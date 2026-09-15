Guatemala

La agencia Fitch Ratings confirma la calificación de Guatemala en BB+ con perspectiva estable

El Ministerio de Finanzas Públicas informó que la decisión mantiene al país a un escalón del grado de inversión y se apoya en el avance económico, la disciplina presupuestaria y el respaldo externo

FOTO DE ARCHIVO.Fitch Ratings confirmó la calificación soberana de Guatemala en BB+ con perspectiva estable, a un escalón del grado de inversión. REUTERS/Reinhard Krause
FOTO DE ARCHIVO.Fitch Ratings confirmó la calificación soberana de Guatemala en BB+ con perspectiva estable, a un escalón del grado de inversión. REUTERS/Reinhard Krause
Guardar

Fitch Ratings confirmó la calificación soberana de Guatemala en BB+, con perspectiva estable, una nota situada a un escalón del grado de inversión que refleja el crecimiento sostenido de la economía, sus indicadores fiscales y la posición externa del país. La decisión fue comunicada el 11 de septiembre por el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala.

Las reservas internacionales del Banco de Guatemala llegaron a USD 31,100 millones al cierre del tercer trimestre de 2025, frente a USD 24,400 millones registrados en diciembre de 2024.

PUBLICIDAD

Ese respaldo externo, junto con los superávits recurrentes de cuenta corriente, fue considerado una protección ante eventuales choques internacionales.

La calificadora destacó que el déficit fiscal de 2025 se ubicó en 1.9% del PIB, por debajo del 3,8% proyectado inicialmente. La deuda pública, estimada en 27,2% del producto interno bruto, también quedó por debajo de la mediana de 54,1% correspondiente a los países con nota BB.

Comunicado oficial del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala con texto informativo sobre calificación crediticia y un código QR.
Un comunicado del Ministerio de Finanzas Públicas informa que Fitch Ratings confirmó la calificación crediticia de Guatemala en BB+ con perspectiva estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reformas legales y proyectos de infraestructura

El Gobierno impulsó reformas para elevar la inversión pública y ejecutar proyectos estratégicos de infraestructura mediante las leyes aprobadas sobre alianzas público-privadas e infraestructura prioritaria. Fitch Ratings también valoró los avances en materia de competencia y la aprobación de una legislación integral contra el lavado de dinero.

PUBLICIDAD

La norma antilavado había sido identificada como una condición para facilitar el acceso de Guatemala al financiamiento internacional. Durante la revisión técnica, las autoridades expusieron además la Ley para la Facilitación del Cumplimiento en la Devolución de Impuestos y el proyecto de una nueva Ley de Contrataciones Públicas, orientada a mejorar la eficiencia y la transparencia del gasto estatal.

La confirmación de la nota siguió a una misión de la agencia realizada entre el 15 y el 17 de julio, cuando sus evaluadores revisaron los indicadores económicos y fiscales nacionales. El Ministerio de Finanzas Públicas recibió a la delegación y presentó los argumentos elaborados junto con sectores públicos y privados en la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País, conocida como Minapa.

La viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, Patricia Joachín, definió aquella visita como un momento de “mucha esperanza” para mostrar la resiliencia y la solvencia del país. La funcionaria citó la evaluación del Fondo Monetario Internacional, que situó a Guatemala entre las economías con condiciones para atraer inversión extranjera y con una institucionalidad en proceso de fortalecimiento.

Hasta USD 3,000 millones del BID entre 2026 y 2028

El Banco Interamericano de Desarrollo prevé canalizar hasta USD 3,000 millones hacia Guatemala entre 2026 y 2028, con prioridad para energía, infraestructura y exportaciones. Su presidente, Ilan Goldfajn, había condicionado ese financiamiento a la aprobación de una ley de inversión, una norma de contratación pública y la legislación contra el lavado de dinero.

Durante el encuentro con la misión de Fitch, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, vinculó esas reformas con una modernización institucional. “Seguimos empujando un cambio institucional que permita modernizar todas las instituciones, crear condiciones para un poder público que sea más ágil, más efectivo sin perder de vista la necesidad de que también sea transparente”, afirmó.

Una eventual mejora de la calificación dependerá de una mayor gobernabilidad, una reducción del riesgo político y reformas que impulsen el crecimiento. La agencia también mencionó la ejecución de obras públicas, mejores perspectivas de inversión y la continuidad de una política fiscal prudente como factores que podrían elevar la nota.

El Fondo Monetario Internacional proyectó que el déficit fiscal guatemalteco se estabilizará cerca de 2,5% del PIB en el mediano plazo. El Ministerio de Finanzas Públicas indicó que mantendrá el diálogo con inversionistas, agencias calificadoras y organismos multilaterales junto con los integrantes de la Minapa, mientras impulsa nuevas reformas y políticas para fortalecer el perfil crediticio del país.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloFitch RatingsMinisterio de Finanzas PúblicasBanco de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala conmemora 205 años de la independencia: Hechos que marcan su historia

La conmemoración recordará la aprobación del documento firmado en 1821 en el Real Palacio, que rompió el vínculo con España y abrió un proceso soberano para cinco territorios centroamericanos

Guatemala conmemora 205 años de la independencia: Hechos que marcan su historia

El presidente Bernardo Arévalo queda último en la medición regional de imagen positiva

La encuesta de CB Global Data lo ubicó con 28.2% de respaldo y 67.3% de rechazo, en un contexto de cortes de rutas por el aumento de combustibles y un esquema oficial de valores de referencia

El presidente Bernardo Arévalo queda último en la medición regional de imagen positiva

El río Las Vacas aparece con una coloración roja en sectores de la Ciudad de Guatemala

El fenómeno fue observado el lunes 14 de septiembre de 2026 con mayor intensidad bajo el puente Belice y también en las zonas 5 y 6, según reportes vecinales y registros difundidos

El río Las Vacas aparece con una coloración roja en sectores de la Ciudad de Guatemala

La municipalidad de Ciudad Vieja multará a los hogares que desperdicien agua durante las antorchas

La comuna de Sacatepéquez iniciará controles por la sequía en Guatemala desde las 6:00 del 14 de septiembre y hasta la misma hora del 15, con inspecciones y registro fotográfico

La municipalidad de Ciudad Vieja multará a los hogares que desperdicien agua durante las antorchas

“Guatemala somos todos”: himno, cadetes, memoria de huracanes y dictaduras, el discurso de Bernardo Arévalo y la promesa de una transformación larga

Entre salvas de honor y música marcial, el presidente recordó heridas del pasado y habló de un país de muchos pueblos e idiomas. También apuntó a la justicia y a decisiones que, dijo, evitaron atajos

“Guatemala somos todos”: himno, cadetes, memoria de huracanes y dictaduras, el discurso de Bernardo Arévalo y la promesa de una transformación larga

TECNO

Oracle acumula 664.000 millones de dólares en pedidos y dispara las acciones de Dell y HPE

Oracle acumula 664.000 millones de dólares en pedidos y dispara las acciones de Dell y HPE

Perplexity tiene fallas de privacidad y contenido inapropiado, según reporte global sobre la plataforma de IA

Comprar iPhone 18 Pro y Pro Max: el robo que muchos hackers crearon para suplantar a Apple

Ver las Guerreras K-pop en 4K, 1080p o 720p: cuál es la velocidad recomendada en Netflix

Microsoft no podrá usar los datos de estudiantes para entrenar su inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

Zack Snyder reflexiona sobre '300' y responde a las críticas: "Una de las películas más gay jamás hechas"

Zack Snyder reflexiona sobre '300' y responde a las críticas: "Una de las películas más gay jamás hechas"

La fiscalía no pedirá la pena de muerte para el hijo de Rob Reiner por el asesinato de sus padres

HBO presenta a los nuevos fichajes de Harry Potter rumbo a La cámara secreta

Tom Cruise confiesa que no le teme a morir en una escena de riesgo: “Me gusta estar al borde de un precipicio”

“Empezaron a darme el reconocimiento que merezco”: Dave Franco habló sobre construir una carrera bajo la sombra de su hermano James

MUNDO

No es la erosión: por qué las estatuas del Antiguo Egipto tienen la nariz rota

No es la erosión: por qué las estatuas del Antiguo Egipto tienen la nariz rota

Arabia Saudita emite alertas generalizadas tras una semana de ataques

Un estado de EEUU pide reportar ciervos enfermos o muertos por una infección viral que puede causar la muerte en pocos días

Kallas pide a la Unión Europea elevar la presión sobre Putin ante la escalada contra Europa

La Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos calcula que la guerra con Irán costó USD 38.000 millones