Árbitro hondureño Said Martínez dirigirá un nuevo duelo en el Mundial

La FIFA designó a Said Martínez junto a los asistentes hondureños Christian Ramírez y Walter López para el cruce entre Bélgica y Senegal. REUTERS/Brian Snyder

El árbitro hondureño Said Martínez dirigirá el partido entre Bélgica y Senegal este miércoles 1 de julio en el Lumen Field de Seattle, por la ronda de 32 de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA lo designó junto a los asistentes hondureños Christian Ramírez y Walter López.

La designación ubica a Martínez entre los 52 árbitros principales seleccionados por la FIFA para dirigir encuentros durante el Mundial 2026.

Hasta el momento, ya fue árbitro central en los partidos entre Catar y Suiza, por el Grupo B, y Ghana e Inglaterra, además de actuar como cuarto oficial en Colombia-Portugal durante la fase de grupos.

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También integrarán el equipo arbitral los colombianos Andrés Rojas, como cuarto árbitro, y Alexander Guzmán, como árbitro de reserva.

El partido entre Bélgica y Senegal definirá un lugar en los octavos de final y será el tercer encuentro de Said Martínez como árbitro principal en el torneo. Reuters/David Butler Ii

Trayectoria internacional

Martínez obtuvo el gafete FIFA en 2017. Desde entonces dirigió partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf, la Copa Oro, la Copa de Campeones de Concacaf y campeonatos juveniles organizados por la FIFA.

En 2021 fue designado para la final de la Copa Oro entre Estados Unidos y México.

Su experiencia en torneos de la FIFA también incluye la Copa Mundial Sub-20 de Polonia 2019. Luego integró el equipo arbitral de la Copa Mundial de Catar 2022 como cuarto oficial.

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Su inclusión entre los árbitros elegidos para este Mundial fue el resultado de varios años de preparación física, técnica y reglamentaria supervisada por instructores de la FIFA.

Su recorrido en el fútbol hondureño

Antes de llegar al plano internacional, Martínez debutó en la Primera División de Honduras en 2013.Desde entonces dirigió 212 partidos oficiales entre torneos Apertura, Clausura y fases finales.

En ese período mostró 846 tarjetas amarillas y 53 expulsiones directas. Su recorrido lo convirtió en uno de los representantes del arbitraje hondureño en el plano internacional.

El cruce entre Bélgica y Senegal

Bélgica avanzó como líder del Grupo G por mejor diferencia de goles sobre Egipto, luego de cerrar la fase de grupos con cinco puntos.

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Senegal, en tanto, se clasificó como uno de los mejores terceros tras sumar tres unidades en el Grupo I, liderado por Francia y con Noruega en la segunda posición.

Said Martínez dirigirá el partido Bélgica-Senegal por la ronda de 32 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Seattle.

El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y marcará el tercer encuentro de Martínez como árbitro principal en esta edición del torneo.

La presencia de Said Martínez en la Copa Mundial 2026 también responde al exigente proceso de selección implementado por la Comisión de Árbitros de la FIFA, que durante varios años somete a los candidatos a evaluaciones físicas, pruebas técnicas, análisis de desempeño y seminarios especializados sobre la aplicación de las Reglas de Juego.

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Solo los árbitros que mantienen un rendimiento constante en competencias internacionales y superan cada una de estas etapas logran integrar el grupo encargado de impartir justicia en el torneo más importante del fútbol.

Para Honduras, la continuidad de Said Martínez en el Mundial representa uno de los mayores logros del arbitraje nacional en las últimas décadas. Su desempeño no solo fortalece el prestigio del país dentro de la FIFA y la Concacaf, sino que también abre camino para que nuevas generaciones de árbitros hondureños.