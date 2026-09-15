La agencia Fitch Ratings confirma la calificación de Guatemala en BB+ con perspectiva estable

FOTO DE ARCHIVO.Fitch Ratings confirmó la calificación soberana de Guatemala en BB+ con perspectiva estable, a un escalón del grado de inversión. REUTERS/Reinhard Krause

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Fitch Ratings confirmó la calificación soberana de Guatemala en BB+, con perspectiva estable, una nota situada a un escalón del grado de inversión que refleja el crecimiento sostenido de la economía, sus indicadores fiscales y la posición externa del país. La decisión fue comunicada el 11 de septiembre por el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala.

Las reservas internacionales del Banco de Guatemala llegaron a USD 31,100 millones al cierre del tercer trimestre de 2025, frente a USD 24,400 millones registrados en diciembre de 2024.

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Ese respaldo externo, junto con los superávits recurrentes de cuenta corriente, fue considerado una protección ante eventuales choques internacionales.

La calificadora destacó que el déficit fiscal de 2025 se ubicó en 1.9% del PIB, por debajo del 3,8% proyectado inicialmente. La deuda pública, estimada en 27,2% del producto interno bruto, también quedó por debajo de la mediana de 54,1% correspondiente a los países con nota BB.

Un comunicado del Ministerio de Finanzas Públicas informa que Fitch Ratings confirmó la calificación crediticia de Guatemala en BB+ con perspectiva estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reformas legales y proyectos de infraestructura

El Gobierno impulsó reformas para elevar la inversión pública y ejecutar proyectos estratégicos de infraestructura mediante las leyes aprobadas sobre alianzas público-privadas e infraestructura prioritaria. Fitch Ratings también valoró los avances en materia de competencia y la aprobación de una legislación integral contra el lavado de dinero.

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La norma antilavado había sido identificada como una condición para facilitar el acceso de Guatemala al financiamiento internacional. Durante la revisión técnica, las autoridades expusieron además la Ley para la Facilitación del Cumplimiento en la Devolución de Impuestos y el proyecto de una nueva Ley de Contrataciones Públicas, orientada a mejorar la eficiencia y la transparencia del gasto estatal.

La confirmación de la nota siguió a una misión de la agencia realizada entre el 15 y el 17 de julio, cuando sus evaluadores revisaron los indicadores económicos y fiscales nacionales. El Ministerio de Finanzas Públicas recibió a la delegación y presentó los argumentos elaborados junto con sectores públicos y privados en la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País, conocida como Minapa.

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La viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, Patricia Joachín, definió aquella visita como un momento de “mucha esperanza” para mostrar la resiliencia y la solvencia del país. La funcionaria citó la evaluación del Fondo Monetario Internacional, que situó a Guatemala entre las economías con condiciones para atraer inversión extranjera y con una institucionalidad en proceso de fortalecimiento.

Hasta USD 3,000 millones del BID entre 2026 y 2028

El Banco Interamericano de Desarrollo prevé canalizar hasta USD 3,000 millones hacia Guatemala entre 2026 y 2028, con prioridad para energía, infraestructura y exportaciones. Su presidente, Ilan Goldfajn, había condicionado ese financiamiento a la aprobación de una ley de inversión, una norma de contratación pública y la legislación contra el lavado de dinero.

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Durante el encuentro con la misión de Fitch, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, vinculó esas reformas con una modernización institucional. “Seguimos empujando un cambio institucional que permita modernizar todas las instituciones, crear condiciones para un poder público que sea más ágil, más efectivo sin perder de vista la necesidad de que también sea transparente”, afirmó.

Una eventual mejora de la calificación dependerá de una mayor gobernabilidad, una reducción del riesgo político y reformas que impulsen el crecimiento. La agencia también mencionó la ejecución de obras públicas, mejores perspectivas de inversión y la continuidad de una política fiscal prudente como factores que podrían elevar la nota.

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El Fondo Monetario Internacional proyectó que el déficit fiscal guatemalteco se estabilizará cerca de 2,5% del PIB en el mediano plazo. El Ministerio de Finanzas Públicas indicó que mantendrá el diálogo con inversionistas, agencias calificadoras y organismos multilaterales junto con los integrantes de la Minapa, mientras impulsa nuevas reformas y políticas para fortalecer el perfil crediticio del país.