Ventas de autos 0 km: el ranking que revela cuáles mejoraron su promedio y cuáles quedaron debajo de 2025

La Toyota Hilux tiene el mejor promedio y el Peugeot 208 subió un puesto superando a la Ford Territory.

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Ante un mercado automotor marcado por señales contradictorias entre quienes venden menos vehículos que el año pasado y quienes crecen en esa comparación habitual para medir los movimientos del mercado, el promedio mensual de ventas reordena la lectura del mercado de autos 0 km y evita distorsiones que confunden el diagnóstico.

Es cierto que las ventas están por debajo de las de 2025 y que en el acumulado de 8 meses se registra un 13,3% menos de patentamientos. Sin embargo, hay nuevos modelos y autos con tecnología de propulsión híbrida o eléctrica a los que les va bien, y la única manera de apreciarlo es mirar la “película completa” del año y no la cifra que resume el resultado al final del recorrido.

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Del mismo modo que el promedio permite aprobar o desaprobar el año en la escuela, en el mercado automotor se puede hacer una evaluación similar. Curiosamente, tomando los 10 autos más vendidos del mercado, hay cinco aprobados y cinco que están por debajo de su rendimiento 2025.

El promedio mensual modifica las posiciones

Con ocho meses computados, pero con varios autos que llegaron a las calles una vez iniciado 2026, tomar el promedio de ventas mensual cambia algunas posiciones del ranking de ventas de autos 0 km, dejando que caigan ciertos modelos que arrancaron fuerte el año pero luego se estancaron, mientras los autos nuevos empezaron a ganar terreno.

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El Toyota Yaris Cross está en el Top 10 por su promedio. Empezó a venderse recién en marzo de este año.

Incluso, sin entrar en el terreno de los híbridos y eléctricos de las nuevas marcas asiáticas, hay modelos nafteros que se lanzaron al mercado durante el primer semestre del año que tienen un promedio mensual mejor de lo que marcan los patentamientos totales, como el Toyota Yaris Cross, los Chevrolet Captiva y Sonic, el Renault Boreal o el Nissan Kait.

5 aprobados y 5 desaprobados

El vehículo con mejores números del año, naturalmente, es la pick up Toyota Hilux, que muestra un promedio de 2.642 unidades por mes. Y el resultado es sorprendente porque si se toma todo el año 2025 y se divide por 12, el número de Hilux es de 2.564 unidades. Esto marca que en lo que va de 2026, el promedio es un 3% superior al del año anterior.

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El segundo modelo con mejor promedio es el Fiat Cronos, que alcanza los 2.009 vehículos por mes. El año pasado, su promedio de 12 meses fue de 2.492, con lo que la caída es pronunciada y alcanza a fines de agosto a un 19,3%.

En tercer lugar está la pick up Ford Ranger con un promedio de 1.758 unidades por mes. En este caso nuevamente hay una caída de ventas, porque el promedio de todo 2025 fue de 2.081 unidades, es decir que está debajo de la marca de referencia en un 15,5%.

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El cuarto modelo es el Peugeot 208 con 1.753 autos por mes de promedio entre enero y agosto. El número también muestra un retroceso del 27,7% sobre la media mensual de 2025 que estaba en los 2.424 vehículos.

El Ford Territory es el modelo de mayor crecimiento interanual, pero en el promedio de ventas mensual cayó del cuarto al quinto puesto absoluto. (Ford Argentina)

La quinta posición es para la Ford Territory, con un promedio de 1.732 patentamientos mensuales. Aquí se da otro caso de suba interanual contra el promedio de 2025, que había sido de 1.170 autos, lo que implica un crecimiento de 48%.

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El sexto puesto corresponte a otra pickup mediana, la Volkswagen Amarok, que entre enero y agosto de este año vendió un promedio de 1.342 unidades, aunque con una fuerte caída respecto a la misma medición de todo 2025, en el que el promedio daba 1.967 matriculaciones. Así, la caída es de un 31,7%.

Séptimo aparece el Volkswagen Tera, que el año pasado recién empezó a sumar ventas en septiembre, por lo tanto, su volumen total de 2025 se divide por 4 y arroja un promedio mensual de 1.194 vehículos. Este año tiene una media mensual de 1.333 unidades, de modo tal que su crecimiento alcanza el 11,6%.

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El Volkswagen Tera es uno de los que mejoró su performance de este año en el promedio mensual.

La octava posición le pertenece al Toyota Yaris Cross, uno de los modelos nuevos de 2026, que no tiene comparación interanual para hacer, pero que, tomando marzo como primer mes de ventas, promedia las 1.247 unidades entre ese mes y agosto.

En noveno lugar está la Chevrolet Tracker con un promedio de ventas de 1.204 unidades en los 8 meses de 2026. La referencia con la media del año pasado arroja números negativos, ya que era de 1.470, por lo tanto, se percibe una caída de ventas del 18,1%.

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El top 10 de los autos con mejor promedio de ventas lo completa otro Chevrolet, el Onix, que este año tiene una media de 1.163 patentamientos mensuales y el año pasado tenía 1.141, lo que le permite mostrar un crecimiento leve de un 1,9%.

El Chevrolet Sonic es uno de los autos que más puestos sube en el ranking de ventas al cosiderar la cantidad de meses en el mercado. (Chevrolet Argentina)

Gracias al cómputo del promedio y no del acumulado anual, el Peugeot 208 intercambió lugares con el Ford Territory, entre el cuarto y quinto puesto, pero más atrás se aprecian diferencias.

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El Toyota Yaris pasó de esta undécimo absoluto al octavo, el BYD Atto 2 subió diez lugares del 35 al 25, Chevrolet Captiva pasó del puesto 41 al 38, el Nissan Kait subió del puesto 69 al 47, Renault Boreal del 63 al 49, y el Chevrolet Sonic subió del puesto 81 al 53, y es uno de los modelos en los que se apecia más la diferencia entre una comparación y otra.