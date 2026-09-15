La historia detrás de los amistosos de Argentina ante Burkina Faso y Benín: de la derrota en un Mundial a la “cuna del vudú”

Burkina Faso será uno de los rivales de Argentina en la próxima fecha FIFA (Créditos: Reuters/Stringer)

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La selección argentina ya palpita una nueva fecha FIFA porque volverá a jugar en el país después de su derrota en la final del Mundial 2026 ante España en los Estados Unidos, y lo hará contra tres rivales, aunque dos de ellos se destacaron por encima del restante Bolivia. Burkina Faso y Benín son equipos principiantes en la arena de este deporte, que estuvieron muy cerca de jugar la Copa del Mundo y ambos países de África Occidental tendrán la posibilidad de medirse ante la Scaloneta el 3 y 6 de octubre en el Estadio Monumental de Núñez, respectivamente.

Según los registros oficiales de la FIFA, los burkineses comenzaron a competir en el ámbito de las selecciones el 27 de diciembre de 1964. En ese entonces, jugaban bajo la denominación de República del Alto Volta y empataron 2-2 con Níger. Nunca jugaron un Mundial, aunque acariciaron la épica en las últimas Eliminatorias. Terminaron segundos en el Grupo A con 21 puntos, por detrás de Egipto (26, clasificó directo) en una zona compartida por Sierra Leona, Guinea-Bisáu, Etiopía y Yibuti. Se quedó afuera de los playoffs por solo un gol porque entraban los cuatro mejores segundos y finalizó quinto con las mismas unidades que Nigeria, pero con peor diferencia de gol.

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En el ámbito continental, disputó la Copa Africana de Naciones en 14 oportunidades, participó de las últimas tres ediciones y llegó al cuarto lugar en 2021, pero su mejor papel fue el subcampeonato de 2013, cuando perdió 1-0 ante Nigeria en Johannesburgo, Sudáfrica.

El país, cuya capital es Uagadugú, posee una población superior a las 24 millones de personas y limita con Malí, Níger, Benín, Togo, Ghana y Costa de Marfil, se volverá a ver las caras contra una selección a la que ya le ganó en una Copa del Mundo: venció 2-0 a Argentina en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub 17 de 2001 en Trinidad y Tobago.

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En la actualidad, se ubica en el 62° lugar del ranking FIFA y es la 12° en torno a su continente. Acumula tres partidos sin ganar contra Guinea-Bisáu (1-1), Rusia (0-3) y Bielorrusia (2-2), y su entrenador Amir Abdou, de 54 años, solo ganó en el primero de sus cuatro duelos al mando, también contra Guinea-Bisáu (5-0). Su principal figura es el extremo derecho Dango Ouattara, quien juega en el Brentford de Inglaterra, sumado al atacante Georgi Minoungou, quien le ganó la final de la Leagues Cup con Seattle Sounders al Inter Miami de Lionel Messi en 2025 y emigró al Colorado Rapids para esta temporada.

Benín perdió 4-0 ante Nigeria en la definición de las Eliminatorias Africanas y condenó sus aspiraciones de jugar el Mundial 2026 (Créditos: Reuters/Sodiq Adelakun)

Por otro lado, Benín tiene la particularidad de ser conocida como la “cuna del vudú”, según constó la BBC. Esta fuente aseguró que el culto es relacionado por muchos con la magia negra, pero en esta nación se trata de una religión oficial practicada casi por la mitad de la población.

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Posee como su capital a Porto-Novo, su población alcanza las 15 millones de personas, limita con Togo, Nigeria, Burkina Faso y Níger, y su historia con el fútbol de selecciones nació el 27 de enero de 1963 bajo la denominación de Reino de Dahomey: fue empate 1-1 ante Nigeria.

En las últimas Eliminatorias Africanas estuvo muy cerca de arañar la primera Copa del Mundo de su historia porque llegó a la última fecha como líder de su zona, pero cayó 4-0 ante Nigeria como visitante y terminó tercero con 17 puntos, mismas unidades que los nigerianos, pero con peor diferencia de gol y se quedó eliminada. Sudáfrica obtuvo el primer lugar.

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Benín participó de la Copa Africana de Naciones por primera vez en 2004 y acumula cinco presencias. Luego de tres eliminaciones en primera fase, alcanzó los cuartos de final en Egipto 2019, instancia en la que perdió 1-0 contra Senegal. Se ausentó de las próximas dos ediciones y volvió en Marruecos 2025, donde superó la ronda inicial y quedó afuera en octavos de final por 1-3 vs. Egipto.

El seleccionado africano se ubica en el 93.ª ubicación del ranking FIFA, tratándose del 20° entre los de su continente, y su mejor escalafón fue 59° en 2009 y 2010. El plantel dirigido por el experimentado Gernot Rohr, de 73 años, asumió a principios de 2023 y arrastra un triunfo frente a Guinea (1-0), un empate ante Níger (1-1) y un traspié contra Togo (1-5).

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Una de sus principales figuras es el delantero del Augsburgo de Alemania, Steve Mounie, mientras que su principal promesa es Michel Boni, un joven de 18 años que todavía no sumó minutos en la Primera del Brentford, pero ya tiene dos partidos con la Mayor del combinado nacional.