El dolor de Cande Tinelli por el estado de salud de su perrita: “No estoy lista y creo que ella tampoco”

Hace meses que la hija de Marcelo Tinelli comparte los avances en la salud de Linda (Video: Instagram)

Cande Tinelli lleva meses compartiendo con sus seguidores la batalla que libra Linda, su perra de toda la vida, contra un tumor maligno en la vejiga. En las últimas horas, la situación llegó a un punto crítico: los profesionales que la atienden le sugirieron dormirla. Cande publicó un video junto a su mascota y un texto que dejó en claro el peso de la decisión que tuvo que tomar y el dolor que atraviesa con su familia instalada en Miami por el Mundial 2026.

Desde que le detectaron el tumor, Tinelli convirtió el proceso en un relato público. Cada actualización sobre el estado de Linda generó una respuesta inmediata de sus seguidores, que siguieron el caso con la misma atención con la que se sigue la salud de un familiar querido. Esa comunidad que se formó alrededor de Linda fue el marco en el que Cande eligió comunicar, una vez más, las novedades más difíciles hasta ahora.

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El mensaje que acompañó el video no dejó lugar a dudas sobre la gravedad del momento. Los veterinarios le plantearon que el final se acercaba y que la opción más piadosa era dormirla. Cande describió ese proceso como algo devastador: “Me sugirieron dormirla, se venía el final. Fue un drama. Duelándola en vida, pulsión de muerte”.

Frente a ese escenario, tomó una decisión. Linda tiene 14 años y, pese al diagnóstico, Cande eligió apostar por una nueva cirugía. No sería la primera vez que la perra pasa por el quirófano, ya que meses atrás se tuvo que someter a una operación de vejiga para extraer el tumor maligno que encontraron allí. “Con 14 pirulos mi fuerte enana una vez más entra a quirófano mañana para extraer todo lo que hay de tumor y metástasis”, escribió.

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Cande eligió volver a operar a Linda con la intención de salvar su vida

La publicación no ocultó el estado emocional en el que se encuentra. “Tengo pánico y muchos pensamientos contradictorios”, admitió. Aun así, dejó en claro que la fe es lo que sostiene la decisión: “Confío en el universo y en los profesionales, creo que lo último que se pierde es la fe”.

El argumento final para no dormirla fue tan simple como contundente. “No estoy lista y creo que ella tampoco para que se vaya aún de este plano. Siento que ella aún quiere vivir”, cerró la joven en el texto de la historia.

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El video que acompañó esas palabras fue grabado en blanco y negro y muestra a Cande en el living de su casa, jugando con Linda. La imagen de las dos juntas, con la perra respondiendo al juego, funcionó como el argumento visual de lo que Cande intentó transmitir con palabras: que Linda todavía tiene energía y que aún no llegó el momento de soltar.

La elección del blanco y negro no fue casual. Ese registro le dio al video una carga emocional particular, una distancia estética que paradójicamente acercó a los seguidores al momento que Tinelli estaba viviendo. No fue un video producido ni editado con filtros llamativos: fue una imagen cruda de una mujer jugando con su perra en el living, sabiendo que al día siguiente todo podía cambiar.

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Linda es la gran compañía de Cande y hace más de 10 años que forma parte de la familia (Instagram)

En una segunda historia, publicó una foto de Linda acurrucada entre mantas, también en blanco y negro. La perra aparece con los ojos abiertos, el pelo despeinado y el cuerpo envuelto en una manta clara. El texto que eligió para esa imagen fue escueto y directo: “Prendan velitas”.

Esta no es la primera vez que Lelé, apodo que utiliza la familia, abre su corazón en las redes acerca del estado de Linda y en cada ocasión sus seguidores responden con mensajes de cariño y apoyo en medio del dolor.

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