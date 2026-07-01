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La reacción de una figura de Francia con el técnico que generó polémica tras el triunfo ante Suecia: “Su actitud causa revuelo”

Rayan Cherki, estrella del Manchester City, jugó apenas 55 minutos en lo que va del Mundial. Y se lo hizo notar a Didier Deschamps

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La victoria de Francia sobre Suecia por 3-0 en los dieciseisavos de final del Mundial quedó marcada por un episodio fuera del terreno de juego. Las cámaras captaron cómo Rayan Cherki, futbolista del Manchester City, tuvo una reacción que generó debate tanto en la prensa francesa como en medios internacionales. El centrocampista pareció ignorar a Didier Deschamps, seleccionador nacional, en el saludo posterior al partido.

La imagen, que se viralizó en redes sociales, muestra el momento en el que Deschamps se acercó a Cherki tras el pitido final. El jugador, de 22 años, primero le dio la espalda al entrenador y, poco después, se detuvo a ajustarse las medias mientras el técnico intentaba dialogar con él. Finalmente, ambos cruzan un saludo, aunque la tensión en el gesto resultó evidente para los medios presentes. FootMercato subrayó que “es su actitud la que está causando revuelo esta mañana”, enfatizando la repercusión local del incidente.

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El episodio cobra dimensión en un contexto de escasa participación para Cherki. El exjugador del Olympique de Lyon solo ha sumado 55 minutos en el torneo, siempre entrando desde el banquillo. Esta vez, frente a Suecia, ingresó en el minuto 85 en sustitución de Kylian Mbappé, cuando el resultado ya estaba definido. Sports.fr puntualizó: “Aunque relegado a la suplencia, víctima del buen momento de forma de Michael Olise y Ousmane Dembélé, Rayan Cherki ha sido un habitual en el banquillo desde el inicio del torneo".

El futbolista tuvo una reacción llamativa tras el final del partido (Reuters)
El futbolista tuvo una reacción llamativa tras el final del partido (Reuters)

La prensa inglesa también recogió la escena. Mirror publicó que “Rayan Cherki fue visto aparentemente ignorando al seleccionador francés, Didier Deschamps, en lo que pareció ser un momento incómodo tras la reciente victoria de su selección en la Copa del Mundo”. El medio británico detalló además que “Cherki espera ahora tener más minutos de juego cuando Francia se enfrente a Paraguay en los octavos de final”.

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La edición francesa de Goal aportó otra perspectiva sobre el estado anímico del jugador: “La frustración está llegando a su punto máximo para la estrella del Manchester City, que aún no ha sido titular por primera vez en Norteamérica”. El medio añadió que la amplia oferta ofensiva de la selección francesa, con nombres como Olise, Barcola y Doué, limita las oportunidades del mediocampista.

El propio Didier Deschamps se refirió al presente del equipo tras la victoria: "Hay que valorarla, y sabemos que hay otro partido en cuatro días. Pero estamos aquí para esto, los jugadores están aquí para esto“. El seleccionador añadió: “Tenemos una buena mentalidad, hay mucho orgullo. Necesitamos mantener esta concentración, esta determinación. Obviamente, aquí hay calidad y talento, y tenemos que volver a demostrarlo en cuatro días”.

Las imágenes dieron de qué hablar en la prensa francesa e internacional (Reuters)
Las imágenes dieron de qué hablar en la prensa francesa e internacional (Reuters)

Sports de Francia remarcó que, pese al clima festivo en el vestuario tras la clasificación, “un jugador francés parecía estar de mal humor. En un video grabado poco después del pitido final, Rayan Cherki se muestra particularmente agitado”. La secuencia difundida por distintos portales muestra al futbolista saludando a los aficionados, solo en el centro del campo, antes de apartarse al ser abordado por Deschamps.

En la prensa española, Mundo Deportivo sintetizó la situación: “No deja de ser sorprendente la cantidad de minutos jugados del futbolista del conjunto mancuniano”, en referencia a la posición secundaria que ocupa Rayan Cherki por detrás de figuras como Olise, Barcola y Dembélé.

El polémico episodio añade un elemento de tensión a la previa del próximo duelo de Francia, que enfrentará a Paraguay en octavos de final del Mundial.

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