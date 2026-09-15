El Salvador

Entre bandas, bailes y trajes típicos: San Salvador vibró en los 205 años de Independencia

Con trajes típicos, el rugido de aviones militares y la marcha de miles de estudiantes, San Salvador albergó este 15 de septiembre el gran desfile cívico para conmemorar los 205 años de Independencia

Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El sol de septiembre, aunque tímido tras un velo de nubes, no logró enfriar el fervor que palpitaba en las calles de San Salvador. Este 15 de septiembre, El Salvador conmemora 205 años de vida independiente, transformando las avenidas de la capital en el escenario de una de las jornadas más memorables de los últimos tiempos.

La humedad se hacía sentir desde temprano, pero el calor que verdaderamente envolvía a los miles de asistentes era el del fervor patriótico que brotaba a lo largo del recorrido, conectando la majestuosa Plaza Divino Salvador del Mundo con el Parque Cuscatlán.

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La jornada cívica comenzó a las 8 de la mañana en esa misma plaza, convertida desde las primeras horas en un verdadero hervidero de actividad. En el instante en que las primeras notas musicales resonaron vibrantes y llenas de energía en el aire, el inicio del desfile quedó marcado oficialmente, encendiendo la emoción de la multitud.

Encabezando la marcha, la Escuela Nacional de Música El Salvador, junto a la imponente Banda El Salvador, con sus 1,000 integrantes, daban cátedra de talento y disciplina. Detrás de ellos, una marea de estudiantes de 15 centros educativos, un total de 2,400 jóvenes, se unía a la celebración, sus rostros iluminados por la emoción y el orgullo de representar a sus instituciones.

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Vive la emoción del desfile del 15 de septiembre. Este video captura la energía y el color de una de las bandas musicales más grandes, rodeada por el fervor cívico de los espectadores.

Entre la multitud, la Ministra de Educación, Karla Trigueros, desfilaba con una sonrisa en el rostro, saludando a los estudiantes y familias que se agolpaban a los lados de la calle. Su presencia, cercana y accesible, era un reflejo del espíritu de comunidad que impregnaba la celebración.

Las cachiporras, con sus atuendos coloridos y sus coreografías coordinadas, hacían vibrar a los presentes con cada movimiento. Los jóvenes, con sus instrumentos musicales, daban rienda suelta a su pasión, interpretando melodías que evocaban la historia y la cultura de El Salvador.

Entre los centros educativos que desfilaron con gran entusiasmo se encontraban el INFRAMEN, el INTI y el INCO, cada uno con su propia identidad y estilo. Sus bandas de paz, reconocidas por su masiva delegación y disciplina, eran de las más esperadas por la población.

El Complejo Educativo General Francisco Morazán, el Instituto Nacional Manuel José Arce y el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno Central también se destacaron por su presentación artística, cautivando al público con sus bailes y música.

Pero fue el Complejo Educativo Ignacio Pacheco Castro, del distrito de San Marcos, el que se robó la atención de todos. Con más de 100 estudiantes desfilando con atuendos de trajes típicos, realizaron diferentes bailes que evocaban las raíces culturales de El Salvador.

Con vistosos trajes azul y blanco, más de 100 estudiantes del Complejo Educativo Ignacio Pacheco Castro avanzan desde el monumento al Salvador del Mundo contagiando de ritmo folclórico a salvadoreños y turistas internacionales.

Sus movimientos, llenos de gracia y elegancia, despertaron los aplausos y la admiración de los capitalinos y de los visitantes de otros países que se encontraban presentes, como Costa Rica, Puerto Rico y Estados Unidos.

Un Homenaje a la tradición y la fuerza

Posteriormente, alrededor de las 9:30 am, el desfile militar marcó uno de los momentos centrales de la celebración. Elementos de la Fuerza Armada participaron en el recorrido con sus diferentes unidades y demostraciones, mostrando su preparación y capacidad para proteger al país.

Un show de quema de pólvora con los colores de la bandera de El Salvador, azul y blanco, iluminó el cielo nublado, mientras que helicópteros y aeronaves militares surcaban el aire, realizando maniobras que dejaban a todos sin aliento. La Fuerza Armada de El Salvador, encabezada por el ejército, también mostró a algunos caninos adiestrados que complementan las labores de seguridad.

Un detalle curioso y llamativo fue la presencia de tres perros robots que desfilaban junto al ejército, una muestra de la tecnología que se está incorporando a las labores de seguridad en el país sobre todo en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

La asistencia masiva de salvadoreños y visitantes internacionales marcó la jornada de celebración de los 205 años de Independencia.
La asistencia masiva de salvadoreños y visitantes internacionales marcó la jornada de celebración de los 205 años de Independencia.

Además, se mostraron vehículos militares de última generación, equipados con la más alta tecnología, para garantizar la seguridad de los salvadoreños. Al finalizar el desfile, los salvadoreños, con sus banderas en alto y sus corazones llenos de orgullo, se dispersaron por las calles de San Salvador, celebrando con alegría y entusiasmo este día tan especial.

La jornada de este 15 de septiembre concluyó con la dispersión de los asistentes, marcando el cierre de las actividades conmemorativas de la independencia en la capital.

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