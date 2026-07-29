Altos mandos de la Policía y bomberos: quiénes eran las siete personas que murieron en el accidente del helicóptero en San Juan

Equipos de rescate recorrieron kilómetros a pie para alcanzar el lugar donde fue hallado el helicóptero en Valle Fértil

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El trágico accidente del helicóptero ocurrido este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil de la provincia de San Juan, dejó un saldo de siete fallecidos que viajaban rumbo a La Rioja para combatir los incendios forestales registrados en la zona de Chilecito.

La aeronave, un Bell 412EP con matrícula LV-KGR, había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias para brindar una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y, posteriormente, dirigirse a la provincia de La Rioja, donde se desarrollan tareas para combatir los incendios forestales en la zona de Chilecito.

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Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el helicóptero perdió contacto a las 10:26. A partir de ese momento, se activó un amplio operativo de búsqueda y rescate en una de las áreas más inhóspitas del parque.

La aeronave, operada por la empresa JasFly S.A., había partido desde la ciudad de San Juan con personal especializado y funcionarios que se trasladaban hacia Valle Fértil para una instancia de formación y coordinación en materia de emergencias. Tras la pérdida de contacto y la confirmación de que la aeronave no había arribado a destino, se desplegó un dispositivo con equipos de rescate, efectivos de la Policía provincial, personal de Protección Civil, Gendarmería Nacional y brigadistas, todos abocados a hallar el punto exacto del siniestro.

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El operativo no estuvo exento de dificultades: el acceso al lugar es particularmente complejo y exigió que los rescatistas avanzaran en cuatriciclos y a pie durante varios kilómetros.

La localización de la aeronave fue posible gracias a la intervención de otra tripulación aérea que, al sobrevolar el área, divisó los restos del helicóptero unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, en el sector norte del área protegida. Según el director del parque, Juan Pablo Teja Godoy, la llegada del helicóptero estaba programada para la mañana y la alarma se activó cuando se recibió una alerta de una de las aeronaves que participaban de la jornada. “De repente nos llamaron diciendo que había una alerta de uno de los helicópteros que venían a hacer las maniobras porque había caído en la parte norte del Parque Ischigualasto”, afirmó Teja Godoy a Radio Sarmiento.

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Quiénes eran los ocupantes del helicóptero

Marcelo Videla

Marcelo Videla

Subjefe de la Policía de San Juan, contaba con más de treinta años de experiencia en la fuerza de seguridad provincial. Nacido en Chimbas, se desempeñó en diversas comisarías de la provincia y ocupó cargos clave como la Subsecretaría de Control de Gestión y la Tesorería de la Policía, áreas que demandan alto nivel de responsabilidad y manejo de recursos.

Fue designado como subjefe de la fuerza en marzo de 2026, una posición para la que fue elegido por su trayectoria y confianza dentro de la estructura policial. Videla había trabajado en la Comisaría 24° de Rawson, la 3° de Trinidad, la 13° de Rivadavia, la 28° de Rivadavia, la 16° de Calingasta y la 18° de Albardón, entre otras.

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A lo largo de los años, integró divisiones como Seguridad Personal y la Brigada de Investigaciones, además de colaborar con la brigada policial de la UFI Delitos Especiales del Poder Judicial de San Juan. Su rol en la administración policial y su vínculo con la Jefatura lo convirtieron en una figura central para la gestión operativa y administrativa de la policía local.

Rubén Castro

Rubén Castro

Era jefe de Bomberos de la Policía de San Juan. De origen jachallero, Castro fue máxima autoridad del Destacamento N°2 de Bomberos en Jáchal antes de asumir la jefatura provincial. Su carrera dentro del cuerpo de bomberos incluyó la dirección de operativos de emergencia y la coordinación de capacitaciones especializadas en respuesta a siniestros y catástrofes.

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Como jefe del cuerpo, lideraba la estructura de bomberos en la provincia, siendo responsable de la planificación y ejecución de tareas de rescate, control de incendios y acciones de protección civil.

Carlos Heredia

Carlos Heredia

Ocupaba el cargo de director de Protección Civil de San Juan desde febrero de 2023, luego de una extensa carrera de 30 años en la Policía provincial, en la que llegó a ser jefe de Bomberos. Tras su retiro de la fuerza de seguridad en diciembre de 2022, Heredia asumió su cargo en el área encargada de coordinar la respuesta ante emergencias y catástrofes en la provincia.

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Su experiencia y conocimiento en la gestión de crisis lo posicionaron al frente de un área clave dentro del sistema de seguridad sanjuanino, brindando soporte en situaciones de emergencia y desastres naturales.

Jorge Carbajal

Jorge Carbajal

Era subjefe de Bomberos de la Policía de San Juan. Integraba el equipo de mando junto a Rubén Castro y participaba activamente en la coordinación de operativos y capacitaciones. Su labor incluía el diseño y la implementación de estrategias de respuesta ante incendios y emergencias, así como la formación de personal especializado.

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Andrés Bosch

Andrés Bosch

Se desempeñaba como coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Bosch, oriundo de Córdoba, asumió la coordinación de la Región Centro del SNMF en febrero de 2024, tras la propuesta del Ministerio del Interior.

Especialista e instructor en incendios forestales, tenía bajo su responsabilidad la logística y la coordinación de medios aéreos en la lucha contra el fuego, abarcando provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Su función era clave para el despliegue de recursos y la planificación de acciones contra incendios forestales a nivel nacional.

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Rodrigo Aimetta

Rodrigo Aimetta

También cordobés, era jefe de la Brigada Nacional NEA del Servicio Nacional de Manejo del Fuego e instructor técnico responsable de la capacitación sobre incendios forestales. Su papel en el viaje era dictar módulos teóricos y prácticos de adiestramiento en combate de incendios con apoyo aéreo, dirigidos al personal de seguridad y bomberos de San Juan.

Aimetta era reconocido por su labor en la formación de brigadistas y en la coordinación de operativos complejos en distintas regiones del país.

Matías Valenzuela

Matías Valenzuela

Era el piloto de la empresa JasFly S.A., oriundo de Buenos Aires. Tenía a su cargo el comando de la aeronave siniestrada, un Bell 412EP matriculado LV-KGR, propiedad de la firma contratada de manera tercerizada por el Estado para el combate de incendios. Valenzuela era responsable de la operación y traslado del equipo en el marco de la capacitación y las tareas de apoyo aéreo.

Las identidades y trayectorias de los ocupantes del helicóptero reflejan el compromiso y la experiencia de quienes estaban al frente de la gestión de emergencias y seguridad en la provincia y el país. El accidente representó una pérdida significativa para los equipos de respuesta y coordinación frente a catástrofes, en un contexto de fortalecimiento de las capacidades para el combate de incendios forestales.