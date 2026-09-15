Costa Rica

Laura Fernández llama a romper las “cadenas” de la corrupción y la ineficiencia durante los 205 años de independencia de Costa Rica

La presidenta aseguró que el país enfrenta una nueva decisión histórica y sostuvo que la independencia también implica instituciones que funcionen, oportunidades para prosperar y seguridad para vivir sin miedo

Laura Fernández pronunció su discurso durante el acto oficial por los 205 años de independencia de Costa Rica en el Parque Nacional de San José. Crédito: Captura video Presidencia de la República
Laura Fernández pronunció su discurso durante el acto oficial por los 205 años de independencia de Costa Rica en el Parque Nacional de San José. Crédito: Captura video Presidencia de la República
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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, aprovechó este 15 de septiembre, durante la conmemoración de los 205 años de independencia, para lanzar un mensaje centrado en la necesidad de romper con lo que denominó las “cadenas invisibles” de la corrupción, la ineficiencia, el abandono, el miedo y la resignación.

Durante su discurso en el acto oficial realizado en el Parque Nacional de San José, la mandataria recurrió a la independencia de 1821 como punto de partida para plantear que, más de dos siglos después, Costa Rica enfrenta nuevos obstáculos que, a su juicio, limitan su desarrollo.

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“Nuestros antepasados rompieron las cadenas que nos ataban a un destino que otros decidieron por nosotros”, expresó Fernández, antes de asegurar que esa ruptura dejó al país no solo un territorio, sino también “la libertad y la responsabilidad de decidir qué país queríamos ser”.

La presidenta afirmó que actualmente existen otras cadenas, menos visibles, que durante años habrían mantenido al país atado “al abandono, a la corrupción, a la ineficiencia, al miedo y a la resignación”.

Según Fernández, esas condiciones hicieron creer a parte de la población que los cambios eran imposibles, que las instituciones no podían transformarse y que mantener la paz implicaba guardar silencio ante situaciones incorrectas.

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“Pero Costa Rica se despertó y ese despertar de la conciencia nacional lo estamos convirtiendo en resultados”, afirmó.

La mandataria rindió homenaje en el Monumento Nacional de Costa Rica. Crédito: Captura video Presidencia de la República
La mandataria rindió homenaje en el Monumento Nacional de Costa Rica. Crédito: Captura video Presidencia de la República

La mandataria defendió la gestión de su Gobierno y citó avances en áreas como educación, economía, infraestructura y seguridad. Mencionó los resultados de las pruebas PISA, las expectativas de crecimiento económico y las acciones policiales contra estructuras criminales como ejemplos de lo que describió como una nueva etapa para el país.

También aprovechó su intervención para responder al alcalde de San José, Diego Miranda, quien minutos antes había realizado críticas y peticiones al Ejecutivo durante su propio discurso.

“He escuchado con respeto al alcalde de San José. No comparto lo que dijo porque está lleno de desconocimiento, pero lo escucho con respeto”, señaló Fernández.

La presidenta insistió en que la independencia debe entenderse más allá de las celebraciones patrias y los actos protocolares.

“Hacer patria no es cortar cintas, no es repetir discursos vacíos. No es aferrarnos a ideologías añejas que nos quieren condenados a los mismos errores y al mismo subdesarrollo”, manifestó.

Fernández afirmó que hacer patria implica garantizar centros educativos dignos, ampliar oportunidades para las personas que históricamente han sido excluidas, mejorar el acceso a servicios de salud y generar empleo en las comunidades fuera de la Gran Área Metropolitana.

En materia de seguridad, señaló que defender la patria también significa proteger a los ciudadanos frente a la violencia y el crimen organizado.

“Hacer patria es también defender la vida y la tranquilidad de nuestros ciudadanos amenazadas por la violencia y el crimen”, dijo.

Uno de los momentos de mayor tono político de su mensaje llegó cuando se refirió al funcionamiento de las instituciones públicas y cuestionó a quienes, según ella, han utilizado la institucionalidad para proteger intereses particulares.

“Esta patria no pertenece a quienes durante años capturaron las instituciones para proteger sus privilegios y luego se rasgan las vestiduras por defender la institucionalidad que ellos mismos han deshonrado”, afirmó.

También dirigió críticas hacia instituciones que solicitan mayores recursos públicos sin que, según indicó, exista una rendición de cuentas proporcional.

“Tampoco pertenece a quienes exigen presupuestos millonarios, pero se niegan a rendir cuentas por los resultados que le dan a los costarricenses”, añadió.

Fernández sostuvo que “la patria le pertenece al pueblo de Costa Rica”, al que describió como trabajador, valiente y honrado, y afirmó que la ciudadanía actualmente demanda resultados, oportunidades y condiciones para prosperar.

La presidenta respondió durante su intervención al alcalde de San José, Diego Miranda, y dijo que no compartía sus afirmaciones porque estaban “llenas de desconocimiento”. Crédito: Captura video Presidencia de la República
La presidenta respondió durante su intervención al alcalde de San José, Diego Miranda, y dijo que no compartía sus afirmaciones porque estaban “llenas de desconocimiento”. Crédito: Captura video Presidencia de la República

La mandataria retomó además una afirmación realizada el día anterior en Cartago, al insistir en que el respeto a la división de poderes no debe convertirse, a su juicio, en un obstáculo para la coordinación entre instituciones.

“Respetamos profundamente la independencia de los poderes de la República, pero independencia no significa indiferencia, y autonomía no es una excusa para no hacer lo correcto por Costa Rica”, manifestó.

En la parte final del discurso, Fernández planteó que el país se encuentra nuevamente ante una decisión histórica.

“Podemos volver a las cadenas de siempre, al abandono, a la corrupción, a los ticos con corona, a la ineficiencia, al miedo y a la resignación o podemos escoger la libertad”, expresó.

La presidenta enumeró entonces lo que, desde su perspectiva, significa esa libertad en la Costa Rica actual: educar mejor, trabajar y prosperar, vivir sin miedo y contar con instituciones públicas que funcionen, respondan y se modernicen.

Además, defendió la necesidad de que el lugar de nacimiento de una persona no determine sus posibilidades de desarrollo, una afirmación que vinculó con sus propios orígenes.

“Y se los digo yo, que soy una orgullosa puntarenense”, expresó.

Fernández cerró su intervención exhortando a los costarricenses a asumir la responsabilidad que, según señaló, acompaña la libertad heredada hace 205 años.

“Dejemos atrás las cadenas que todavía nos atan. Construyamos juntos con valentía la Costa Rica de oportunidades y prosperidad que nuestros hijos merecen”, concluyó, antes de lanzar un llamado en defensa de la democracia, la justicia y la libertad.

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