Mudanza con menos compras: 7 recursos domésticos para embalar

Reutilizar maletas, diarios, bolsas, prendas, cajas y cartones de huevos permite proteger las pertenencias durante una mudanza, reducir gastos y mantener los objetos organizados desde el embalaje hasta el desembalaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mudanza puede encarecerse antes de que salga la primera caja. Reutilizar objetos que ya están en casa como materiales de embalaje permite proteger pertenencias, reducir compras y aprovechar recipientes que igualmente viajarán al nuevo destino.

La recomendación exige criterio: los objetos frágiles deben quedar inmovilizados, con material de protección en la base, laterales y parte superior de cada caja.

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Una guía de The Spruce, sitio especializado en limpieza y tareas domestidas, aconseja que el contenido no se desplace al inclinar el recipiente. Recuerda que las piezas delicadas necesitan una envoltura individual.

1. Las valijas concentran objetos de valor y artículos inmediatos

Las maletas pueden reservarse para documentos, artículos de higiene, objetos valiosos y productos necesarios al llegar, ya que su movilidad y fácil identificación permiten acceder rápidamente a lo esencial sin revisar todos los bultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las maletas pueden sustituir algunas cajas y, al contar con ruedas, facilitan el traslado entre la acera, el vehículo y vivienda. Conviene reservarlas para objetos valiosos, documentos, artículos de higiene, papel sanitario y otros elementos que se necesitarán apenas termine el traslado.

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Ese uso también ayuda a identificarlos sin revisar todos los bultos. Para evitar que el peso complique la movilidad, es preferible distribuir los objetos densos entre varias maletas. Dejar los artículos frágiles para recipientes que puedan rellenarse y cerrarse con seguridad.

2. Los diarios y revistas sirven para envolver y rellenar huecos

Los periódicos y revistas acumulados ayudan a envolver piezas delicadas y rellenar espacios vacíos dentro de las cajas, aunque conviene considerar que la tinta puede manchar algunas superficies y exigir una limpieza posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejemplares impresos acumulados pueden cumplir dos funciones: envolver platos, vasos u otros objetos delicados y ocupar espacios vacíos dentro de una caja. El papel arrugado forma una capa de amortiguación que limita los golpes entre piezas durante el transporte.

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Hay una precaución relevante: la tinta de diarios usados puede dejar marcas sobre el vidrio u otras superficies, por lo que será necesario limpiar los objetos después de desembalarlos. Para la vajilla, otra guía especializada recomienda colocar las piezas en posición vertical y rellenar los espacios libres para reducir el riesgo de roturas.

3. Las bolsas resistentes pueden transportar textiles y objetos ligeros

Las bolsas grandes permiten trasladar ropa, almohadas y mantas, además de aprovechar espacios irregulares, separar pertenencias por habitación y proteger ciertos objetos livianos cuando se rodean con prendas suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bolsas grandes y resistentes resultan útiles para ropa, almohadas, mantas y ropa de cama. Al ser flexibles, permiten aprovechar espacios irregulares y separar textiles por habitación o por persona antes de la mudanza.

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No son la primera opción para transportar objetos quebradizos. Sin embargo, taza o jarrón pueden viajar en ellas si se envuelven por separado, se rodean de prendas blandas y no quedan expuestos a movimientos ni a peso encima.

4. La ropa puede reemplazar parte del acolchado

Las camisetas, toallas, sábanas y calcetines pueden utilizarse como protección para vasos, recipientes y piezas de cerámica, siempre que cada artículo quede envuelto, separado y sujeto para evitar contactos durante el traslado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Camisetas, toallas, sábanas, calcetines y otras telas suaves pueden envolver recipientes de vidrio o cerámica. Una alternativa consiste en llenar los vasos con medias y cubrir el exterior con prendas o paños. Con el fin de proteger tanto el interior como los bordes.

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Esta práctica aprovecha materiales que de todos modos deben trasladarse. Los artículos han de quedar sujetos, sin contacto directo entre sí.

La recomendación coincide con consejos de especialistas recogidos por Better Homes & Gardens, que propone usar mantas, almohadas y prendas gruesas para estabilizar el contenido de las cajas.

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5. El film transparente mantiene ordenados los compartimentos

El film transparente permite asegurar cubiertos, bandejas y pequeños cajones sin desmontar su contenido, una solución práctica para conservar cada elemento en su sitio y agilizar la reorganización al llegar al nuevo hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los organizadores de cubiertos, pequeños cajones y bandejas pueden envolverse con film transparente antes de moverlos. Así, sus elementos permanecen en la misma posición y el proceso de volver a ordenarlos se simplifica al llegar.

La técnica funciona mejor con objetos pequeños que no puedan perforar el material. Antes de envolver, hay que comprobar que el compartimento esté seco, retirar piezas frágiles o sueltas y asegurar que no se abra durante el traslado.

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6. Las cajas viejas reducen la compra de nuevos recipientes

Las cajas recibidas con anterioridad pueden reutilizarse si están limpias, secas y firmes, siempre que se refuercen las bases, se distribuya bien el peso y se elija cada tamaño según el contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar con anticipación las cajas recibidas durante los meses previos permite reunir distintos tamaños sin adquirirlas para la mudanza. Antes de reutilizarlas, es necesario revisar que estén limpias, secas y sin roturas, sobre todo en la base y las esquinas.

Las cajas más resistentes son apropiadas para objetos frágiles; las grandes, para pertenencias livianas y voluminosas. Reforzar el fondo con cinta y evitar sobrecargarlas disminuye la posibilidad de que cedan al levantarlas.

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7. Cartones de huevos ayudan a separar piezas pequeñas

Los cartones de huevos funcionan como divisores para joyas, adornos y objetos pequeños, pero deben colocarse dentro de recipientes resistentes, acolchados y correctamente identificados para evitar que se aplasten durante la mudanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cartones de huevos pueden servir como separadores para joyas, adornos pequeños o elementos delicados de tamaño reducido. Cada cavidad permite mantener las piezas apartadas y localizarlas con mayor facilidad durante el desembalaje.

Su uso tiene límites: no reemplazan una caja firme ni protegen por sí solos artículos pesados o muy frágiles. Deben ir dentro de un recipiente mayor, acolchado y etiquetado, sin objetos que puedan aplastarlos. Una preparación ordenada, con los bultos identificados según su contenido y destino, ayuda a manipularlos con el cuidado que requieren.