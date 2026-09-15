Del histórico triunfo de Matthew Rhys a los chistes fallidos de Mariska Hargitay: los mejores y peores momentos de los Emmy 2026

Jean Smart posa con el premio a la mejor actriz protagonista en una serie de comedia por "Hacks" durante la 78ª edición de los Premios Emmy en Los Ángeles, California, EEUU, el 14 de septiembre de 2026 (REUTERS/Mike Blake)

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Este año, la Academia de Televisión trasladó algunos premios fuera de la ceremonia principal para dejar espacio a más sketches, actuaciones musicales y otros elementos de entretenimiento aparente en la transmisión televisiva.

Quizás deba reconsiderar esa estrategia el martes después de ver lo que hicieron los productores con ese tiempo extra. La estrella de “SVU”, Mariska Hargitay, una elección sorpresiva para presentar el programa, se mostró dispuesta y entusiasta, pero el material que los guionistas le impusieron resultó insípido, cuando no directamente vergonzoso.

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La entrega de premios fue más entretenida, con intérpretes carismáticos como Jean Smart, Allison Janney y Matthew Rhys haciendo historia en los Emmy, y Stephen Colbert despidiéndose con elegancia. La divertida serie debutante de Apple TV, la comedia de terror “Widow’s Bay”, casi arrasó en la categoría de comedia.

Quizás el año que viene los Emmy nos den más, eh, ¿Emmys? Aquí están algunos de los mejores y peores momentos de la noche.

JEREMY EGNER

La mejor tendencia demográfica: Actrices veteranas en plena forma

Allison Janney ganó su octavo premio Emmy por “The Diplomat”, igualando un récord (REUTERS/Mike Blake)

Se esperaba que Jean Smart hiciera historia en los Emmy. Y así fue. Su premio, por la quinta y última temporada de “Hacks”, la igualó con Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman como la actriz con más premios Emmy en horario estelar, con ocho cada una. Además, su racha, un premio por cada año de “Hacks”, estableció otro récord.

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Pero quizás la mayor sorpresa de la noche fue el premio a Mejor Actriz de Reparto para Allison Janney por “The Diplomat”. Con ese galardón, Janney sumó ocho premios de actuación, igualando a los demás. Incluso ella pareció sorprendida.

“Tengo que decirles que esto no era para nada lo que había planeado para esta categoría, y estoy muy sorprendida y muy, muy agradecida de estar aquí”, dijo.

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Smart tiene 75 años. Janney tiene 66. Fueron pioneras en un año excepcional para las mujeres mayores de 40 años, con premios de actuación para Linda Cardellini (por “DTF St. Louis”), Sally Field (“Remarkably Bright Creatures”), Rhea Seehorn (“Pluribus”) y Betty Gilpin y Kate O’Flynn (ambas por “Widow’s Bay”). Shailene Woodley, quien ganó un premio a la mejor actriz invitada por “Paradise”, fue a los 34 años la mujer más joven en ganar un Emmy de actuación este año.

“¡Qué aventura ha sido esta!“, dijo Smart mientras sostenía su trofeo. Qué dulce saber que la aventura puede durar tanto.

ALEXIS SOLOSKI

La mejor recompensa tardía: justicia para Rhea Seehorn

Rhea Seehorn ganó su primer premio Emmy a la mejor actriz protagonista por “Pluribus” (REUTERS/Mike Blake)

¿Qué tuvo que hacer Rhea Seehorn para ganar un Emmy a la mejor actriz de drama? Pues resulta que prácticamente de todo.

Eso fue precisamente lo que Seehorn, injustamente rechazada para “Better Call Saul”, hizo en “Pluribus”. Su papel protagónico, como la mujer más infeliz del planeta y una de las pocas que sobrevivió a una invasión alienígena que fusionó a la humanidad en una inquietante mente colmena, la obligó a cargar con el peso de la serie. A menudo, se trataba de una actuación en solitario, a veces con un estilo propio del cine mudo, y con frecuencia, una de las interpretaciones cómicas más brillantes de la temporada.

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“Prácticamente tuvo que convertirse en la última mujer en la Tierra en ganar, pero afortunadamente solo interpretó ese papel en la televisión”.

JAMES PONIEWOZIK

La tendencia más sorprendente de los Emmy: la originalidad

Miembros de la serie 'DTF St. Louis' en la ceremonia de los Premios Emmy (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

Como crítico, dedico gran parte de mi vida profesional a describir series nuevas. Pero a veces, el mayor elogio que puedo dar es decir: “No puedo explicar del todo de qué trata esta serie, pero tienes que verla”. Si consigues una de estas temporadas, es una buena experiencia, y esta tercera temporada recibió una nominación al Emmy.

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“Widow’s Bay” combinó terror y comedia, una mezcla que la televisión ha intentado en ocasiones, pero sin lograr transmitir el mismo efecto tanto en el miedo como en la risa. “Pluribus” fue inquietante y cómica de una manera completamente distinta, transformando la premisa de una invasión alienígena de ladrones de mentes en una investigación filosófica sobre la necesidad de la infelicidad para la condición humana. (Además de, quizás, una parábola involuntaria pero acertada sobre la IA). Y “DTF St. Louis” fue una operación encubierta, que llegó como lo que parecía un misterio de asesinato suburbano con tintes sexuales y se convirtió en un dulce estudio del amor platónico, la melancolía conyugal y la soledad masculina.

Cada una de estas series surgió de una idea brillante en la mente de un guionista, por lo que fue gratificante que cada una ganara un Emmy al mejor guion.

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JAMES PONIEWOZIK

Mejor jugada doble: Matthew Rhys

Matthew Rhys posa con el premio al mejor actor protagonista en una serie de comedia por "La maldición de Widow's Bay" y el premio al mejor actor protagonista en una miniseria, antológica o película por "La bestia en mí" (REUTERS/Mike Blake)

Después de todo, Matthew Rhys es una bestia.

Rhys hizo historia el lunes al convertirse en la primera persona en ganar dos premios Emmy como actor principal en una misma noche. Se llevó los galardones por la miniserie de suspense criminal de Netflix “The Beast in Me” y por la exitosa comedia de terror de Apple TV “Widow’s Bay”.

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Estos triunfos le otorgaron una tripleta histórica: es la única persona que ha ganado premios Emmy como mejor actor en las categorías de drama, comedia y miniserie. Sentó las bases de su hazaña en 2018, cuando ganó la estatuilla de drama por su papel de agente encubierto de la KGB en “The Americans”.

“Esto es una verdadera sorpresa, sobre todo por el calibre y la compañía de los actores en esta categoría”, dijo Rhys al aceptar su premio por “The Beast in Me”, que obtuvo nueve nominaciones y coprotagonizada por Claire Danes.

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Rhys interpretó al alcalde de una comunidad isleña embrujada en “Widow’s Bay”, serie que ganó 14 premios Emmy, incluyendo el de mejor comedia. En su discurso, Rhys agradeció a la creadora de la serie, Katie Dippold, y expresó su gratitud a su familia.

“‘Mis padres me lanzaron a un escenario desde muy pequeño”, dijo. “Mi hermana, que está aquí esta noche, resulta que siempre fue la mente maestra del grupo. Gracias por todos los sabios consejos y por escuchar con tanta paciencia”.

MALIA MENDEZ

La peor contratación fuera de lo común: Mariska Hargitay

Mariska Hargitay, una elección poco convencional para presentar la ceremonia de los Emmy este año, no se vio favorecida por el guion lleno de chistes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Normalmente, los Emmy contratan a un comediante o presentador de programas nocturnos como maestro de ceremonias. Este año, la ceremonia reclutó a Mariska Hargitay, una reconocida actriz dramática y protagonista de la exitosa serie de NBC “Law & Order: Special Victims Unit”. Quizás alguien debería hablar con Recursos Humanos.

El año pasado , la iniciativa benéfica de Nate Bargatze fracasó estrepitosamente. De alguna manera, la propuesta de este año fue aún peor. ¿Las víctimas? Todos los que lo veían desde casa. ¿Especial? En el peor sentido de la palabra.

Hargitay, con la ayuda de un guion de chistes bastante flojos (el nombre real de Dick Wolf: Richard Penis), fracasó estrepitosamente. Una secuencia inicial, con un cameo de un Jalen Brunson agarrando un vapor, se convirtió en una parodia musical con la melodía de “I Love Rock ‘n’ Roll”. A esto le siguió un sketch forzado sobre primeros trabajos, y luego una interminable parodia de “SVU” con una aparición misteriosa de Taylor Swift y su gato. Le siguió una segunda parodia musical, con la melodía de “Goodbye Stranger”. ¿Los Emmy relegaron los premios a mejor actor invitado a una noche anterior por su participación en “Juego de Tronos”?

Hargitay es una estrella de la televisión, pero su personaje, Olivia Benson, la habría castigado duramente por esto. — ALEXIS SOLOSKI

El mejor adelanto: la presentación del premio de John Mulaney

Como parte de la presentación de su premio, John Mulaney llevó un libro del actor de "Los Soprano", Frank Vincent, titulado "Guía para hombres sobre cómo ser un hombre de verdad" (REUTERS/Mario Anzuoni)

El humorista John Mulaney animó la retransmisión cuando aprovechó su introducción para el premio al mejor actor de drama para hacer chistes mordaces sobre la historia de discriminación de género en Hollywood.

“Esta es la mejor parte de la noche”, dijo Mulaney. “El premio al mejor actor en un drama es para los chicos. ¡Por fin algo para ellos!”.

Incluso llegó con un accesorio, sacando a relucir un ejemplar del libro de 2006 del actor de “Los Soprano”, Frank Vincent, “Guía para hombres sobre cómo ser un hombre de verdad”. (Fragmento: “Si no trata a todos a su alrededor con respeto y clase, no es un hombre de verdad. Es solo un cretino con un buen traje”).

Su número provocó sonoras carcajadas entre el público, aunque el chiste que quizás generó más risas fue censurado. Los espectadores podrían preguntarse, con razón: ¿Podrá presentar la ceremonia el año que viene?

SARAH BAHR

El mejor homenaje: Reba McEntire rindiendo tributo a Dolly Parton

Reba McEntire rindió homenaje a su amiga Dolly Parton interpretando una de sus canciones, "Appalachian Memories" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Como era de esperar, Dolly Parton, fallecida en agosto , formó parte de un emotivo segmento In Memoriam que incluyó extensos homenajes a Rob Reiner y Catherine O’Hara, así como tributos a Tim Curry, Hayden Panettiere, Bob Mackie y otras figuras destacadas de Hollywood. (Pero no a Robert Redford , Diane Keaton ni Chuck Norris).

Pero Parton también recibió un emotivo homenaje de Reba McEntire, otra querida superestrella de la música country, con quien compartió una amistad de décadas que duró hasta el momento, durante la cual cantaron y actuaron juntas en varias ocasiones. McEntire interpretó una de las canciones de Parton, “Appalachian Memories”, una balada sobre la herencia cultural de la región.

Sally Field, una de las coprotagonistas de Parton en “Magnolias de acero”, abrió el segmento compartiendo cuánto adoraba a la icónica cantante country, a quien describió como no solo auténtica y comprensiva, sino también “hilarantemente divertida”. Luego, McEntire subió al escenario con una banda completa y cantó mientras imágenes de los Montes Apalaches y de Parton se proyectaban tras ella.

Terminó la canción diciendo: “Te amo, Dolly”.

DERRICK BRYSON TAYLOR

La peor gestión del tiempo: el ritmo

Woody Harrelson, a la izquierda, y Matthew McConaughey mataron el tiempo antes de la entrega del último premio de la noche promocionando su nuevo programa (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los productores de los premios Emmy de este año estaban decididos a que la gala se celebrara a tiempo, tanto que relegaron varios premios a ceremonias secundarias celebradas con anterioridad.

¿Qué espacio dejó eso? Un montón de sketches torpes y parodias musicales lamentables, y todo condujo a un cierre que... se prolongó... interminablemente, ya que el programa pareció quedarse sin premios mucho antes de que se acabara el tiempo.

El momento culminante llegó cuando los presentadores finales, Woody Harrelson y Matthew McConaughey, ofrecieron una explicación divagante de la premisa de su nueva comedia de Apple, “Brothers”. En un momento dado, McConaughey dijo que les habían pedido que alargaran su discurso porque el programa se estaba quedando corto.

Casi me gustaría disculparme con todas las ceremonias de premios de las que me he quejado por ser demasiado largas.

JAMES PONIEWOZIK

La mejor despedida: ‘The Late Show With Stephen Colbert’

Stephen Colbert aceptó el premio Emmy a la mejor serie de variedades por la última temporada de su programa (REUTERS/Mike Blake)

Como broche de oro, “The Late Show With Stephen Colbert” se alzó con el premio Emmy a la mejor serie de variedades tras finalizar su emisión en mayo .

“Muchísimas gracias en nombre de las más de 200 personas que se volcaron en este programa durante 11 años para intentar hacer el mejor programa posible para ustedes”, dijo Colbert al aceptar el premio.

“The Late Show”, que también ganó el año pasado, se impuso a una nutrida competencia que incluía a “The Daily Show”, “Jimmy Kimmel Live!”, “Last Week Tonight With John Oliver” y “Saturday Night Live”.

CBS declaró que había cancelado “The Late Show” por motivos financieros y que el programa estaba perdiendo decenas de millones de dólares al año debido a la drástica disminución de la publicidad en la televisión nocturna. Muchos sospechaban que también había intereses políticos de por medio. Paramount, la empresa matriz de CBS, estaba ultimando una fusión multimillonaria con el estudio cinematográfico Skydance en aquel momento. El presidente Trump era frecuentemente criticado en el programa, y ​​el acuerdo requería la aprobación de su administración para poder llevarse a cabo.

Colbert generalmente se ha negado a lamentarse de su situación o a criticar abiertamente a Paramount. En el escenario de los Emmy, mostró una elegancia y modestia similares.

“Esperamos que hayan disfrutado del espectáculo”, dijo. “Nos lo pasamos muy bien haciéndolo para ustedes. Eso es todo. Gracias.”

JONATHAN ABRAMS

Fuente: The New York Times