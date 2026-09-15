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Una adolescente de 16 años murió en la previa del recital de Stray Kids

La joven se descompensó en las inmediaciones al Hipódromo de San Isidro cuando asistía al Festival STRAYCITY. Fue asistida de inmediato por un equipo de emergencias y derivada al Hospital de San Isidro donde falleció por un paro cardiorrespiratorio

La boyband surcoreana Stray Kids, durante su última presentación en Perú, logró un lleno total y dejó una fuerte huella entre sus seguidores locales.
Una chica de 16 años murió en la previa del recital de Stray Kids: el comunicado
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Una adolescente de 16 años falleció este lunes 14 de septiembre cuando se aprestaba a ingresar al recital de Stray Kids. Según comunicó la productora del show DF Entertainment, “alrededor de las 19, una joven se desvaneció en las inmediaciones al Hipódromo de San Isidro y fue asistida de inmediato por el equipo de emergencias. Siguiendo los protocolos establecidos, fue derivada de inmediato al Hospital Central de San Isidro, Dr. Melchor Ángel Posse, a 400 metros del lugar, donde lamentablemente falleció por un paro cardiorrespiratorio tras varios intentos por reanimarla”.

Aun se espera el informe médico legal para esclarecer las causas de la muerte, y la investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro.

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Desde el Municipio informaron a Infobae que en el expediente del permiso del evento se encuentran documentados todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos, incluyendo ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud del Municipio, los cuales fueron verificados por el operativo municipal en el lugar.

Por disposición de la autoridad judicial, se reserva la identidad de la menor, quien se encontraba acompañada por su cuñada, de 22 años.

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Para cerrar el comunicado, la organización del evento se mostró dispuesta a ayudar en la investigación y aseguró estar en contacto con la familia de la joven: “DF Entertainment lamenta profundamente lo sucedido y se encuentra en contacto con los familiares, y a disposición de las autoridades competentes, únicas fuentes habilitadas para brindar más información sobre lo sucedido”.

Fans peruanos de Stray Kids celebran el anuncio de la nueva gira mundial y esperan con expectativa una próxima visita del grupo a Lima.
El lunes 14 de septiembre fue la primera vez de la banda coreana en Argentina

Cabe destacar que la banda Stray Kids llegó a la Argentina por primera vez este lunes 14 de septiembre para encabezar el festival STRAYCITY en el Hipódromo de San Isidro, como parte de una gira latinoamericana que los trajo desde el escenario de Rock in Río.

El STRAYCITY fue el formato elegido para su debut latinoamericano: un festival a cielo abierto que incluyó, además de la presentación estelar, actuaciones de los artistas invitados Cocho, K4OS y NEXZ. Las puertas abrieron a las 17 y el show del grupo central comenzó a las 21. Fue justamente en ese tramo previo, alrededor de las 19, cuando la menor de 16 años se desvaneció mientras aguardaba para ingresar.

Stray Kids
Hasta el momento, Stray Kids no hizo ningún comunicado al respecto de la sitaución (Créditos: JYP Entertainment)

El grupo surcoreano, formado en 2017 bajo el sello JYP Entertainment a través de un reality show de supervivencia, debutó oficialmente en marzo de 2018 con ocho integrantes: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. En los años siguientes se convirtió en uno de los proyectos más sólidos del K-pop global: con más de 31 millones de discos vendidos, el grupo acumula nueve álbumes consecutivos en el primer puesto del Billboard 200, una racha iniciada en 2022 con ODDINARY que solo tiene como antecedente superior a The Beatles. Su más reciente lanzamiento, el mini álbum THIS & THAT, debutó en lo más alto del ranking en agosto de 2026 y se mantuvo tres semanas entre los diez primeros.

Desde sus inicios, algo que caracterizó al grupo no fue únicamente la precisión en la coreografía ni el aspecto visual identificado con el K-pop, sino una particularidad poco frecuente en este rubro: que cada canción lleve la autoría de sus propios miembros. Así lo sintetizó Rolling Stone UK en un perfil de 2024, donde apuntó que el sonido de la agrupación “combina múltiples géneros, sobre todo trap-pop, hip-hop y música electrónica, y se traduce de manera excepcional del estudio al escenario”.

El nombre de esa fusión es 3RACHA: una subunidad de producción constituida por Bang Chan, Changbin y Han, quienes han escrito y compuesto la casi totalidad del repertorio del grupo desde el lanzamiento de su primer sencillo pre-debut, “Hellevator”.

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