Con Inglaterra-México confirmado, así está el cuadro de octavos de final del Mundial: la agenda con los cruces pendientes de 16avos

Copa del Mundo
PLAYOFFS
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FINAL
3er PUESTO
OCTAVOS
CUARTOS
SEMI FINALES
El mapa de los octavos de final del Mundial 2026 comienza a estar cada vez más completo. Tras la ajustada victoria de Inglaterra sobre la República Democrática del Congo en el primer turno del día, ya son cuatro los partidos de la siguiente ronda confirmados.
El sábado 4 de julio, Canadá y Marruecos iniciarán la acción en Houston de la fase de los 16 mejores seleccionados de la Copa del Mundo. Ese mismo día, en el segundo turno, uno de los duelos más esperados: Francia, favorita al título, chocará con la sorpresiva Paraguay en Philadelphia.
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El domingo 5 de julio también está cerrada la agenda: Brasil jugará con Noruega en el primer partido del día en New York/New Jersey e Inglaterra se enfrentará al anfitrión México en el mítico Azteca.
El choque de Bélgica ante Senegal y el duelo de otro de los anfitriones, Estados Unidos, contra Bosnia y Herzegovina entregará a los protagonistas de otra llave de octavos de final. Ambos vencedores de estos partidos se encontrarán el lunes 6 de julio en Seattle.
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Los dos primeros partidos de este jueves 2 de julio, España-Austria y Portugal-Croacia, resolverán a los equipos que disputarán una de las llaves más atractivas de octavos de final de la Copa del Mundo 2026: jugarán el 6 de julio en Dallas.
El ganador de Suiza-Argelia, pautado para el último turno del jueves, dejará al ganador esperando por su rival en octavos: será el vencedor de Colombia-Ghana, un encuentro que bajará la persiana de 16avos de final este viernes.
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Previamente, Argentina-Cabo Verde y Australia-Egipto, a disputarse ambos el viernes 3 de julio, resolverán otra de las llaves del cuadro.
LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026
Miércoles 1 de julio
17.00hs: Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° Grupo I)
21.00hs: Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)
Jueves 2 de julio
16.00hs: España (1°H) vs. Austria (2°J)
20.00hs: Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L)
Viernes 3 de julio
00.00hs: Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)
15.00hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)
19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)
22.30hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)
*Horarios de Argentina
LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL
Sábado 4 de julio
14.00: Canadá vs. Marruecos
18.00: Paraguay vs. Francia
Domingo 5 de julio
17.00: Brasil vs. Noruega
21.00: México vs. Inglaterra
Lunes 6 de julio
16.00: Portugal/Croacia vs. España/Austria
21.00: Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal
Martes 7 de julio
13.00: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
17.00: Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana
* Horarios de Argentina
EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026
LOS GOLES DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL
INGLATERRA 2-1 RD CONGO
MÉXICO 2-0 ECUADOR
FRANCIA 3-0 SUECIA
NORUEGA 2-1 COSTA DE MARFIL
PAÍSES BAJOS (2) 1-1 (3) MARRUECOS
ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY
BRASIL 2-1 JAPÓN
SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ
LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS
* Clasificarán los 8 mejores terceros de los 12 grupos
* Argelia, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Ghana, Ecuador y Suecia se clasificaron
LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026
LAS 24 SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL
- RD Congo (16avos de final)
- Ecuador (16avos de final)
- Suecia (16avos de final)
- Costa de Marfil (16avos de final)
- Sudáfrica (16avos de final)
- Japón (16avos de final)
- Alemania (16avos de final)
- Países Bajos (16avos de final)
- Uruguay (fase de grupos)
- Arabia Saudita (fase de grupos)
- Escocia (fase de grupos)
- República Checa (fase de grupos)
- Corea del Sur (fase de grupos)
- Uzbekistán (fase de grupos)
- Qatar (fase de grupos)
- Haití (fase de grupos)
- Turquía (fase de grupos)
- Curazao (fase de grupos)
- Túnez (fase de grupos)
- Irak (fase de grupos)
- Irán (fase de grupos)
- Jordania (fase de grupos)
- Panamá (fase de grupos)
- Nueva Zelanda (fase de grupos)
LA AGENDA DE PARTIDOS
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