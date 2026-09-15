Infobae fue distinguido por transformar la representación de la generación silver y darle visibilidad

THE SHIFT Forum reunió a referentes de empresas, organismos internacionales, academia y sector público (Adrián Escandar)

Guardar

Cuando la Argentina se encamina a tener más personas mayores de 60 años que menores de 10, la representación de ese cambio en los medios se vuelve parte de la discusión pública. En ese escenario, Infobae recibió una distinción en THE SHIFT Forum por su papel pionero en la transformación de la narrativa sobre la generación silver y la ampliación de su representación en los medios.

El reconocimiento fue entregado durante la quinta edición de THE SHIFT Forum, realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el concepto “El Gran Desajuste”. El encuentro reunió a referentes de empresas, organismos internacionales, académicos y funcionarios para abordar los efectos de la caída de la natalidad y el aumento de la longevidad sobre el empleo, la salud, las finanzas, el consumo y las políticas públicas.

PUBLICIDAD

La distinción puso el foco en el trabajo editorial de Infobae sobre las personas mayores de 50 años, un segmento que gana peso demográfico y económico, pero que durante años tuvo una presencia limitada o estereotipada en buena parte de la cobertura mediática.

Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, recibió la distinción durante THE SHIFT Forum, junto a Ignacio Viale

Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, recibió el premio y lo atribuyó al fundador y CEO, Daniel Hadad y al trabajo de la redacción. “Este premio es para el doctor Daniel Hadad, que lleva en su ADN y como una marca a fuego, dos cualidades propias del periodismo: la intuición y la curiosidad”, afirmó.

PUBLICIDAD

Blanco señaló que un grupo amplio de periodistas sigue esas premisas en la construcción de contenidos y agradeció a los organizadores del encuentro. “A los medios les interesa publicar hoy estos temas. Ya es una narrativa que tiene sentido propio y que tiene audiencias”, sostuvo. También subrayó la importancia de la formación y de consultar fuentes especializadas para abordar la longevidad, el envejecimiento y las transformaciones sociales asociadas.

Infobae fue reconocido por su cobertura sobre la generación silver y los cambios demográficos

La cofundadora y responsable regional para América Latina de THE SHIFT, Andrea Falcone, explicó que el reconocimiento se otorgó por el lugar que Infobae dio a una conversación que, según planteó, todavía era incipiente hace pocos años.

PUBLICIDAD

Andrea Falcone, cofundadora de THE SHIFT, destacó el papel pionero de Infobae en la conversación sobre longevidad

“Elegimos distinguir a dos organizaciones. Una es Infobae, por haber tomado la bandera pionera en esta conversación”, expresó Falcone. La referente destacó que hablar de la generación silver hace cuatro años resultaba novedoso dentro del ecosistema de medios.

“Lo que hicieron es empezar a combatir el edadismo y darles voz a estas personas, y contenido que estaban buscando, que son los mayores de 50 años”, señaló.

PUBLICIDAD

Annie Coleman, embajadora global del Stanford Longevity Center

La otra entidad reconocida fue Great Place to Work, por sus mediciones sobre empleabilidad e inclusión de personas mayores de 50 años dentro de las organizaciones. Falcone indicó que la Argentina fue el primer país en el que la entidad comenzó a relevar esa dimensión en el ámbito laboral.

El evento tuvo como eje la necesidad de ajustar instituciones y decisiones a una realidad demográfica distinta de la que predominó durante décadas. Entre los datos presentados, se destacó que los nacimientos en la Argentina cayeron 26,4% en apenas cinco años, una reducción que el foro ubicó como la más pronunciada de América Latina.

PUBLICIDAD

THE SHIFT distinguió a Infobae por ampliar la representación de las personas mayores de 50 años en los medios

También se proyectó que en 2036 el país tendrá más habitantes mayores de 60 años que menores de 10. A eso se suma el incremento de la expectativa de vida, que incorporó más de 30 años en menos de un siglo, y la presión que el envejecimiento poblacional puede generar sobre los sistemas previsionales y sanitarios.

Falcone definió el encuentro como una convocatoria a la acción dirigida, en especial, a quienes conducen empresas, gobiernos y organizaciones. “Toda la etapa de toma de conciencia ya pasó”, afirmó. Según explicó, todavía existe margen para adaptar infraestructuras, políticas y modelos de negocios, aunque consideró que la ventana de tiempo es limitada.

PUBLICIDAD

“Nos queda una década para preparar la infraestructura para adaptar nuestro país y las empresas al cambio demográfico, que significa menor natalidad y mayor longevidad”, planteó la responsable regional de THE SHIFT Forum. En su diagnóstico, el debate exige pensar a diez años como un criterio de planificación para los sectores público y privado.

Sebastián La Rosa participó del encuentro y destacó el valor de la información para prevenir enfermedades y preservar la autonomía

El foro abordó seis dimensiones de esa transformación, atravesadas por el impacto de la inteligencia artificial. Entre ellas, figuraron el trabajo, la salud, la educación, la integración entre generaciones, la gestión de las finanzas y el consumo.

PUBLICIDAD

Los datos presentados durante el encuentro reflejaron el alcance económico del fenómeno: el segmento de mayores de 50 años concentra el 40% del consumo mundial. A la vez, las trayectorias laborales podrían extenderse más de diez años como consecuencia de vidas más prolongadas, lo que plantea desafíos sobre capacitación, empleo y convivencia generacional en las compañías.

THE SHIFT se presenta como una plataforma de inteligencia demográfica que trabaja con empresas y organizaciones para anticipar los efectos de la longevidad en el talento, los mercados, la salud, las finanzas y la estrategia. En 2026, estableció una alianza regional con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para impulsar la resiliencia demográfica y promover una mayor participación del sector privado ante este escenario.

PUBLICIDAD

Sebastián La Rosa destacó el acceso a información para envejecer con mejor salud

El médico y divulgador Sebastián La Rosa analizó las nuevas estrategias para extender la vida saludable

El médico, profesor y divulgador argentino Sebastián La Rosa, especializado en longevidad y medicina integrativa, participó del foro y se refirió al cambio de perspectiva sobre la vejez, la prevención y la salud.

“Existe un cambio generacional con respecto a la longevidad, con respecto a la información que tenemos y con respecto a cómo vamos envejeciendo y cómo vamos a hacerlo en los próximos diez, 20, 30 años”, dijo La Rosa a Infobae.

El especialista consideró que el acceso a información permite diseñar estrategias más personalizadas para prevenir enfermedades, prolongar la vida saludable y sostener la autonomía. “A través de la información podemos tomar mejores decisiones”, remarcó.

Eduardo Nofuentes, cofundador de Neu21

La Rosa sostuvo que en la última década creció el conocimiento sobre los mecanismos vinculados con el envejecimiento, lo que también modificó hábitos y expectativas. “Somos la primera generación que sabe por qué envejece y que sabe qué hacer para frenar ese envejecimiento”, afirmó.

La distinción a Infobae se inscribió en ese debate sobre cómo contar una transformación que ya atraviesa a millones de personas. La cobertura de la generación silver busca incorporar sus demandas, experiencias y decisiones cotidianas a una agenda que excede la edad y alcanza al trabajo, la economía, la salud y la vida social.

*Fotos: Adrián Escandar