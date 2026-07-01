Vacaciones de invierno: cuánto cuesta viajar a los destinos más buscados y qué opciones ganan terreno

Bariloche volvió a encabezar las preferencias para las vacaciones de invierno, con paquetes familiares que superaron los $5,2 millones en avión para siete noches

Con el comienzo del receso escolar de invierno 2026, que en la Argentina se extenderá entre el 6 y el 31 de julio según la provincia, miles de familias comenzaron a definir sus planes para aprovechar unos días de descanso. En ese escenario, el presupuesto volvió a convertirse en uno de los principales factores al momento de elegir un destino, el medio de transporte y la duración de la estadía.

Un informe elaborado por Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X “Hablemos de plata” relevó cuáles son los destinos nacionales e internacionales más consultados por los argentinos para las vacaciones de invierno y cuánto cuesta viajar a cada uno de ellos. El estudio también analizó las diferencias entre viajar en avión o en micro, los valores de los principales centros turísticos y las alternativas de escapadas de cercanía para quienes buscan reducir el gasto.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el estudio, la demanda comenzó a mostrar movimiento en la previa del receso, aunque con un consumidor que presta mayor atención a la relación entre precio y calidad. Al mismo tiempo, las reservas reflejaron una tendencia hacia las compras de último momento y una mayor inclinación por los destinos nacionales.

“De cara a las vacaciones de invierno, se observa una demanda que comienza a moverse, aunque con un consumidor mucho más selectivo y que privilegia la relación precio-calidad. Las reservas en el contexto del Mundial muestran una marcada tendencia a las compras de último momento con destinos favorables al mercado doméstico más que al exterior“, señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

PUBLICIDAD

Entre los destinos nacionales más consultados volvió a destacarse San Carlos de Bariloche, que año tras año se mantuvo como la opción más elegida para las vacaciones de invierno. También aparecieron entre las preferencias Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Mendoza, El Calafate, El Chaltén, Salta, Jujuy, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

Para medir la evolución de los costos, el informe tomó como referencia un viaje de siete noches para una familia integrada por dos adultos y dos niños de 10 y 12 años, con alojamiento en un hotel de tres estrellas con desayuno incluido y comparó los valores entre 2025 y 2026.

PUBLICIDAD

Cuánto cuesta viajar a Bariloche

En el caso de Bariloche, el paquete completo con viaje en avión alcanzó este año un valor de $5.242.004, frente a los $4.724.187 registrados en 2025. La variación interanual fue del 11%.

La diferencia resultó mucho mayor para quienes eligieron viajar en micro. El paquete completo llegó a $3.992.207, mientras que un año antes costó $2.541.052, lo que representó un incremento interanual del 57%.

PUBLICIDAD

Aun con ese aumento, el informe indicó que viajar en avión continúa siendo 31,3% más caro que hacerlo en micro para una familia de cuatro integrantes.

El presupuesto no terminó en el traslado y el alojamiento. Una vez instalados en Bariloche, las actividades vinculadas con la nieve representan un gasto adicional importante para quienes planifican visitar el Cerro Catedral.

PUBLICIDAD

El acceso al complejo turístico funciona de lunes a sábados entre las 9.30 y las 16. Para quienes únicamente buscan ingresar al predio, el Tour Catedral tiene un valor diario de $90.000 por persona, cifra que representa un incremento del 150% respecto del año anterior. Los niños de entre 0 y 5 años inclusive cuentan con el ascenso peatonal sin cargo.

En el caso de quienes optan por esquiar, el pase diario asciende a $160.000 por persona, con una suba interanual del 39%.

El informe también relevó el costo del alquiler del equipamiento para la nieve. Los valores varían según el tipo de equipo y la cantidad de jornadas contratadas, aunque parten de $68.500 y llegan hasta $94.000 para alquileres de uno o dos días. Las clases de esquí también mostraron aumentos. Según el relevamiento, registraron una suba interanual promedio del 53% y comienzan en $306.000 por una clase de dos horas.

PUBLICIDAD

Además de Bariloche, Focus Market analizó el costo de viajar a Salta, otro de los destinos elegidos para las vacaciones de invierno.

Para una familia de cuatro personas, el paquete con avión alcanza un valor total de $4.977.730. De ese monto, $3.777.153 corresponden a los pasajes aéreos y $1.200.577 al alojamiento durante siete noches en un hotel de tres estrellas con desayuno. La alternativa en micro reduce considerablemente el presupuesto. El paquete completo llega a $2.080.577, integrado por $880.000 destinados al transporte terrestre y $1.200.577 correspondientes al hospedaje.

PUBLICIDAD

Viajar a Brasil en las vacaciones

El estudio también evaluó el escenario para quienes planificaron viajar al exterior durante las vacaciones de invierno.

Según indicó Focus Market, Brasil continúa siendo el país más elegido por los argentinos gracias a la cercanía y a la oferta de destinos de playa como Río de Janeiro, Búzios, Florianópolis y Maceió.

PUBLICIDAD

También aparecieron entre las preferencias Chile, especialmente Santiago de Chile y Puerto Varas, con un perfil orientado a viajes cortos y compras. En tanto, destinos europeos como Madrid, Barcelona y Roma registran una menor elección para esta época del año, debido a la prioridad otorgada a los viajes de menor duración.

“El dólar comienza a apreciarse a nivel mundial al igual que el Real Brasileño y Peso Chileno. Esto impacta directamente en los presupuestos para destinos en el exterior. Para muchos argentinos, los destinos domésticos ganan atractivo relativo, especialmente si se combinan con promociones locales. Quienes insistan en salir al exterior deberían priorizar paquetes todo incluido, monitorear el tipo de cambio y anticipar compras. Son destinos que exigen mayor planificación y selección cuidadosa“, explicó Di Pace.

Río de Janeiro volvió a ubicarse entre los destinos internacionales preferidos por los argentinos para el receso escolar

Dentro de los destinos internacionales, el informe tomó como referencia Río de Janeiro y Santiago de Chile, con el mismo criterio utilizado para los viajes nacionales: siete noches para dos adultos y dos niños en un hotel de tres estrellas.

En el caso de Río de Janeiro, el costo de los pasajes en avión alcanzó $4.927.614, mientras que el alojamiento sumó $689.493. El paquete completo llegó a $7.316.904, cifra que representa un incremento del 48% respecto de 2025.

Para Santiago de Chile, el presupuesto total ascendió a $6.043.795. Los pasajes aéreos tienen un costo de $4.570.400, mientras que el alojamiento alcanza $1.473.395.

Escapadas por Buenos Aires

Además de los viajes tradicionales, el relevamiento identificó un crecimiento de las escapadas de fin de semana hacia destinos cercanos.

Entre las alternativas de cercanía, el informe destacó Mercedes, San Antonio de Areco y Lobos, ubicadas a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Para estimar el costo de esos viajes, Focus Market tomó como referencia un automóvil mediano con un consumo aproximado de un litro de nafta cada ocho kilómetros en ruta, un precio promedio de $2.070 por litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires durante junio de 2026 y los valores estimados de peajes para el recorrido de ida y vuelta.

Con esos parámetros, el gasto total, incluyendo combustible, peajes y estadía, alcanzó $231.496 para Mercedes, $209.424 para San Antonio de Areco y $224.937 para Lobos.