Cuba

Cubanos deberán tramitar un visado turístico para viajar a Tailandia

La decisión de las autoridades tailandesas también retiró la exención de visado a los ciudadanos de México, Colombia, Panamá y Uruguay

Los cubanos deberán tramitar un visado turístico para viajar a Tailandia tras la eliminación de la exención migratoria. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)
Los cubanos deberán tramitar un visado turístico para viajar a Tailandia tras la eliminación de la exención migratoria. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)
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Los cubanos deberán gestionar un visado turístico antes de viajar a Tailandia, luego que las autoridades del país asiático eliminaran la exención migratoria que les permitía ingresar sin ese trámite. La medida también alcanza a México, Colombia, Panamá y Uruguay, informó EFE.

El cambio reduce de 60 a 30 días la entrada sin visado para ciudadanos de 60 naciones, entre ellas España, Reino Unido, India, Estados Unidos y Japón. El anuncio se había realizado por primera vez a mediados de mayo, aunque su aplicación acumuló retrasos hasta ahora.

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El Ejecutivo tailandés argumentó que el endurecimiento responde a preocupaciones por un aparente aumento de abusos de las estancias sin visado y por la participación de algunos turistas en actividades laborales sin los permisos requeridos. La decisión siguió a una serie de casos publicados por medios locales durante los últimos meses.

Los ciudadanos de China y Rusia ya estaban limitados a una permanencia de 30 días debido a acuerdos bilaterales previos. Por ese motivo, la actualización de las normas no modifica las condiciones de ingreso para los viajeros de esos dos países.

El nuevo régimen revierte parte de la flexibilización aprobada en 2024

Desde junio de 2024, Tailandia permitía a ciudadanos de 93 países permanecer hasta 60 días sin visado. Esa política buscaba impulsar el turismo, uno de los motores de la segunda economía del Sudeste Asiático, después de la caída de llegadas internacionales provocada por la pandemia de covid-19.

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Tailandia también retiró la entrada sin visado para ciudadanos de México, Colombia, Panamá y Uruguay. (Foto: cortesía)
Tailandia también retiró la entrada sin visado para ciudadanos de México, Colombia, Panamá y Uruguay. (Foto: cortesía)

Con la reforma, una parte de esas nacionalidades conservará la exención por un máximo de un mes, mientras que otras 33 ya no podrán entrar al país sin solicitar una autorización. La información difundida no especificó qué motivos llevaron a excluir a cada uno de los países afectados.

La agencia EFE indicó que Argentina, Brasil, Chile y Perú no están incluidos en la modificación. Los ciudadanos de esas cuatro naciones mantienen la exención de visado turístico por un período máximo de 90 días, amparados por acuerdos bilaterales.

El nuevo marco migratorio establece condiciones distintas para los viajeros latinoamericanos según los convenios vigentes con Bangkok. Los pasaportes de los cuatro países sudamericanos mantendrán el régimen especial que ya tenían antes de la revisión.

Tailandia combina el ajuste migratorio con controles sobre extranjeros

El país recibió 20.1 millones de visitantes extranjeros entre enero y finales de agosto, de acuerdo con datos del Ministerio de Turismo. Esa cifra representó una caída interanual de más del 3%.

Tailandia figura entre los principales destinos turísticos de Asia. Sus playas tropicales, parques naturales con elefantes, templos y oferta de ocio nocturno forman parte de l

Tailandia recibió 20,1 millones de visitantes extranjeros entre enero y finales de agosto y sumó nuevas reglas para deportar a extranjeros que infrinjan la ley. (EFE/EPA/Rungroj Yongrit)
Tailandia recibió 20,1 millones de visitantes extranjeros entre enero y finales de agosto y sumó nuevas reglas para deportar a extranjeros que infrinjan la ley. (EFE/EPA/Rungroj Yongrit)

os atractivos que sostienen la llegada de viajeros internacionales.

Antes de la crisis sanitaria mundial, el país alcanzó su máximo de visitantes en 2019, con casi 40 millones de turistas. Durante 2025, recibió casi 33 millones.

La flexibilización de las entradas aprobada dos años atrás había buscado recuperar ese flujo. El cambio actual reduce el plazo de permanencia para decenas de nacionalidades y exige visado a quienes perdieron el beneficio de acceso libre.

El Gobierno de Bangkok también aplica desde finales de agosto una regulación destinada a agilizar las deportaciones de extranjeros que infrinjan la ley o alteren el orden público. Esa disposición se incorpora al endurecimiento de las normas de ingreso para visitantes internacionales.

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