de darle la palabra a Richard Armand, empresario estadounidense, socio de Sullivan & Cromwell, un estudio muy prestigioso en Estados Unidos y chair de The Shift en EEUU.

Daniela Blanco, Directora Editorial en Infobae, recibió el premio por el liderazgo del diario digital en la temática de longevidad, demografía y generación silver

“Los líderes empresariales suelen centrarse en la transformación digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el riesgo climático. Sin embargo, existe otra transformación que ya está reconfigurando todas las organizaciones y que, sorprendentemente, muy pocas empresas gestionan de manera estratégica: el cambio demográfico. Vivimos más tiempo; las tasas de natalidad disminuyen, las plantillas envejecen, el perfil de los clientes evoluciona, las carreras profesionales se prolongan y la inteligencia artificial redefine las competencias necesarias a lo largo de la vida”, indicó Armand.

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Y agregó: “No se trata de un escenario futuro; es una realidad actual. Aquí radica el desafío: la mayoría de las organizaciones siguen gestionando a las personas, el talento y el crecimiento basándose en premisas concebidas para un mundo muy distinto. La cuestión ya no es si el cambio demográfico afectará a su organización, sino si usted se está preparando para ello o simplemente reaccionando ante la situación. El futuro no vendrá determinado únicamente por la inteligencia artificial, sino también por la inteligencia demográfica. Y ese es el cambio que estamos aquí para liderar”.

La directora Editorial en Infobae Daniela Blanco, quien recibió el premio por el liderazgo del diario digital en la temática de longevidad, demografía y generación silver, señaló: “Estos temas hoy interesan a todos los medios, nosotros fuimos pioneros en Infobae en abordar esta narrativa que tiene sentido propio y que tiene audiencias”, sostuvo.

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Además, remarcó la necesidad de capacitarse y recurrir a fuentes especializadas para informar sobre longevidad, envejecimiento y los cambios sociales vinculados a esos procesos.

Seis ejes para entender una transformación que atraviesa la vida cotidiana

The Shift Forum propuso revisar el modelo tradicional de estudio, empleo y retiro (Adrián Escandar)

El programa estuvo organizado en torno a seis temas. El primero abordó el paso de la gestión de la enfermedad a la gestión de la longevidad. La discusión incluyó prevención, bienestar y uso de datos para anticipar necesidades de salud a lo largo de vidas más extensas.

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“Trabajo desde hace mucho tiempo en cómo acomodar las políticas públicas al cambio en las realidades sociales, demográficas. Y la realidad es que este evento y esta organización son una oportunidad enorme para expandir ese debate más allá de solamente la política pública y llevarlo a nivel de las organizaciones. Tenemos que adaptar lo que está ocurriendo cómo se gestiona el Estado y qué cosas hace al estar cambiando la demografía”, explicó a Infobae el doctor Rafael Rofman, presidente del Consejo de Estándares de The Shift Foundation.

“Pero también tenemos que adaptar lo que hacen las organizaciones, las empresas, las ONG, el sector de la sociedad civil en general. Y en ese sentido, un evento como este es muy valioso porque promueve ese debate, porque plantea las discusiones de una forma atractiva, interesante, que genere vocación de participar. Y entonces nos parece muy valioso aprovecharlo, empujarlo y promoverlo lo más posible”, agregó el experto en demografía.

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La propuesta buscó poner el foco en un punto que excede a los sistemas sanitarios. Una población que llega a edades más avanzadas exige revisar cómo se construyen las políticas de cuidado, las coberturas de salud, los hábitos de prevención y las condiciones para sostener autonomía y actividad durante más tiempo.

Mariana Isasi, de UNFPA Argentina, expuso datos sobre la baja de la fecundidad y los cambios en los hogares

Mariana Isasi, jefa de oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, sostuvo que las tasas de fecundidad que tenemos en Argentina hoy cambiaron. La mayoría de las familias en 1950 tenían alrededor de 3,2 hijos. En 2024 fue del 1,2.

“Ha cambiado positivamente, para las mujeres que hemos podido integrar el mercado laboral, financiero y de inversiones. Pero hoy la población todavía no está siendo considerada en cuenta en el mundo que está cambiando, porque las necesidades cambian, la demanda cambia y también cambian los productos, servicios, la infraestructura y el talento que necesitamos en función de los cambios demográficos que están sucediendo”, precisó.

La especialista indicó que tenemos algunas tendencias fuertes ya que la esperanza de vida se ha extendido fuertemente. También ha bajado la tasa de natalidad.

El foro abordó la convivencia de cinco generaciones en los espacios de trabajo

“El tamaño de los hogares se ha reconfigurado en hogares más pequeños y diversos. Y también existen fuertes migraciones, cambios, movilidad humana en todo el mundo. Y esto tiene que ver con resultados, logros, con esto que tienen que ver muchos de ellos con el desarrollo, con la inclusión, con el acceso y el bienestar. Sin embargo, estas transformaciones también están generando diferentes demandas, como por ejemplo en educación, donde vemos menos matrículas escolares. Eso puede crear la oportunidad de poder invertir cada vez más en cada uno de los niños que ingresan al sistema educativo para que puedan tener educación de mayor calidad”, sostuvo.

“En salud, pensar en la longevidad y cómo podemos hacer para que las personas cada mes puedan vivir más, pero también mejor. Si pensamos en las viviendas y en las ciudades, poder adaptarnos y pensar cómo estas ciudades pueden crear ecosistemas más favorables para la población que seremos, entre ellos las personas adultas mayores, es una de las prioridades”, concluyó.

El segundo eje se concentró en las finanzas. “La longevidad rompe la ecuación financiera” es el planteo que ordenará las conversaciones sobre el modo de financiar vidas de 90 o 100 años con esquemas de trabajo, ahorro y retiro diseñados para expectativas de vida menores.

La inteligencia artificial y la demografía aparecen como dos fuerzas que reordenan el mundo laboral

La extensión de la vida activa abre interrogantes para individuos, empresas y Estados. Entre ellos figuran la planificación de ingresos, el acceso al ahorro, los sistemas jubilatorios, los seguros y el financiamiento de los cuidados. La discusión prevista no se limitará al momento de la jubilación, sino que incluirá las decisiones económicas que se toman desde etapas tempranas de la vida laboral.

El tercer bloque analizó el nuevo mapa del trabajo. Las carreras extendidas y multietapa convivirán con la expansión de la inteligencia artificial, que modifica tareas, habilidades requeridas y mecanismos de formación. The Shift Forum planteó la necesidad de preparar a las organizaciones para trabajadores que deberán actualizar sus conocimientos varias veces a lo largo de trayectorias de 40 o 50 años.

Y uno de los trabajadores incansables que dio su testimonio fue el doctor Alberto Cormillot médico y comunicador: “Tuve la suerte de que cada problema de salud, que me pareció que fueron muchos, porque tuve tres veces cáncer, lo pude superar. Y entonces mi actitud siempre fue positiva. Yo creo que es la curiosidad la que me impulsó a investigar y no tener una sola rama de la salud, sino en investigar todas. Sigo siendo una máquina de adquirir y procesar conocimiento, pero también soy una máquina de transformar los conocimientos en acción y cosas con las que le sirva a alguien”.

Alberto Cormillot compartió su experiencia sobre aprendizaje, actividad y envejecimiento

Y completó: “Siempre pensé que, que podía seguir haciendo todo. Por supuesto, yo voy entendiendo que hago las cosas más lento, pero bueno, siempre tengo un entusiasmo. Yo siento el paso del tiempo, pero no me resigno a las limitaciones, sino que me las genero con mi actividad. Siempre traté de ser la versión mejor del último yo”.

Esa perspectiva también pone bajo revisión las prácticas de contratación y desarrollo profesional. En un mercado laboral con más generaciones activas al mismo tiempo, las empresas enfrentan el desafío de evitar que la edad se convierta en un factor de exclusión y de construir oportunidades de capacitación que no estén reservadas para las primeras etapas de una carrera.

La convivencia de distintas edades fue otro de los puntos centrales. El cuarto eje, denominado “La ventaja generacional”, abordó las posibilidades de articular el conocimiento acumulado, la experiencia, las nuevas capacidades digitales y las expectativas de cinco generaciones que comparten espacios de trabajo.

El envejecimiento de la población suele presentarse como una fuente de presión para los sistemas de salud y protección social. El encuentro propuso examinar también las oportunidades asociadas a una fuerza laboral más diversa en términos de edad, con personas que pueden permanecer activas durante más tiempo y aportar experiencias acumuladas en sectores sometidos a transformaciones tecnológicas y organizacionales.

Rafael Rofman destacó la necesidad de adaptar políticas públicas y organizaciones a las nuevas realidades demográficas (Adrián Escandar)

La agenda incorporó, además, el vínculo entre longevidad y consumo. El quinto tema definió a este segmento como “el mercado más grande del siglo” y buscó indagar en las necesidades del nuevo consumidor. La clave fue analizar de qué forma los cambios demográficos pueden traducirse en productos, servicios y modelos de negocio capaces de responder a poblaciones de mayor edad.

La llamada economía plateada suele asociarse con bienes y servicios orientados a la salud o al cuidado. La mirada que propuso The Shift Forum se extiende a la vivienda, la movilidad, las finanzas, la tecnología, el turismo, la educación y el empleo. El desafío consiste en comprender que las personas mayores no integran un grupo homogéneo: tienen trayectorias, niveles de ingreso, condiciones de salud y patrones de consumo diversos.

“Considero de vital importancia reunir a expertos para debatir este tema y ayudar a las empresas a comprender qué medidas deben adoptar ante el impacto que la demografía tendrá en sus negocios”, explicó a Infobae la doctora Annie Coleman, profesora y experta en el centro de Longevidad de la Universidad de Stanford.

Annie Coleman analizó por qué las empresas deben considerar en conjunto la inteligencia artificial y los cambios poblacionales (Adrián Escandar)

Y agregó: “Existen dos grandes fuerzas que actualmente influyen en el mundo del trabajo: la inteligencia artificial y la demografía. Con demasiada frecuencia, se las trata como problemas independientes, cuando en realidad deben abordarse de manera conjunta; la IA está transformando la naturaleza del trabajo, mientras que la demografía determina quién lo realiza, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones”.

“Ambos factores convergen en los mismos equipos, flujos de trabajo y decisiones de liderazgo. Por tanto, debemos tener en cuenta ambos aspectos al analizar nuestras plantillas. Y creo que no son suficientes las empresas que realmente comprenden la necesidad de considerar ambos factores simultáneamente”, concluyó la experta.

El sexto y último eje puso el acento en el liderazgo. Incorporar la demografía a las decisiones estratégicas será la propuesta para organizaciones que necesitan identificar riesgos y oportunidades antes de que los cambios impacten de lleno en sus equipos, clientes y comunidades.

Empresarios, especialistas y representantes de organismos internacionales

Especialistas debatieron cómo construir ciudades, servicios y organizaciones para poblaciones que pueden llegar a los 100 años - Adrián Escandar

Entre los expositores anunciados figuraron Andrea Falcone, cofundadora y responsable regional de The Shift; Richard Pollack, presidente en Estados Unidos y de la sede global de la organización; y Annie Coleman, embajadora global del Stanford Longevity Center.

También participaron Eduardo Nofuentes, cofundador de Neu21; Sebastián La Rosa, médico y fundador de Pulso; Rafael Rofman, presidente del Consejo de Estándares de The Shift Foundation; y Cecilia Ilonka Pinzón, cofundadora de Be2Grow y responsable de The Shift Colombia.

La lista incorporó a Mariana Galante, directora ejecutiva de Fundación Banco Nación; el extenista y empresario Martín Jaite; la directora editorial de Infobae, Daniela Blanco; la periodista y conductora Marcela Tinayre; y Mariana Isasi, jefa de oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina.

Para 2080, la población mundial mayor de 65 años superará a la de menores de 18 - Adrián Escandar

La diversidad de perfiles buscó reflejar que la nueva longevidad no pertenece a un solo sector. Salud, empleo, educación, tecnología, finanzas, consumo y políticas públicas forman parte de un mismo cambio: el de sociedades donde las personas vivirán más tiempo y deberán contar con condiciones para que esos años adicionales incluyan autonomía, aprendizaje, participación económica y vínculos sociales.

The Shift Forum propuso abordar esa realidad desde decisiones que pueden tomarse ahora. La discusión no girará solo alrededor del futuro lejano, sino de las políticas de talento, prevención, formación, productos financieros y estrategias empresariales que ya están en revisión ante la transformación demográfica.

fotos: Adrián Escandar