La Noche de la Pizza y la Empanada: el mapa para encontrar descuentos de hasta 50% en todo el país

La Noche de la Pizza y la Empanada ofrecerá este martes desde las 19 descuentos en pizzas y promociones 3x2 en empanadas en locales de todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Miles de locales de todo el país ofrecerán desde las 19 de este martes descuentos en pizzas y empanadas por la 43ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada.

La jornada, organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), tendrá promociones de hasta 50% en pizzas y 3x2 en empanadas.

PUBLICIDAD

Cada comercio adherido definirá las condiciones de sus ofertas, que podrán aplicarse al consumo en el salón, al retiro en el local o al envío a domicilio. También quedará a criterio de cada establecimiento establecer los medios de pago habilitados.

El listado de pizzerías y casas de empanadas participantes se encuentra en el mapa interactivo de La Noche de la Pizza y la Empanada, donde se actualizan las promociones disponibles en cada punto del país.

PUBLICIDAD

Más de 1.500 comercios participan de la propuesta federal

La 43ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada es organizada por APYCE y contempla promociones de hasta 50% en pizzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria reúne a locales gastronómicos de las distintas provincias y la inscripción se mantiene sin costo para comercios que elaboren y vendan pizza o empanadas, sean o no socios de APYCE.

La entidad informó que en ediciones anteriores participaron más de 1.500 establecimientos y que varios de ellos registraron aumentos de facturación durante la jornada. Los negocios adheridos reciben además presencia en el mapa geolocalizado del evento.

PUBLICIDAD

La iniciativa se realiza cada año con el objetivo de concentrar promociones en una misma noche y facilitar que los consumidores ubiquen las opciones disponibles cerca de sus domicilios.

Más de 1.500 comercios participaron en ediciones anteriores de La Noche de la Pizza y la Empanada, según informó APYCE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La previa reunió 5.000 porciones frente al Obelisco

La actividad tuvo este lunes una antesala solidaria en la Plaza Astor Piazzolla, en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte, frente al Obelisco de Buenos Aires. Entre las 11 y las 15 se elaboraron en el día de ayer 5.000 porciones de pizza y empanadas para el público.

PUBLICIDAD

Para acceder a dos porciones de pizza o a dos empanadas, los asistentes pudieron adquirir un bono contribución de $2.000, hasta agotar el stock. Lo recaudado será destinado íntegramente a Exploradores Argentinos Don Bosco - Batallón 44, de San Justo.

La previa solidaria frente al Obelisco de Buenos Aires elaboró 5.000 porciones de pizza y empanadas para el público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción estuvo a cargo de 10 maestros pizzeros, 10 ayudantes y tres técnicos. El equipo trabajó con dos hornos eléctricos de cinta continua, montados en el camión autosustentable de 15 metros de APYCE.

PUBLICIDAD

Para la degustación se utilizaron 250 kilos de harina y otros 250 kilos de muzzarella, además de 65 kilos de salsa de tomate y 35 litros de aceite. La propuesta solidaria antecedió a la noche de promociones que se desarrolla este martes en todo el territorio argentino.