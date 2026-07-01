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Con Inglaterra-México confirmado, así está el cuadro de octavos de final del Mundial: la agenda con los cruces pendientes de 16avos

El combinado de Thomas Tuchel revirtió el duelo y superó 2-1 a RD Congo

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FINAL

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3er PUESTO

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OCTAVOS

CUARTOS

SEMI FINALES

El mapa de los octavos de final del Mundial 2026 comienza a estar cada vez más completo. Tras la ajustada victoria de Inglaterra sobre la República Democrática del Congo en el primer turno del día, ya son cuatro los partidos de la siguiente ronda confirmados.

El sábado 4 de julio, Canadá y Marruecos iniciarán la acción en Houston de la fase de los 16 mejores seleccionados de la Copa del Mundo. Ese mismo día, en el segundo turno, uno de los duelos más esperados: Francia, favorita al título, chocará con la sorpresiva Paraguay en Philadelphia.

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El domingo 5 de julio también está cerrada la agenda: Brasil jugará con Noruega en el primer partido del día en New York/New Jersey e Inglaterra se enfrentará al anfitrión México en el mítico Azteca.

El choque de Bélgica ante Senegal y el duelo de otro de los anfitriones, Estados Unidos, contra Bosnia y Herzegovina entregará a los protagonistas de otra llave de octavos de final. Ambos vencedores de estos partidos se encontrarán el lunes 6 de julio en Seattle.

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Los dos primeros partidos de este jueves 2 de julio, España-Austria y Portugal-Croacia, resolverán a los equipos que disputarán una de las llaves más atractivas de octavos de final de la Copa del Mundo 2026: jugarán el 6 de julio en Dallas.

El ganador de Suiza-Argelia, pautado para el último turno del jueves, dejará al ganador esperando por su rival en octavos: será el vencedor de Colombia-Ghana, un encuentro que bajará la persiana de 16avos de final este viernes.

Previamente, Argentina-Cabo Verde y Australia-Egipto, a disputarse ambos el viernes 3 de julio, resolverán otra de las llaves del cuadro.

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026

Miércoles 1 de julio

17.00hs: Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° Grupo I)

21.00hs: Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)

Jueves 2 de julio

16.00hs: España (1°H) vs. Austria (2°J)

20.00hs: Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L)

Viernes 3 de julio

00.00hs: Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)

15.00hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)

19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)

22.30hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)

*Horarios de Argentina

LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL

Sábado 4 de julio

14.00: Canadá vs. Marruecos

18.00: Paraguay vs. Francia

Domingo 5 de julio

17.00: Brasil vs. Noruega

21.00: México vs. Inglaterra

Lunes 6 de julio

16.00: Portugal/Croacia vs. España/Austria

21.00: Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal

Martes 7 de julio

13.00: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto

17.00: Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana

* Horarios de Argentina

EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026

LOS GOLES DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL

INGLATERRA 2-1 RD CONGO

Mundial 2026 - Inglaterra 2 - RD Congo 1

MÉXICO 2-0 ECUADOR

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

FRANCIA 3-0 SUECIA

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0

NORUEGA 2-1 COSTA DE MARFIL

Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1

PAÍSES BAJOS (2) 1-1 (3) MARRUECOS

ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY

BRASIL 2-1 JAPÓN

SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1

LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS

* Clasificarán los 8 mejores terceros de los 12 grupos

* Argelia, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Ghana, Ecuador y Suecia se clasificaron

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

LAS 24 SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

  • RD Congo (16avos de final)
  • Ecuador (16avos de final)
  • Suecia (16avos de final)
  • Costa de Marfil (16avos de final)
  • Sudáfrica (16avos de final)
  • Japón (16avos de final)
  • Alemania (16avos de final)
  • Países Bajos (16avos de final)
  • Uruguay (fase de grupos)
  • Arabia Saudita (fase de grupos)
  • Escocia (fase de grupos)
  • República Checa (fase de grupos)
  • Corea del Sur (fase de grupos)
  • Uzbekistán (fase de grupos)
  • Qatar (fase de grupos)
  • Haití (fase de grupos)
  • Turquía (fase de grupos)
  • Curazao (fase de grupos)
  • Túnez (fase de grupos)
  • Irak (fase de grupos)
  • Irán (fase de grupos)
  • Jordania (fase de grupos)
  • Panamá (fase de grupos)
  • Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE PARTIDOS

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