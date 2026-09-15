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La contundente sentencia del Cholo Simeone para explicar por qué Messi debe ganar el Balón de Oro

El entrenador del Atlético de Madrid, que estuvo en el Mundial como espectador, respaldó al delantero del Inter Miami, que puede lograr su noveno galardón: “Lo merece, no hay ninguna duda”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no dejó dudas y eligió a Lionel Messi como el candidato número uno a ganar el Balón de Oro
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Diego Simeone fue contundente al dar su opinión sobre los candidatos a ganar el Balón de Oro, que se entregará el próximo lunes 26 de octubre en Londres. Al director técnico del Atlético de Madrid le preguntaron sobre el máximo favorito a quedarse con el premio y sin dudarlo eligió a Lionel Messi.

El entrenador argentino fue consultado en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana entre su equipo y Osasuna por la fecha 6 de La Liga acerca de quiénes creía que podrían ganar el Balón de Oro, teniendo en cuenta que el Cholo había indicado que el español Lamine Yamal y el francés Kylian Mbappé son los mejores futbolistas de la actualidad. “¿Quién crees que lo merece?“, le preguntaron. “Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene... ninguna duda: Messi”, sentenció el DT.

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Este martes, Lionel Messi, de 39 años, fue ubicado entre los cinco candidatos centrales a ganar Balón de Oro 2026 en la portada del prestigioso diario francés L’Équipe, que excluyó de esa composición a Rodri pese a que el mediocampista español integra la lista de 30 nominados y ganó el premio en 2024.

El Cholo Simeone afirmó que Lionel Messi es el máximo favorito a quedarse con el Balón de Oro 2026 (Europa Press)
El Cholo Simeone afirmó que Lionel Messi es el máximo favorito a quedarse con el Balón de Oro 2026 (Europa Press)

La portada, titulada “C’est leur projet”, cuya traducción es “Es su proyecto”, anticipó que las especulaciones aumentarán durante las próximas semanas. El copete sostuvo que “los clubes y los jugadores que sueñan con el trofeo entraron en campaña, cada uno a su manera”. Esto generó un debate en el programa español El Chiringuito y el periodista Aníbal Soria centró su reclamo en la exclusión Rodri: “Me da igual que ponga a Messi arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Falta Rodri, que yo no me puedo creer que L’Équipe haya sacado a Rodri de la ecuación”. Más allá de la polémica tapa, Rodri se encuentra entre los candidatos que comunicó la organización. El jugador del Barcelona había recibido el galardón en la pasada edición y además fue el mejor futbolista del Mundial 2026.

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Por su parte, Messi volvió a integrar la nómina de 30 aspirantes después de no haber sido considerado en la edición anterior. El delantero argentino juega actualmente en Inter Miami y posee el récord histórico del premio, con ocho estatuillas. Sus conquistas fueron en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. La presencia del argentino en la portada lo instaló entre los nombres destacados por el diario francés antes de la votación.

Retrato de Lionel Messi con camiseta rosa junto al trofeo dorado del Balón de Oro y texto con sus datos deportivos
Una gráfica sobre las candidaturas al Balón de Oro 2026 señala la nominación del delantero argentino Lionel Messi, futbolista del Inter Miami. (@ballondor)

De acuerdo con lo anunciado por la revista France Football el 8 de septiembre, estos son los aspirantes al Balón de Oro 2026. Ousmane Dembélé (PSG), Rodri (Manchester City/Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich) y Lamine Yamal (Barcelona), se encuentran entre los más destacados, al igual que el regreso de Lionel Messi, máximo ganador con 8.

Completan la lista de candidatos a adjudicarse esta distinción el inglés Jude Bellingham (Real Madrid), el español Pau Cubarsí (Barcelona), el español Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), el colombiano Luis Díaz (Bayern Munich), el portugués Bruno Fernandes (Manchester United), el noruego Erling Haaland (Manchester City), el brasileño Gabriel (Arsenal), el marroquí Achraf Hakimi (PSG), el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (PSG), el brasileño Marquinhos (PSG), el senegalés Sadio Mané (Al-Nassr), el argentino Lautaro Martínez (Inter), el portugués Nuno Mendes (PSG), el francés Michael Olise (Bayern Munich), el portugués Joao Neves (PSG), el ecuatoriano William Pacho (PSG), el mexicano Julián Quiñones (Al-Qadsiah), el inglés Declan Rice (Arsenal), el español Fabián Ruiz (Barcelona), el español Ferran Torres (Barcelona), el francés William Saliba (Arsenal), el francés Dayot Upamecano (Bayern Munich), el brasileño Vinícius Jr. (Real Madrid) y el portugués Vitinha (PSG).

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