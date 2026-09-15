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Cómo darles una segunda vida a las fundas de almohada: 5 ideas simple

Con pocos materiales disponibles, es posible incorporar soluciones prácticas que evitan descartes innecesarios dentro del hogar

Ilustración en acuarela de dos manos colocando una funda de tela a rayas azules en una almohada.
Las fundas de almohada viejas conservan utilidad en distintas tareas del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una funda de almohada vieja y fuera de uso puede conservar utilidad en la casa. Sin embargo, existen 5 formas de reutilizarlas que permiten destinarlas a la limpieza, guardado de objetos, cuidado del cabello, descanso de mascotas y tareas de pintura.

La propuesta fue detallada por la profesional de limpieza Rhonda Wilson en un artículo publicado por el medio especializado en limpieza y tareas domésticas, The Spruce. Las alternativas parten de emplear la tela completa, sin necesidad de transformarla en paños más pequeños.

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1. Una funda ayuda a retirar polvo de las rejillas de ventilación

Una mano sostiene una funda de almohada de color azul sobre una rejilla metálica de ventilación en una pared de tono claro.
La tela permite retirar polvo de las ranuras de las rejillas de ventilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar los espacios estrechos de una rejilla de ventilación, Wilson recomienda seguir estos pasos:

  • Envolver un untador sin filo en una funda de almohada
  • Aplicar una pequeña cantidad del limpiador elegido sobre la tela
  • Pasar el utensilio envuelto por las ranuras de la rejilla

El recurso busca que el tejido alcance sectores a los que resulta difícil acceder con la mano. La funda funciona como capa entre el utensilio y la superficie, mientras que el cuchillo permite introducirla en los recovecos de la rejilla. La indicación se refiere a un cuchillo sin filo.

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2. Las fundas pueden cubrir bolsos para protegerlos del polvo

Manos de una persona cubriendo un bolso de color blanco y marrón con una funda verde sobre una mesa de mármol.
Las fundas limpias protegen los bolsos del polvo durante el almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción consiste en usar una funda limpia como bolsa de resguardo para bolsos de uso cotidiano o piezas que se desean conservar. Wilson aconseja introducir cada bolso en la funda y atar la abertura para limitar la entrada de suciedad.

Guardar bolsos dentro de fundas de almohada permite aprovechar una pieza textil que ya está disponible en el hogar. La recomendación se orienta a mantener esos objetos cubiertos cuando no se usan y a evitar que acumulen polvo durante el almacenamiento.

3. El algodón sirve para secar el cabello sin frotarlo

Mujer con camiseta blanca seca su cabello castaño y húmedo con una funda de almohada blanca frente al espejo de un baño.
El algodón contribuye a secar el cabello sin frotar la cutícula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fundas de algodón también pueden emplearse para secar el pelo. Wilson vinculó este uso con la práctica de utilizar una remera de ese material tras el lavado y señaló que el algodón resulta suave para la cutícula capilar.

La profesional indicó que este método puede ayudar a conservar la forma de los rizos o las ondas. En vez de desechar una funda antigua, se la puede reservar para ese fin, siempre que esté limpia. El secado con una funda de algodón es una de las cinco alternativas planteadas para reutilizarla en el hogar.

4. Toallas y mantas permiten armar una cama para perros

Una cesta con juguetes de colores para perros y una almohada amarilla con un hueso de plástico azul en el suelo de madera.
Una funda rellena con toallas o mantas funciona como cama para perros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una funda también puede convertirse en una cubierta rellena para que un perro se recueste. La propuesta de Wilson contempla estos materiales y pasos:

  • Colocar dentro toallas, una almohada vieja o una manta adicional
  • Rellenar la funda con esos textiles blandos que ya estén disponibles
  • Cerrar la abertura con un nudo o mediante costura

El resultado es una cama para perros hecha con una funda de almohada y textiles de la casa. La especialista plantea esta variante para quienes tienen mascotas que suelen descansar durante el día y buscan dar otro destino a una funda que ya no utilizan en la cama.

5. La tela funciona como colador para recuperar pintura vieja

Una bandeja verde con rodillo de pintura y un bote morado tapado con una tela amarilla y liga roja sobre una mesa de madera.
La tela actúa como filtro para separar restos secos de la pintura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinta idea está dirigida a la pintura que, con el paso del tiempo, conserva restos secos en el envase. Para usar la tela como filtro, Wilson propone:

  • Cubrir la abertura de la lata con una funda de almohada
  • Sujetar la tela con una banda elástica
  • Volcar el contenido para que la funda actúe como un filtro de malla fina

De acuerdo con la explicación recogida por The Spruce, la funda retiene los fragmentos secos de la pintura mientras deja pasar el material que se utilizará en trabajos de pintura o bricolaje. La alternativa permite reutilizar la tela como colador antes de continuar con el proyecto.

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