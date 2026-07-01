El Salvador registra tres accidentes cada hora y 24% más personas lesionadas en lo que va del año

El Salvador registró 11,509 accidentes de tránsito entre enero y junio de 2026, con un promedio de tres siniestros viales por hora. (Foto cortesía redes sociales)

El aumento de la siniestralidad vial en El Salvador ha marcado los primeros seis meses de 2026. De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el país reporta tres accidentes de tránsito cada hora y un incremento del 24% en personas lesionadas respecto al año anterior. El registro oficial suma 11,509 accidentes entre el 1 de enero y el 30 de junio, lo que representa 1,190 siniestros más que en el mismo periodo de 2025.

El balance de víctimas evidencia la magnitud de la problemática: 734 personas han fallecido en incidentes viales, cifra que refleja un aumento del 23% frente al año pasado. Los equipos de socorristas y la Policía Nacional Civil (PNC) han atendido a más de 7,880 personas lesionadas, lo que evidencia el impacto sanitario y social de la alta accidentalidad en las carreteras del país.

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La distribución de accidentes diarios sitúa el promedio en 64 siniestros cada día, con jornadas en las que la cifra supera los setenta incidentes. Las autoridades han reforzado los llamados a la prudencia al volante y el respeto a las normas de tránsito, ante la persistencia de conductas que elevan el riesgo en las vías.

La siniestralidad vial en El Salvador aumentó en el primer semestre de 2026 con 1,190 accidentes más que en el mismo periodo de 2025. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña﻿)

Principales causas de accidentes y consecuencias

El análisis de los reportes oficiales identifica a la distracción del conductor como la causa más frecuente, con 3,000 accidentes registrados. A esta le siguen la invasión de carril (2,402 casos) y el irrespeto a la distancia reglamentaria (1,497 incidentes). Estas tres conductas concentraron la mayoría de los siniestros viales en el primer semestre del año.

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En cuanto a las personas lesionadas, la invasión de carril provocó 1,807 heridos, mientras que la distracción del conductor dejó 1,770 lesionados. El no respetar las señales de tránsito sumó 1,132 personas heridas. Los registros confirman que ciertos patrones de comportamiento al volante se traducen en un alto costo humano, tanto en vidas como en salud.

Respecto a la mortalidad, la distracción del conductor encabeza las causas de fallecimiento, con 242 víctimas fatales. La velocidad excesiva aparece en segundo lugar con 181 muertes, y la invasión de carril se ubica como la tercera causa, con 100 decesos. Los datos muestran que la combinación de descuidos y maniobras imprudentes agrava la letalidad de los accidentes.

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La Policía Nacional Civil y los socorristas atendieron a más de 7,880 lesionados, en un contexto de aumento del 24% de personas heridas. (Foto: Comandos de Salvamento)

El riesgo invisible: peatones, la otra cara mortal de los accidentes viales

En el primer semestre de 2026, los peatones han ocupado un lugar central entre las víctimas mortales de la siniestralidad vial. El número de fallecidos por atropello alcanzó las 258 personas, lo que equivale al 35.29% del total de muertes en accidentes de tránsito. El atropello se consolida así como la segunda causa más frecuente de fallecimientos, solo superada por las colisiones.

El impacto de los atropellos se distribuye entre adultos en edad productiva, con 120 víctimas, adultos mayores con 131 fallecidos y menores de edad con siete casos. Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial detallan que los usuarios vulnerables de la vía pública, especialmente peatones, representan el segundo grupo con mayor cantidad de muertes tras los motociclistas, quienes suman 328 fallecidos en el mismo periodo. Los ciclistas han registrado 18 víctimas fatales.

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El análisis por tipo de siniestro ratifica que los atropellos constituyen una proporción relevante de la mortalidad vial, lo que subraya la exposición y vulnerabilidad de quienes transitan a pie por las calles del país.